“Những người phụ nữ Phuong My, luôn có chỗ đứng cho riêng mình”

Hơn ba năm sau khi trở thành nhà thiết kế nữ đầu tiên của Việt Nam trình diễn bộ sưu tập ở tuần lễ thời trang lớn nhất thế giới - New York Fashion Week và tại New York Fashion Week Bridal - tuần lễ thời trang cưới lớn nhất thế giới, những người yêu thích thời trang mới nhận được thông tin nhà thiết kế Phương My trở lại.

Là nhà thiết kế đưa thời trang Việt bước ra thế giới và là một trong những người thành công nhất - Phương My sẽ trở lại bằng một triển lãm thời trang ghi lại hành trình 10 năm của thương hiệu Phuong My, dự kiến sẽ được tổ chức tại Tp.HCM từ ngày 8-12/12.

"PHẢI SỐNG XỨNG ĐÁNG HƠN VỚI HIỆN TẠI"

Ba năm Phương My lắng lại, cũng là ba năm thế giới loài người trải qua một đại dịch kinh hoàng. Thế giới đã thay đổi. Thế giới vĩnh viễn không thể trở về ngày hôm qua được nữa. Phương My, với thương hiệu thời trang đã rất thành công trước đó, bây giờ trở lại, có phải vì xuất hiện một mảnh đất mới, màu mỡ hơn hay không?

Trong tháp nhu cầu của con người, ở dưới cùng là nhu cầu được sinh tồn, tiếp đó là nhu cầu được an toàn, rồi đến nhu cầu được yêu thương, nhu cầu được tôn trọng và cuối cùng, ở trên đỉnh của tháp - là nhu cầu được thể hiện bản thân mình.

Làm thời trang, đặc biệt thời trang cao cấp, là hành trình để chạm tới nhu cầu ở trên đỉnh tháp ấy. Thời trang đại diện cho ước mơ và khát vọng, là nơi con người khi tiêu cực nhất vẫn bám vào đó mỗi ngày, để thức dậy và đi tiếp. Đó là lý do trải qua đại dịch, ngành tiêu dùng cao cấp càng bùng nổ. Những hãng siêu xa xỉ như Louis Vuitton, Dior, Rolls Royce... có doanh số tăng tới 40%, thậm chí là 70% so với trước dịch.

Đúng như chị nói, dịch bệnh đã thay đổi thế giới. Con người bắt đầu biết sợ và nỗi sợ bản năng ấy thôi thúc người ta với suy nghĩ "tôi phải sống xứng đáng hơn với hiện tại", bằng cách sở hữu những thứ mà trước đây người ta mơ ước nhưng không dám chạm tới vì còn phải lo cuộc sống ngày mai, còn con cái, còn gia đình, còn cơm áo gạo tiền... Sau dịch, người ta sẽ mua những bộ đầm đẹp, những cái túi mới, người ta sẽ mua đồng hồ, hay xe ô tô... mà không suy nghĩ quá nhiều về tương lai. Họ mua để được sống với cảm xúc hiện tại. Đây chính là những khách hàng mới của ngành thời trang cao cấp sau đại dịch.

Còn với khách hàng cũ, ở ngành này, trong mọi thời điểm, họ vẫn luôn trung thành với phong cách đó. Dù trước hay sau dịch thì thói quen mua sắm, thói quen được thể hiện bản thân - nhu cầu ở trên đỉnh của tháp - với họ là không đổi.

Nhưng rồi, cảm giác muốn sống cho ngày hôm nay, cho hiện tại cũng sẽ dần qua đi và con người lại rơi vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, lo toan, tính toán?

Ở ngành thời trang cao cấp, với những khách hàng mới, khi đã trải nghiệm rồi, họ sẽ tiếp tục. Ví dụ khi chị đã sử dụng chiếc túi Dior thì chị không muốn sử dụng những thứ không phải Dior hoặc thấp hơn. Một là chị sẽ dùng chiếc túi này, hai là chị sẽ sử dụng chiếc túi cao cấp hơn. Bởi vì chị nghĩ chị xứng đáng với điều đó.

Siêu sao nổi tiếng Beyonce diện chiếc đầm được thiết kế đặc biệt của Phuong My trong sự kiện AFI Life Achievement Award.

Khi đã đến một tiệm thời trang cao cấp, có người rót trà mời mình, có người chỉnh sửa chiếc đầm vừa in dành riêng cho mình và mặc bộ đầm đó, xuất hiện ở bữa tiệc, người khác phải trầm trồ: "Cô ấy đang mặc đồ gì vậy?"... cảm xúc ấy khiến mình không thể quay về để mặc một bộ đồ bình thường đi dự tiệc được nữa. Sau dịch, sẽ có những khách hàng mới cần được thấu hiểu cảm xúc, cần được chăm sóc một cách xứng đáng nhất. Và họ sẽ trở thành khách hàng trung thành của Phuong My.

