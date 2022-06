Nội thất Hòa Phát đổi tên thành The One: Tiếp nối giấc mơ nội thất Việt vươn xa

Bà Thu Hương - Đại diện Truyền thông Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất The One.

Ghi dấu ấn trong lòng khách hàng bằng những sản phẩm nội thất chất lượng cùng thiết kế tinh tế, sau gần ba thập kỷ, Nội thất Hòa Phát đổi tên thành Nội thất The One với hướng đi mới: Trẻ trung hơn, hiện đại, vươn tầm thế giới.

Mới đây, bà Thu Hương - Đại diện Truyền thông Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nội thất The One đã chia sẻ hướng đi mới của công ty:

Xin chào bà Thu Hương, gần 30 năm qua, Nội thất Hòa Phát ghi dấu trong lòng khách hàng như một “thương hiệu quốc dân”. Bí quyết nào giúp sản phẩm đạt được danh hiệu này?

Được thành lập từ năm 1995, Nội thất Hòa Phát đã để lại nhiều ấn tượng trong tâm trí người tiêu dùng Việt Nam với các sản phẩm phục vụ đa dạng nhu cầu từ làm việc văn phòng tới nội thất gia đình, gia dụng, bệnh viện.

Đến nay, khi thị trường trong nước ngày càng sôi động, Nội thất Hòa Phát vẫn duy trì chất lượng bền vững với danh mục sản phẩm đa dạng. Chúng tôi có chiến lược R&D tập trung nguồn lực để hoạch định đầu tư, kết hợp chiến lược đi đầu và chiến lược mô phỏng, áp dụng linh hoạt cho từng phân khúc từ Phổ thông tới Trung, Cao cấp.

Nội thất Hòa Phát nay là Nội thất The One cũng đa dạng dòng hàng nội thất. Kết quả là, The One đã có thị phần lớn và dẫn đầu ngành hàng văn phòng, công trình, tiến tới tập trung phát triển đẩy mạnh có chiều sâu mảng Hàng gia đình, gia dụng và nội thất décor để gia tăng thị phần.

Xin bà cho biết, lý do nào khiến Nội thất Hòa Phát chuyển đổi thương hiệu thành The One ở thời điểm vừa qua?

Thay đổi khi thất bại là điều nên và cần làm, nhưng thay đổi khi thành công là điều mà không phải doanh nghiệp nào cũng làm được.

Thứ nhất, trong hơn 26 năm phát triển, Nội thất Hòa Phát đã thành công trở thành thương hiệu nội thất văn phòng hàng đầu Việt Nam, được nhiều người tiêu dùng tin tưởng, lựa chọn. Chúng tôi đã nội địa hóa được các sản phẩm vốn trước đây là thương hiệu nhập khẩu từ Malaysia, Trung Quốc, khẳng định doanh nghiệp Việt có sức bật không kém cạnh so với các nhà cung cấp khu vực.

Với sứ mệnh, khát vọng mới là vươn xa ra khu vực và thế giới, nâng tầm vị thế thương hiệu, Nội thất Hòa Phát chuyển mình sang một tên mới, một thương hiệu mới nhưng vẫn gần gũi: Nội thất The One.

Thứ hai, trước tình hình thời cuộc, đất nước đang hội nhập sâu rộng, việc hấp thụ và áp dụng công nghệ số vào Sản xuất - Kinh doanh ngày càng được quan tâm. Doanh nghiệp muốn giữ vững và phát triển tăng trưởng phải có quyết sách đúng đắn.

Và sự chuyển đổi thương hiệu Nội thất Hoà Phát sang Nội thất The One gắn liền với những thay đổi linh hoạt trong chiến lược. Chúng tôi chú trọng vào việc phát triển hình ảnh, diện mạo công ty, tầm vóc mới đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, đóng góp công sức và mang lại nhiều giá trị hơn cho cộng đồng.

Thứ ba, sự ổn định, vững chắc về nguồn lực tạo cho chúng tôi niềm tin. Hệ thống sản xuất và cơ cấu tổ chức của Công ty không thay đổi, chỉ tập trung điều chỉnh và bổ sung các nhân tố mới.

Giá trị của thương hiệu còn nằm ở hệ thống đại lý gắn bó chặt chẽ với công ty. Chúng tôi tin tưởng vào sự hợp tác tốt đẹp, cùng phát triển mạnh mẽ.

Trong quá trình chuyển đổi thương hiệu, công ty có chiến lược truyền thông với tần suất xuất hiện và thời lượng đủ mạnh, đủ sâu. Qua đó, thị trường thẩm thấu được thương hiệu The One tiền thân là Nội thất Hòa Phát, kế thừa những giá trị cốt lõi của thương hiệu, nhưng trở thành một phiên bản tốt hơn, hiện đại, phù hợp với xu thế thị trường hơn.

Nội thất The One giữ nguyên điểm mạnh của Hòa Phát. Ngoài ra, sản phẩm được đổi mới liên tục để phù hợp nhu cầu.

Khách hàng, người tiêu dùng đón nhận thông tin Nội thất Hòa Phát thay đổi nhận diện như thế nào, thưa bà?

Công ty duy trì nhận diện cũ Nội thất Hòa Phát và nhận diện mới Nội thất The One trên tem nhãn, bao bì sản phẩm, cửa hàng... từ 1/2022. Chúng tôi cũng thực hiện hàng loạt hoạt động truyền thông đa kênh, chương trình tri ân khách hàng nhằm lan tỏa thông điệp của thương hiệu. Tại các đại lý, đội ngũ nhân viên kinh doanh được đào tạo bài bản để giới thiệu và chia sẻ kỹ hơn về thông tin chuyển đổi với khách hàng.

Hơn nữa, doanh nghiệp có sản phẩm đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia là bằng chứng cho chất lượng, là tiền đề để người tiêu dùng tiếp tục tin tưởng, ủng hộ. Và chúng tôi đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ thị trường trong nước, bước đầu có nhiều đối tác nước ngoài ngỏ ý hợp tác.

Với định hướng, tầm nhìn và chiến lược phát triển mới, The One sẽ tiếp nối giấc mơ đưa nội thất Việt vươn xa trên thị trường quốc tế, trở thành niềm tự hào của người Việt.

Cảm ơn những chia sẻ của bà!