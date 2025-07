Nhà vườn Park Home Casamia Balanca: Cơ hội đầu tư hợp lý, tối ưu dòng tiền

Thực tế đã chứng minh, các khu đô thị thấp tầng tại những khu vực từng bị xem là “xa trung tâm” như Long Biên (Hà Nội), quận 9 (TP.HCM), Hưng Yên hay Đồng Nai - các địa điểm giáp ranh các thành phố lớn - đã ghi nhận mức tăng giá ấn tượng nhờ không gian sống xanh, hạ tầng kết nối hoàn thiện và nhu cầu ngày càng cao về môi trường sống chất lượng. Điều này khẳng định giá trị thật của những căn nhà có công năng thực, không gian sống tốt, vị trí kết nối vùng chiến lược.

Nằm tại tâm điểm kết nối Đà Nẵng - Hội An, nhà vườn Park Home tại Casamia Balanca Hội An đang ở “giai đoạn vàng” của chu kỳ phát triển, tương tự những khu đô thị lớn từng trải qua. Đây là thời điểm lý tưởng để đầu tư, khi giá trị còn ở mức hấp dẫn so với tiềm năng khai thác và biên độ tăng trưởng trong tương lai.

Không gian nhà vườn Park Home rộng thoáng với thiên nhiên chan hòa và tiện ích đa dạng để cư dân tận hưởng trọn vẹn giá trị sống và tái tạo năng lượng mỗi ngày.

Với mức giá khoảng 9 tỷ đồng, một căn nhà vườn Park Home tương đương giá một căn hộ cao cấp tại Hà Nội hoặc căn hộ 3 phòng ngủ ở trung tâm Đà Nẵng. Tuy nhiên, xét về giá trị thực, sản phẩm này sở hữu những ưu thế vượt trội.

LINH HOẠT KHAI THÁC, TỐI ƯU DÒNG TIỀN

Mỗi căn nhà vườn Park Home cao 3 tầng, tổng diện tích xây dựng lên đến 316m2, sở hữu sân vườn riêng gần 90m2, được sở hữu lâu dài – một điểm khác biệt lớn so với các biệt thự nghỉ dưỡng hay căn hộ có thời hạn sở hữu chỉ vài chục năm. Sản phẩm được bàn giao thô, hoàn thiện mặt ngoài, cho phép chủ nhân linh hoạt tùy chỉnh theo nhu cầu cá nhân.

Nhà vườn Park Home không chỉ là nơi an cư mà còn là nền tảng để “tái định hình giá trị tài sản” theo ý muốn của chủ sở hữu. Sản phẩm dễ dàng chuyển đổi công năng thành: homestay cao cấp, biệt thự lưu trú mang phong cách riêng, nhà hàng, quán cà phê, văn phòng kết hợp nghỉ dưỡng, hoặc không gian làm việc tại gia dành cho chuyên gia quốc tế, freelancer và những người sáng tạo.

Đại lộ thương mại sầm uất tại dự án Casamia Balanca Hoi An.

Trong bối cảnh du lịch Hội An thu hút lượng lớn du khách từ châu Âu, Mỹ, Úc với tỷ lệ lấp đầy dịch vụ lưu trú đạt 70-80%/năm, nhà vườn Park Home - dòng sản phẩm thấp tầng khan hiếm - dễ dàng vận hành và đạt hiệu suất sinh lời ổn định quanh năm.

Theo thống kê, Đà Nẵng dự kiến đón hơn 21.500 căn hộ cao tầng trong tương lai gần, tạo áp lực dư cung và cạnh tranh khốc liệt ở phân khúc cho thuê nội đô. Trong khi đó, Casamia Balanca Hội An chỉ có 363 sản phẩm thấp tầng, với dòng Park Home giới hạn 97 căn tại vị trí chiến lược giữa Đà Nẵng – Hội An. Sự khan hiếm này mang lại lợi thế vượt trội trong khai thác, dễ dàng đạt công suất cao và tạo dòng tiền ổn định dài hạn.

KHÔNG GIAN SỐNG XANH, TIỆN NGHI TRỌN VẸN, KẾT NỐI CHIẾN LƯỢC

Nếu ở trung tâm đô thị, cư dân thường phải đánh đổi giữa vị trí và không gian sống xanh, thì nhà vườn Park Home tại Casamia Balanca Hội An dung hòa hoàn hảo cả hai yếu tố. Nằm trong vùng đệm Khu dự trữ sinh quyển thế giới trên diện tích 33ha, dự án có 8ha cây xanh và mặt nước tự nhiên, tạo ra 43.200 lít oxy mỗi ngày, nuôi dưỡng môi trường sống trong lành. Hồ điều hòa trung tâm 3.740m3 góp phần cân bằng sinh khí cho toàn khu đô thị.

Cùng với đó, nằm trong khu đô thị diện tích 31,1ha, với mật độ xây dựng chỉ 38%, cư dân Park Home được thụ hưởng hệ tiện ích nội khu hiện đại: Trường học, clubhouse, bể bơi tiêu chuẩn Olympic, tổ hợp thể thao, bến du thuyền, trung tâm mua sắm, quảng trường sự kiện và khách sạn 5 sao. Tất cả tạo nên một không gian sống khép kín, chuẩn mực như khu nghỉ dưỡng cao cấp.

Phối cảnh quảng trường trung tâm dự án.

Bên cạnh đó, vị trí chiến lược trên tuyến đường Võ Chí Công kết nối Đà Nẵng - Hội An - Tam Kỳ giúp cư dân dễ dàng di chuyển đến rừng dừa Bảy Mẫu, biển Cửa Đại, An Bàng trong 3-8 phút, hoặc về trung tâm Đà Nẵng chỉ trong 30 phút. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa không gian sống sinh thái, yên bình và sự tiện lợi của trục đô thị năng động - điều mà nhiều nhà đầu tư và cư dân đang tìm kiếm.

Có thế thấy rằng, trong bối cảnh thị trường ngày càng phân hóa, những sản phẩm giá trị thực, đa công năng và số lượng giới hạn như nhà vườn Park Home tại Casamia Balanca Hội An chính là “hàng hiếm” trong mắt các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Đây không chỉ là một sản phẩm linh hoạt mà còn là một chiến lược đầu tư dài hạn thông minh, đáp ứng xu hướng sống xanh và sở hữu tài sản đa giá trị trong kỷ nguyên mới.