"CÓ NHIỀU NGƯỜI VẪN ĐANG CHỜ TÔI"

Vậy đây có phải lý do mà Phương My trở lại sau ba năm không?

Trước đây My từng nói, nếu chỉ có bản thân mình, sẽ không giữ được Phuong My trong vòng 10 năm. Phuong My được hình thành bởi niềm tin của rất nhiều con người. Đó là niềm tin của người đồng hành và niềm tin của khách hàng. Vì những người đó, vì những niềm tin đó nên My luôn cố gắng.

Từ những ngày đầu thành lập, Phuong My chỉ làm việc với các xưởng dệt nước ngoài. Cách đây gần ba năm, thời điểm dịch bệnh bắt đầu xuất hiện và lan rộng, các xưởng dệt nước ngoài hầu như tê liệt, sản xuất ngưng trệ, cửa khẩu bị đóng, chuỗi cung ứng bị đứt gãy. Phuong My đã không thể nhập được những loại vải và nguyên phụ liệu mình cần.

Lúc ấy, My đứng trước việc phải lựa chọn, hoặc là sử dụng những nguyên liệu thay thế mà mình có được dễ dàng, hoặc là tạm dừng. Dĩ nhiên lúc đầu My cũng thử dùng các nguyên phụ liệu khác thay thế. Nhưng khi lên bộ sưu tập My nhận ra rằng, mình không thể dễ dãi thay thế những giá trị cốt lõi và mất đi hồn cốt của thương hiệu mình đã xây dựng từ những ngày đầu và gìn giữ suốt nhiều năm.

Thời điểm đó, My đã quyết định dừng lại cho đến khi có được những nguyên phụ liệu đã tạo nên bộ đầm thương hiệu Phuong My. Dĩ nhiên, sự lựa chọn nào cũng phải đánh đổi. Quyết định dừng lại ở thời điểm đó đã phải đánh đổi bằng niềm tin của một phần nhân sự đã đồng hành với My từ những ngày đầu. Phuong My dừng lại và họ cũng dừng lại. Những người vẫn đặt niềm tin để đi tiếp cũng chỉ được hỗ trợ 50% lương cơ bản. My biết, sự lựa chọn của mình ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người, không chỉ là những người ở xưởng may, ở cửa hàng, những người đứng đằng sau thương hiệu Phuong My, mà còn cả gia đình của họ.

Thế nhưng, họ vẫn chờ My.

Và đó là động lực lớn nhất để Phương My trở lại.

Siêu mẫu Coco Rocha trong thiết kế của Phuong My.

Thế còn khách hàng, họ có chờ đợi Phương My không?

Khách hàng của Phuong My là những người giàu có, hiểu biết và có địa vị. Những người ấy vốn có rất nhiều lựa chọn. Không mua của mình họ vẫn có thể mua của những thương hiệu khác. Nhưng, có nhiều người vẫn đợi bộ sưu tập mới từ Phuong My. Có những người đi dự tiệc vẫn mặc những chiếc đầm của Phuong My từ cách đây 7-8 năm. Và họ chia sẻ với My là họ vẫn cảm thấy mình khác biệt, vẫn thấy mình không bị lẫn vào bất cứ ai.

Sự trở lại sau ba năm tạm dừng vì đại dịch cũng là thời điểm tròn 10 năm ra đời thương hiệu Phuong My tại Việt Nam. Vậy, sự trở lại lần này có gì khác biệt?

Giá trị cốt lõi của một thương hiệu rất ít khi thay đổi. Vì thương hiệu không hình thành bởi cảm xúc của một cá nhân.

Thương hiệu lớn hơn một cá nhân rất nhiều. Đó là lý do tại sao nhiều khách hàng gặp My đều nói rằng My không giống những bộ đầm Phuong My. Tệp khách hàng của Phuong My được định vị rõ nét từ những ngày đầu tiên, chưa bao giờ dựa vào cá nhân My. Một người chỉ có thể tồn tại được vài chục năm, nhưng My kỳ vọng thương hiệu Phuong My có thể sống được 100 năm, thậm chí là hơn thế nữa.

Sự thay đổi, có lẽ sẽ tinh tế hơn, có chiều sâu hơn, và trưởng thành hơn. Đó là sự trưởng thành trong cách vận hành phía sau. Bởi vì, mọi người đều nghĩ làm thời trang là nghệ thuật. Nhưng thời trang là sự giao thoa giữa làm nghệ thuật và làm kinh tế. Để giữ được một thương hiệu thời trang thực sự rất khó, cần rất nhiều nguồn lực và tài chính phía sau.

