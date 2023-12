Nhìn lại Saymee 2023 - Hành trình “thấu hiểu” và “sáng tạo” không ngừng nghỉ

HỆ SINH THÁI SAYMEE ĐẬM CHẤT GENZ

Saymee đã thành công xây dựng một hệ sinh thái gồm sản phẩm công nghệ và dịch vụ viễn thông được "may đo" riêng cho thế hệ số, nhằm đáp ứng nhu cầu thể hiện “chất tôi” của mỗi bạn trẻ. Các tính năng đột phá trên ứng dụng Saymee như: Học thử, thi thử Ielts/Toeic miễn phí; Chat GPT miễn phí; Tích điểm đổi voucher mỗi ngày cùng chương trình Loyalty MeeLove,… đều được khách hàng yêu thích và sử dụng thường xuyên.

Nhà mạng Saymee mang đến sản phẩm viễn thông trẻ dành riêng cho thế hệ số.

Các gói cước Trót yêu, See tình, Tri kỷ và Ưng quá chừng được đông đảo Saymeer yêu thích, đặc biệt gói cước khủng 7GB/ngày, gói topping 10K sử dụng Tiktok, Facebook, Youtube,... hay tính năng chọn số theo cung hoàng đạo, ngày sinh là sản phẩm “hot trend” chỉ có duy nhất trên Saymee.

Đặt biệt, ra mắt TVC đậm chất gaming duy nhất trên thị trường viễn thông từ tháng 9/2023, hình ảnh trẻ trung, sáng tạo của Saymee qua 5 level đã tạo ấn tượng mạnh với khán giả GenZ, nổi bật hình ảnh thương hiệu trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà mạng.

VƯƠN XA THẾ GIỚI VỚI GIẢI THƯỞNG STEVIE AWARDS 2023

Vượt qua hơn 3.700 đề cử đến từ 61 quốc gia trên thế giới, tháng 8 vừa qua, Nhà mạng Saymee đã vinh dự đạt cúp vàng danh giá của hạng mục Sản phẩm mới (New Product Award Category) thuộc chương trình Giải thưởng kinh doanh quốc tế (IBA) tại Stevie Awards 2023. Đây là giải thưởng thường niên có uy tín nhất toàn cầu dành cho cộng đồng doanh nghiệp, được Tạp chí New York Post ví như hệ thống giải Oscar dành cho giới kinh doanh.

Với nền tảng công nghệ vượt trội và những đóng góp đáng kể cho người trẻ Việt Nam, hội đồng ban giám khảo Stevie Awards đã dành nhiều lời khen ngợi cho Nhà mạng Saymee: “Đề cử này thể hiện rõ ràng Nhà mạng Saymee là một hệ sinh thái phù hợp với nhu cầu của GenZ, cung cấp nhiều tính năng độc đáo và hấp dẫn. Giao diện ứng dụng Saymee được cá nhân hoá, các gói data truy cập mạng xã hội dung lượng lớn và chương trình khách hàng thân thiết sáng tạo góp phần tạo nên sức hấp dẫn mạnh mẽ của hệ sinh thái.”

TIẾP SỨC HÀNH TRÌNH SÁNG TẠO VIỆT

Tháng 10/2023, chỉ trong 10 ngày thần tốc, Saymee và YeaH1 đã bắt tay xây dựng thành công liên minh cung cấp các sản phẩm nội dung giải trí và dịch vụ mua sắm độc đáo ‘content to commerce’. Bắt đầu với chương trình Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023, Saymee đã phối hợp cùng YeaH1 với vai trò “Nhà cung cấp nền tảng bình chọn độc quyền”, góp cùng các Chị Đẹp đánh thức đam mê của một thời thanh xuân rực rỡ.

Saymee và 30 Chị Đẹp xuất hiện tại họp báo ra mắt “Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng 2023”.

Lần đầu tiên, Saymee xuất hiện trên sóng truyền hình quốc gia VTV3 trong khung giờ vàng, đồng thời tiếp cận được đến hơn 50 triệu người hâm mộ của các Chị Đẹp. Chỉ trong vòng 6 tập đầu lên sóng, chương trình đã đứng vị trí top 1 rating trên VTV, Top 3 chương trình âm nhạc được thảo luận nhiều nhất, Top 4 chủ đề được thảo luận trên mạng xã hội, hơn 2000 link bài viết về chương trình, hơn 400 triệu lượt tiếp cận, đặc biệt đạt 2 tỷ views với hashtag liên quan đến chương trình trên tất cả nền tảng.

KẾT NỐI TẦN SỐ, MỞ LỐI ĐAM MÊ TRÊN MỌI MIỀN TỔ QUỐC

Tháng 9/2023, Chuyến xe Say mê, chuỗi sự kiện chào mừng năm học mới phối hợp cùng hơn 300 trường THPT và Đại học toàn quốc, đã được Saymee khởi động. Đặc biệt, tại sự kiện, chương trình khuyến mãi “Click mua SIM, lim dim xế hịn” lần đầu tiên triển khai online kết hợp offline, các bạn học sinh/ sinh viên được trải nghiệm tính năng và thử vận may với vòng quay may mắn ngay trên app Saymee, góp phần xóa tan rào cản ngại ngùng, khơi gợi hứng khởi học tập cho học sinh, sinh viên cả nước.

Tổng kết sự kiện, Saymee đã tiếp cận được hơn 33 triệu người trên môi trường online, đạt 23.458 lượt tải app, gần 12.000 học sinh, sinh viên đã tham gia tương tác trực tiếp tại các điểm trường. Hơn 9.000 người đã thử vận may với chương trình “Click mua SIM, lim dim xế hịn”.

Bên cạnh đó, trong năm 2023, Saymee cũng đã đồng hành cùng Trung Ương Hội sinh viên Việt Nam kiến tạo 20 chương trình tại 20 điểm trường trong chuỗi UNI TOUR trên cả nước. Ngoài hàng loạt các hoạt động hấp dẫn tại sự kiện, màu hồng rực rỡ của “Saymee Corner” đã mang đến không gian giải trí sôi động cùng các sản phẩm ấn tượng đáp ứng đúng nhu cầu gen Z, đây chắc chắn là dấu ấn khó phai đối với mỗi bạn sinh viên tham gia chương trình.

Why Saymee?

Là nhà mạng được “may đo” riêng dành cho thế hệ trẻ Việt Nam, Saymee kiến tạo các "Sản phẩm viễn thông trẻ, dành cho thế hệ số", là hệ sinh thái các tiện ích công nghệ trên nền cơ sở hạ tầng viễn thông MobiFone, góp phần phát triển một thế hệ trẻ Việt Nam bứt phá hơn.

Hệ sinh thái Saymee gồm:

Sản phẩm: SIM cung hoàng đạo, SIM số đẹp, SIM năm sinh

Ứng dụng Saymee:

MobiEdu: Học thử, thi thử Ielts/Toeic miễn phí

Chat GPT Umee: Hỏi đáp không giới hạn với Chat GPT

Mee’love: Chương trình tích điểm đổi voucher mỗi ngày.

Sắc màu Umee: Chơi game nhận điểm Meetik, thỏa thích đổi quả

Dịch vụ SIM: Chọn số theo cung hoàng đạo, ngày sinh, thần số học. Đăng kí eSIM, SIM vật lý thuận tiện.

Tìm hiểu thêm về Saymee tại: https://saymee.vn