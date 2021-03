Ống đồng Việt Nam bị Australia điều tra chống bán phá giá

Cụ Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) vừa cho biết ngày 22/3/2021, Ủy ban chống bán phá giá Australia (ADC) thông báo khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm ống đồng (copper tube) có xuất xứ từ Việt Nam (vụ việc 580).



Nguyên đơn là Công ty TNHH Metal Manufacturers (MM Kembla). Hàng hóa bị điều tra là ống đồng đúc tròn phù hợp với tiêu chuẩn Australia AS 1432, tiêu chuẩn Australia và New Zealand AS/NZ 1571 hoặc tiêu chuẩn Australia AS 1572 với đường kính danh nghĩa bên ngoài từ 9,52mm đến 53,98mm và độ dày danh nghĩa từ 0,71mm đến 1,83mm, bao gồm cả ống mạ (mô tả chi tiết có trong thông báo của ADC).

Hàng hóa được loại trừ khỏi phạm vi điều tra là ống cách nhiệt (thermally insulated copper tube), cuộn ủ (annealed coils), cuộn dây cấp hoặc lớp (layer wound packs/level wound coils) và ống hợp kim đồng (copper alloy tube).

Thời kỳ điều tra phá giá từ 1/1/2020 đến 31/12/2020. Thời kỳ điều tra thiệt hại từ 1/1/2017. Ngày muộn nhất ban hành kết luận điều tra cuối cùng là 24/8/2021.

Cục Phòng vệ thương mại cho biết, với tư cách là cơ quan đầu mối của Chính phủ Việt Nam trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp ứng phó với các vụ kiện phòng vệ thương mại của nước ngoài, đơn vị này khuyến nghị hiệp hội và doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu liên quan thực hiện liên lạc với ADC để đăng ký tham gia và nhận bản câu hỏi điều tra trong thời hạn quy định.

Thực hiện đọc kỹ hướng dẫn, trả lời đầy đủ và nộp Bản câu hỏi điều tra theo đúng thời định dạng và hạn quy định; hợp tác toàn diện với ADC trong suốt quá trình vụ việc diễn ra, bao gồm cả việc điều tra tại chỗ để xác minh các nội dung trong bản trả lời câu hỏi; thường xuyên phối hợp, cung cấp thông tin cho Cục Phòng vệ thương mại để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

Cục này cho biết, bất kỳ hành động thể hiện sự bất hợp tác hoặc hợp tác không đầy đủ có thể dẫn tới việc cơ quan điều tra Australia sử dụng các chứng cứ sẵn có bất lợi hoặc áp dụng mức thuế chống bán phá giá cao nhất do nguyên đơn đề xuất.

Việc bị áp dụng thuế chống bán phá giá cao sẽ làm giảm lợi thế cạnh tranh, có nguy cơ mất một phần hoặc toàn bộ thị trường xuất khẩu cho ngành sản xuất trong nước của Australia và/hoặc các nước khác.