Điều gì làm nên sự khác biệt giữa chiếc đầm của Phuong My và những hãng thời trang khác?

Điều đầu tiên là ở chất liệu. Đó là lý do My không thoả hiệp, nếu không có được chất liệu tốt nhất để làm bộ sưu tập thì My sẽ dừng lại.

Một cái đầm cũng chỉ để mặc lên người. Không có cái đầm này người ta có thể mặc cái khác ra đường. Nhưng, câu chuyện đằng sau một chiếc đầm, và cảm xúc chiếc đầm ấy mang lại, là giá trị không thể thay thế.

Yếu tố thứ hai là đường cắt. Đường cắt quan trọng bởi làm sao để ít đường cắt nhất, ít đường nối nhất mà vẫn phải đảm bảo lên được dáng, phồng đúng chỗ cần phồng, ôm đúng chỗ cần ôm, chỉ cần treo lên thôi đã đủ độ hút rồi.

Mỹ Tâm trong trang phục của Phuong My.

Và cuối cùng là dịch vụ của Phuong My. Thời trang cao cấp chỉ có khách hàng của hãng mới cảm nhận hết được giá trị của thương hiệu.

Một chiếc đầm đẹp, không chỉ cho mình cảm giác được yêu thương mà còn khiến mình hoàn thiện hơn, để mình biết đi như thế nào cho đẹp, ăn như thế nào cho thanh lịch, vẫy cái xe như thế nào cho khéo...

Người mặc chiếc đầm như thế, với phong thái như thế, chính là "người phụ nữ Phuong My".

VẺ ĐẸP CỦA SỰ MONG MANH VÀ MÃNH LIỆT

Vậy, những người phụ nữ Phuong My, họ là ai? Và họ đứng ở đâu trong dòng chảy xã hội ngày nay?

Trong bất cứ dòng chảy xã hội nào, khách hàng của Phuong My - những người phụ nữ Phuong My - luôn có chỗ đứng của riêng mình. Chính họ là người tạo ra chỗ đứng ấy. Và đâu đó, họ góp phần tạo ra dòng chảy xã hội. Một người phụ nữ không nên hoà mình vào dòng chảy và bị hoà tan. Một người phụ nữ đủ bản lĩnh sẽ luôn có những vị thế và chỗ đứng rất riêng của mình. Đó là những người phụ nữ Phuong My.

Những người phụ nữ ấy không hài lòng với việc chỉ có tiền, không hài lòng với việc chỉ có địa vị, mà còn muốn dùng tri thức và bản lĩnh của mình để luôn tiến tới sự hoàn hảo, để hoàn hảo hơn mỗi ngày, để trở thành phiên bản tốt nhất của chính họ.

Thời trang, đặc biệt là thời trang cao cấp phản ánh ước mơ về cái đẹp của con người ở thời đại ấy. Vậy, hơi thở thời đại nằm ở đâu trong các sản phẩm thương hiệu Phuong My?

Khi còn đang đi học ở Mỹ, khoảng hơn 10 năm trước, My nhận thấy với thời trang ở châu Âu, thời trang Mỹ, đi tìm một bộ đồ hiệu cho người châu Á rất khó. Vai rất to, eo rất dài, số đo hoàn toàn không phù hợp. Lúc đó, My khao khát có một thương hiệu cao cấp cho phụ nữ Á Đông. Và đến tận bây giờ, cảm hứng từ vẻ đẹp của người phụ nữ Á Đông vẫn chưa bao giờ có điểm dừng trong thương hiệu Phuong My.

Phụ nữ Á Đông, đặc biệt là phụ nữ Việt Nam có vẻ ngoài rất mong manh nhưng bên trong lại đầy nội lực. Nội lực mạnh mẽ ấy giúp họ sinh con, nuôi con, chăm sóc gia đình mà vẫn có sự nghiệp, vẫn có chỗ đứng của riêng mình trong một xã hội đầy biến động.

Thương hiệu Phuong My lấy vẻ đẹp của sự mong manh và mãnh liệt ấy làm niềm cảm hứng qua các bộ sưu tập. Đó là sự tương phản giữa vẻ ngoài nhẹ nhàng, tinh khôi của một người phụ nữ châu Á, với nội lực mạnh mẽ để đối diện với cuộc sống và xã hội ngày nay.

Vậy, sự mong manh và mãnh liệt ấy có phải cũng là Phương My và những người cùng tạo ra thương hiệu Phuong My?

Vâng, đó chính là những người tạo ra thương hiệu Phuong My.

