Nhờ iPhone 12, Apple lần đầu tiên đạt doanh thu quý 100 tỷ USD

Hãng công nghệ Mỹ Apple ngày 27/1 công bố kết quả kinh doanh quý 4/2020 vượt xa ngay cả những dự báo lạc quan nhất. Tất cả các dòng sản phẩm của Apple, đặc biệt là điện thoại iPhone, đều "ăn nên làm ra" trong đại dịch, đưa công ty tới quý đầu tiên trong lịch sử đạt doanh thu hơn 100 tỷ USD.

Hãng tin CNBC dẫn báo cáo từ "táo khuyết" cho biết iPhone đóng góp gần 59% tổng doanh thu của công ty trong kỳ báo cáo. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu từ iPhone tăng 17%, đạt 65,6 tỷ USD. Đây là một sự cải thiện lớn so với kết quả mà iPhone đạt được trong quý cuối năm 2019, khi doanh thu từ dòng sản phẩm này chỉ tăng 7,6% so với cùng kỳ 2018.

Trong báo cáo lần này, Apple không đưa ra con số cụ thể bao nhiêu đơn vị sản phẩm bán được, nhưng theo ước tính của công ty nghiên cứu thị trường công nghệ IDC, Apple bán được khoảng 90,1 triệu chiếc iPhone trong quý 4. Đây là mức doanh số iPhone lớn nhất trong một quý của Apple kể từ khi IDC bắt đầu theo dõi dữ liệu này - nhà phân tích Francisco Jeronimo của IDC cho hay.

Kết quả kinh doanh rực rỡ của Apple trong quý này càng khiến giới đầu tư tin vào lý thuyết "siêu chu kỳ" - khi người tiêu dùng nâng cấp điện thoại vừa vì sức hút lớn của sản phẩm mới, vừa vì điện thoại cũ đến lúc phải thay thế, dẫn tới sự bùng nổ về doanh số. Giới phân tích tin rằng mẫu iPhone 12 mà Apple trình làng cách đây ít lâu chính là một "ứng cử viên" xuất sắc cho "siêu chu kỳ", vì mẫu điện thoại này vừa có thiết kế mới vừa được trang bị kết nối 5G.

Trong một báo cáo, nhà phân tích Dan Inves của Wedbush dự báo rằng chu kỳ hiện tại của Apple "sẽ vượt xa kỷ lục doanh số mà iPhone đạt được trong năm tài hóa 2015, và sẽ là một thành tựu mang tính thời đại theo quan điểm của chúng tôi".

Trao đổi với CNBC, Tổng giám đốc (CEO) Tim Cook của Apple nói rằng kết quả kinh doanh từ iPhone lẽ ra có thể tốt hơn nếu nhiều cửa hiệu của hãng không bị đóng cửa vì Covid-19.

Trong một cuộc trò chuyện với các nhà phân tích, ông Cook nói iPhone mới không chỉ thuyết phục những người dùng iPhone hiện tại nâng cấp điện thoại, mà còn thuyết phục được những người đang dùng điện thoại của hãng khác chuyển sang dùng iPhone lần đầu tiên.

iPhone 12 được dự báo sẽ tiếp tục là động lực cho doanh thu của Apple trong những quý sắp tới. Ông Cook nhấn mạnh rằng mạng 5G đã triển khai rộng ở Trung Quốc và nhờ đó thúc đẩy doanh số iPhone, nhưng 5G còn chưa được xây dựng ở nhiều khu vực khác, nhất là ở châu Âu.

"Tôi cho rằng phần lớn cơ hội tăng trưởng dành cho chúng tôi nằm ở đó", ông Cook phát biểu.