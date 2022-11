Notebook Fujitsu UH-X 2022: Trợ lý thông minh cho doanh nhân 4.0

Trong bối cảnh mọi ngành nghề đang đẩy mạnh số hóa, chuyển đổi số để nâng cao năng suất làm việc như hiện nay, nhu cầu về một notebook có thể đáp ứng được nhiều tác vụ, linh hoạt và xử lý nhanh chóng càng trở nên cần thiết.

Xuất phát từ sự am hiểu các tiêu chuẩn “mang tính thời đại” này của phân khúc người dùng cao cấp dành cho người “trợ lý số” của mình, mới đây Fujitsu đã ra mắt sản phẩm notebook cao cấp UH-X phiên bản 2022 tại thị trường Việt Nam.

Là notebook “made in Japan” mới nhất, UH-X 2022 hiển nhiên kế thừa hàng loạt tính năng cao cấp của người tiền nhiệm vốn luôn tập trung vào việc nâng cao hiệu quả công việc.

Nếu như đang lăn tăn về trọng lượng máy thì người dùng bận rộn có thể yên tâm khi đây là dòng sản phẩm mỏng nhẹ hàng đầu thế giới, dễ dàng mang theo bên mình bất cứ nơi đâu. Notebook cao cấp UH-X 2022 mới của Fujitsu chỉ nặng có 878 gram, chỉ tương đương một máy tính bảng, trang bị bộ vi xử lý mới nhất Intel 10 nhân Gen 12, đạt chuẩn Intel EVO cho phép máy khởi động nhanh chóng, mang tới trải nghiệm di động tốc độ cao và hiệu suất mạnh mẽ.

Fujitsu UH-X 2022 chỉ nặng 878g, tương đương một máy tính bảng.

Tuy “mình hạc xương mai” nhưng dung lượng pin được trang bị trên UH-X 2022 lớn một cách bất ngờ - lên đến 64Wh cho thời lượng sử dụng tối đa tới 12,3 giờ, đáp ứng thoải mái nhu cầu sử dụng cho một ngày làm việc. Khi phải di chuyển trên đường, người dùng cũng hoàn toàn yên tâm khi máy có hỗ trợ sạc nhanh đến 50% chỉ trong 30 phút.

Fujitsu UH-X 2022 còn được trang bị cảm biến vân tay trên nút nguồn để khởi động máy an toàn và liền mạch và nút che camera vật lý giúp ngăn chặn khả năng bị theo dõi bất hợp pháp và đảm bảo tính riêng tư trong các cuộc họp trực tuyến.

Với Fujitsu UH-X 2022, các trải nghiệm hội họp trực tuyến được cải thiện đáng kể khi máy trang bị tính năng khử tiếng ồn bằng công nghệ AI (trí tuệ nhân tạo) giúp âm thanh trở nên rõ ràng, trong trẻo hơn. Công nghệ AI này cũng cho phép loại bỏ tiếng ồn xung quanh để nâng cao khả năng tập trung vào các cuộc hội họp. Và sau những giờ làm việc căng thẳng, nếu như muốn giải trí với những bản nhạc, bộ phim thì người dùng cũng có thể “nhờ cậy” vào Fujitsu UX-H 2022.

Âm thanh trên thiết bị được nâng cấp nhờ ứng dụng Waves MaxxAudio + 3D cung cấp tính năng Waves MaxxBass, giúp tái tạo âm trầm sâu hơn so với nhiều dòng notebook khác trên thị trường. Phần mềm cũng hỗ trợ phát âm thanh 3D khi kết nối với tai nghe, giúp người dùng có được nhiều trải nghiệm tuyệt vời hơn khi hoàn toàn đắm chìm trong những giai điệu du dương hay những thước phim bom tấn cực kỳ gay cấn.

Phiên bản màu trắng của Fujitsu UH-X 2022 cực kỳ cá tính và nổi bật.

Thấu hiểu nhu cầu kết nối sử dụng dữ liệu của một thế hệ người dùng hiện đại, nhà sản xuất Nhật Bản rất “thực dụng” khi ưu ái tích hợp nhiều cổng kết nối như Thunderbolt 4, HDMI, USB-A, LAN có dây… trên thiết bị để có thể sử dụng thuận tiện trong mọi môi trường làm việc.

Trên Fujitsu UX-H thế hệ mới, bàn phím được thiết kế full size với các phím điều hướng có kích thước lớn hơn, khoảng cách tâm phím 19 mm, hành trình phím 1,5 mm, độ nảy phím cao cũng giúp mang lại trải nghiệm gõ phím dễ chịu khi phải làm việc liên tục.

Về sự bền bỉ, UH-X 2022 dường như được sinh ra để đồng hành cùng các doanh nhân, nhân sự cao cấp làm việc với cường độ cao. Trước khi tới tay người tiêu dùng, sản phẩm đã phải trải qua các thử nghiệm vô cùng khắt khe, tuân thủ theo tiêu chuẩn độ bền chuẩn quân đội Mỹ (MIL-STD -810 H) và có thể sử dụng an toàn trong các môi trường khác nhau như nhiệt độ cao. Máy được thử nghiệm lực nén tới 200 kgf và thả rơi tự do khoảng 76 cm những vẫn có thể hoạt động bình thường, do đó người dùng có thể yên tâm nếu như chẳng may lỡ tay làm rơi hay va đập nhẹ.

Thiết kế tối giản, mỏng nhẹ, dễ dàng mang theo cùng nhiều tính năng cao cấp hỗ trợ phong cách làm việc di động tại văn phòng, tại nhà cũng như di chuyển liên tục, tân binh UH-X 2022 “made in Japan” đang chứng tỏ mình sẽ luôn là một trợ lý hữu dụng và bền bỉ theo đúng tinh thần Nhật Bản được nhà sản xuất gửi gắm qua sản phẩm.

Fujitsu UH-X 2022 đã có mặt tại Việt Nam với giá khởi điểm chỉ từ 36.990.000 đồng cùng chế độ bảo hành tận nơi Premium Care lên đến 2 năm.