Để bắt đầu một thương hiệu thời trang sẽ cần đam mê, cần tình yêu và sự bay bổng. Nhưng, để giữ được thương hiệu thời trang ấy lại cần lý trí và đầu óc kinh doanh. Nếu không có cả hai, đến một ngày mình sẽ thấy mệt mỏi vì luôn chạy theo mong muốn của khách hàng, chạy theo xu thế, để bán được thêm một cái đầm mà mất đi vị thế tiên phong. Bản lĩnh để giữ được giá trị cốt lõi của thương hiệu từ ngày đầu tiên cho đến những ngày cuối cùng ở thời điểm hiện tại là bắt buộc phải có.

Thương hiệu Phương My đã có mặt ở 20 quốc gia, với 30 cửa hàng trên thế giới, chinh phục cả những khách hàng khó tính nhất, cả những ngôi sao từ Á sang Âu, từ Âu sang Mỹ. Làm cách nào để vẫn là Phương My nhưng lại có thể dung hoà được nhu cầu ở các thị trường?

Đa số các nhà thiết kế các hãng thời trang nổi tiếng trên thế giới là người Mỹ, hoặc châu Âu, nhưng khách hàng châu Á vẫn rất thích các thiết kế ấy. Dù câu chuyện và giá trị cốt lõi của thương hiệu Phuong My luôn lấy cảm hứng từ người phụ nữ Á Đông, nhưng cảm nhận về vẻ đẹp thì không phân biệt bất cứ chủng tộc hay xã hội nào.

Thực tế, một trong những nơi Phuong My bán hàng thành công nhất là thị trường Trung Đông. Phụ nữ Trung Đông rất thích mặc đầm Phuong My vì cảm giác eo họ nhỏ đi và số đo ba vòng nhìn hấp dẫn hơn. Còn ở châu Âu, họ lại thích cách Phuong My "chơi với màu sắc" và sự khác biệt khi mặc chiếc đầm của mình đi vào một bữa tiệc đông người.

Mỗi nơi đều có những lý do rất riêng khi họ lựa chọn sản phẩm Phuong My. Nhưng, điểm chung của tất cả là cảm nhận về vẻ đẹp. Phuong My luôn theo đuổi một giá trị vẻ đẹp không bị lỗi mốt và trường tồn với thời gian. Một mẫu đầm từ bộ sưu tập Phuong My của 7- 8 năm trước, vẫn có thể mặc ngày hôm nay, không cảm thấy lạc lõng và không bị lỗi thời.

Đó quả là một thành công hiếm có trong ngành thời trang Việt Nam. Vậy, khách hàng và những người yêu thích thương hiệu Phương My có thể hy vọng điều gì hơn thế trong 10 năm tới hay không?

Thương hiệu Phuong My lớn lên mỗi ngày qua hành trình đồng hành với khách hàng của mình. Có rất nhiều bộ sưu tập được làm ra từ những câu chuyện của khách hàng. Rất nhiều bộ sưu tập được làm ra vì mong muốn của khách hàng ở thời điểm đó. Nó không phải là xu hướng, cũng không phải cái người ta nói là người ta cần, mà đó là câu chuyện cuộc sống họ trải qua mỗi ngày.

Ví dụ như, chị mới sinh con và giờ đây chị không còn giữ được vóc dáng đẹp nhất của mình. Chị bị tăng cân và không còn tự tin với vóc dáng hiện tại. Vậy thì, khi người ta không còn là phiên bản đẹp nhất trong suy nghĩ của họ ở thời điểm đó, phải có những bộ váy làm cho họ cảm thấy tự tin và hạnh phúc. Bộ váy ấy người ta vẫn mặc đẹp ngay cả khi đã gầy đi.

Trong triển lãm thời trang kỉ niệm 10 năm thành lập thương hiệu Phuong My tổ chức vào ngày 8-12/12 tới đây, Phuong My sẽ trưng bày nhiều sản phẩm ghi lại dấu ấn trong hành trình 10 năm của mình. Trong 10 năm qua, cảm hứng để làm ra các bộ sưu tập ảnh hưởng rất nhiều bởi những người phụ nữ mà My được gặp mỗi ngày.

Và thương hiệu Phuong My, trong tương lai sẽ tiếp tục lớn lên cùng những người phụ nữ ấy, với phong cách sống ấy, sẽ tinh tế hơn và có chiều sâu hơn nữa. Phuong My muốn đồng hành với quá trình mà họ cảm nhận về bản thân họ, cách họ trân trọng bản thân qua từng năm tháng. Đó là lý do tại sao trong các bữa tiệc thời trang của Phuong My, các khách VIP đều có mặt. Họ không đến để xem những bộ đầm Phuong My. Vì họ đã quá rõ rồi. Họ đến để nhìn lại chính họ, với những năm tháng đi qua.