Nhu cầu tuyển dụng nhân sự công nghệ thông tin sẽ tăng từ 20-25%

Thông tin này vừa được Navigos Goup công bố trong báo cáo nhu cầu tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao tại thị trường Việt Nam quý I/2021 và dự báo xu hướng tuyển dụng trong thời gian tới.



ỨNG VIÊN BÁN LẺ VÀ BẤT ĐỘNG SẢN ĐƯỢC TRẢ LƯƠNG CAO NHẤT

Theo Navigos Goup, các công ty tài chính- ngân hàng đang có tín hiệu tích cực đối với nhu cầu tuyển dụng. Các vị trí liên quan đến công nghệ sẽ được mời gọi với mức lương hấp dẫn.



Ngoài ra, mảng này tiếp tục xu hướng từ năm 2020, các ứng viên Việt kiều trong lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ, dữ liệu (data), tiếp thị (marketing) vẫn được ưa chuộng. Đặc biệt các vị trí liên quan đến quan hệ khách hàng được tuyển dụng nhiều và có xu hướng tăng trong thời gian tới.

Sự tăng mạnh về số lượng nhà đầu tư mới của thị trường chứng khoán Việt Nam trong quý I cũng đã tạo ra các ảnh hưởng tích cực đối với nhu cầu tuyển dụng tại các công ty chứng khoán.

Trong quý I/2021, Navigos Search ghi nhận các ngân hàng có nhu cầu tuyển dụng số lượng lớn ở mảng khách hàng ưu tiên, công nghệ, pháp chế, tuân thủ và bancassurance.

Theo thống kê, 5 vị trí lương cao nhất trong quý I mà Navigos Search đã tuyển thành công cho khách hàng chủ yếu là các ứng viên trong mảng bất động sản và bán lẻ.

Đối với ngành dệt may, so với cùng kỳ năm 2020, nhu cầu tuyển dụng đã tăng từ 50% - 60%, nhất là với các vị trí quản lý cấp trung và cấp cao.

Navigos Goup cho rằng, nhu cầu của ngành này tăng là nhờ tác động của các hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA) dù chưa bù đắp được sự sụt giảm về kim ngạch xuất khẩu, nhưng đã có tác dụng đáng kể trong việc gia tăng đơn hàng xuất khẩu cho các doanh nghiệp dệt may tại Việt Nam, đặc biệt vào thời điểm tháng 3/2021.

Trong lĩnh vực này, doanh nghiệp ở cả khối sản xuất và văn phòng thương mại đang có nhu cầu tuyển nhiều vị trí cho khu vực Đông Nam Á và làm việc tại Việt Nam. Yêu cầu tuyển dụng đối với các ứng viên phải có kinh nghiệm làm việc với các nước trong khu vực, bao gồm cả Việt Nam.

Trong đó, đối với khối văn phòng thương mại, các ứng viên được ưa chuộng là người Nhật Bản, Hàn Quốc, còn ở khối sản xuất, các ứng viên được được tìm kiếm nhiều nhất là Trung Quốc, Sri Lanka và Ấn Độ.

TĂNG NHU CẦU TUYỂN DỤNG TRONG LĨNH VỰC IT

Đối với các công ty IT, cầu tuyển dụng cũng tăng lên rõ rệt, đặc biệt trong mảng thuê ngoài (Outsourcing) và sản phẩm (Product). Với các kế hoạch mở rộng phạm vi hoạt động và kinh doanh, các doanh nghiệp dịch vụ tài chính đang trong quá trình chuyển đổi số thì các vị trí IT có nhu cầu tuyển dụng rất cao.

Navigos Goup đánh giá, dù dịch Covid-19 khiến ngành công nghệ thông tin gặp nhiều khó khăn trong tuyển dụng nhân sự, nhưng dự kiến năm 2021, một số công ty trong lĩnh vực này sẽ tăng nhu cầu tuyển dụng từ 20-25% so với năm 2020. Các yêu cầu tuyển dụng từ các công ty IT thường tập trung vào các ứng viên người Việt.

Ở lĩnh vực bảo hiểm, các ứng viên về quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ trong lĩnh vực chứng khoán vẫn rất cần do các ứng viên đạt yêu cầu trong mảng này khá hiếm.

Theo Navigos Goup, Việt Nam hiện là nước rất tiềm năng cho các dự án năng lượng. Nhiều dự án lớn đang trong quá trình hoàn thiện giấy phép đầu tư để triển khai. Tuy nhiên, một số dự án có quy mô lớn vẫn còn thiếu hụt nhiều nhân sự chất lượng cao do gặp khó khăn trong việc tuyển dụng.

Đây là các kỹ sư vận hành nhà máy - những vị trí có tiêu chí tuyển dụng cao bởi đặc thù của công việc yêu cầu vận hành thiết bị máy móc với hàm lượng kỹ thuật cao, cần kinh nghiệm thực tế. Từ sự thiếu hụt này, các dự án chấp nhận tuyển sinh viên mới ra trường tốt nghiệp đúng ngành nghề để đào tạo lại.