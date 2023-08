Phản hồi tích cực chính sách mới về thị thực của Việt Nam

Sáng 30/8, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (A08-Bộ Công an) tổ chức họp báo thông tin kết quả triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam và cổng kiểm soát xuất nhập cảnh tự động.

DU KHÁCH NƯỚC NGOÀI ĐÁNH GIÁ CAO VỀ CHÍNH SÁCH MỚI

Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam chính thức có hiệu lực từ ngày 15/8/2023.

Các chính sách mới đã giảm bớt các giấy tờ người dân phải nộp khi làm thủ tục đề nghị cấp hộ chiếu

Sau 15 ngày Luật có hiệu lực (từ ngày 15/8 đến 30/8) và triển khai thực hiện Nghị quyết số 127 của Chính phủ, đã có 112.058 hồ sơ đề nghị cấp thị thực điện tử, tăng trên 70% so với trước khi Luật có hiệu lực. Theo đó, công dân các nước mới được áp dụng cấp thị thực điện tử theo Nghị quyết số 127 đạt 50% (56.000 hồ sơ); trong đó công dân Trung Quốc sử dụng hộ chiếu điện tử chiếm khoảng 10% (9.130 hồ sơ).

Du khách nước ngoài đánh giá cao và có những phản hồi tích cực trước chính sách mới về thị thực của Việt Nam, là cơ hội để du lịch Việt Nam tăng sức cạnh tranh với các nước trong khu vực. Việc cho phép công dân tất cả các quốc gia, vùng lãnh thổ được xin cấp thị thực điện tử sẽ giúp họ dễ dàng hơn khi quyết định tới Việt Nam, sẽ tạo bước ngoặt về phát triển du lịch, thu hút đầu tư nước ngoài. Đồng thời, công dân Việt Nam cũng được tạo điều kiện thuận lợi nhập cảnh theo nguyên tắc "có đi có lại".

Về việc người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo diện đơn phương miễn thị thực, từ 15/8/2023 đến 30/8/2023, đã có 337.669 lượt người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam theo diện đơn phương miễn thị thực, chiếm 70% tổng lưu lượng nhập cảnh, tập trung vào công dân một số quốc gia, như Hàn Quốc (155.000 lượt), Nhật Bản (30.000 lượt), Anh (8.000 lượt)...

Việc triển khai thực hiện nâng thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày đã tạo thuận lợi hơn nữa cho khách du lịch quốc tế lựa chọn những chương trình du lịch nghỉ dưỡng, xuyên Việt và liên quốc gia, giúp họ chủ động thời gian, lịch trình tham quan, nghỉ dưỡng, góp phần nâng cao tính cạnh tranh trong khu vực.

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, THỦ TỤC XIN VISA RÚT GỌN

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính, Cục Quản lý xuất nhập cảnh đã phối hợp các đơn vị thực hiện tích hợp 40 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an.

Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh thông báo kết quả triển khai Luật

Trong đó, một số thủ tục đã đạt tỷ lệ hồ sơ trực tuyến rất cao, như cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chíp điện tử ở trong nước (89,1%), đăng ký tài khoản điện tử (100%), gia hạn tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam thực hiện tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh (69,31%), kiểm tra, xét duyệt nhân sự, cấp phép nhập cảnh cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam qua giao dịch điện tử tại Cổng thông tin điện tử về xuất nhập cảnh (92,54%)...

Việc triển khai thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh là tiền đề để cải cách hơn nữa việc giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, theo đó đã bỏ yêu cầu xác nhận thông tin về nhân thân, cư trú của công an xã, phường, thị trấn trong giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan nhằm giảm bớt chi phí đi lại, tránh gây phiền hà cho công dân và tận dụng tối đa thông tin đã có sẵn trong các Cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý.

Ngày 14/8/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 127/NQ-CP, theo đó, Chính phủ quyết định cấp thị thực điện tử (e-visa) cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ. Người nước ngoài được phép nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử qua 13 cửa khẩu đường hàng không, 16 cửa khẩu đường bộ và 13 cửa khẩu đường biển.

Về thủ tục đề nghị cấp thị thực điện tử, người nước ngoài có nhu cầu vào du lịch, tìm hiểu thị trường, đầu tư... chưa có điều kiện liên hệ với cơ quan, tổ chức ở trong nước có thể tự đề nghị cấp thị thực điện tử mà không cần có cơ quan, tổ chức, cá nhân ở trong nước mời, bảo lãnh.

Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, toàn bộ quá trình từ đề nghị cấp thị thực điện tử đến xử lý, giải quyết cấp và nhận, in thị thực điện tử đều được thực hiện thông qua phương tiện điện tử. Việc nộp phí thị thực được thực hiện qua môi trường điện tử. Người nước ngoài có thể tự in thị thực thông qua hệ thống giao dịch điện tử, không phải làm thủ tục nhận thị thực tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài hoặc tại cửa khẩu quốc tế, không phải qua khâu trung gian.

Về thời hạn giải quyết cấp thị thực điện tử, Cục Quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết, trả lời người đề nghị cấp thị thực điện tử tại Cổng Dịch vụ công Bộ Công an trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử và phí cấp thị thực.

Người nước ngoài được cấp thị thực điện tử có thể nhập cảnh Việt Nam với các mục đích phù hợp với pháp luật Việt Nam và được phép chuyển đổi mục đích trong một số trường hợp như: có giấy tờ chứng minh là nhà đầu tư hoặc người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam; có giấy tờ chứng minh quan hệ là cha, mẹ, vợ, chồng, con với cá nhân mời, bảo lãnh; có giấy phép lao động hoặc xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định của pháp luật về lao động.

Người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam phải thông qua người trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của cơ sở lưu trú để khai báo tạm trú với Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi có cơ sở lưu trú. Hồ sơ đề nghị cấp e-visa của người nước ngoài sẽ bị từ chối khi khai không đúng thông tin và thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh được quy định tại Điều 21 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.