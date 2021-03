Phân khúc bất động sản nào sẽ sinh lợi ổn định năm 2021?

Đại dịch Covid-19 đã bùng phát lần thứ 3 sẽ có những ảnh hưởng khác nhau đến các phân khúc bất động sản. Nhiều người mua đã hướng đến các mục tiêu đầu tư dài hạn, trông đợi tìm kiếm lợi nhuận khi dịch Covid-19 được khống chế hoàn toàn, bên cạnh đà phát triển cơ sở hạ tầng và tăng trưởng kinh tế nói chung sẽ tác động khiến giá bất động sản tiếp tục đi lên.



Tuy vậy, trong trường hợp đại dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng trong lâu dài, các chủ đầu tư nhiều dự án sẽ ít nhiều gặp khó khăn về tài chính hoặc cố gắng chờ đợi để có được thời điểm thuận lợi nhất cho việc mở bán.

Trường hợp các đợt tiêm vaccine sớm mang đến hiệu quả trên diện rộng, khách du lịch và chuyên gia quốc tế dần trở lại, các hoạt động kinh tế xuyên biên giới được hồi phục gần như trước dịch thì như một phản ứng dây chuyền, các giao dịch BĐS sẽ sớm trở nên sôi động ở các địa phương gần Tp.HCM như Đồng Nai, Long An, Bình Dương hay Bình Phước.

Theo đánh giá của các chuyên gia, sau những biến cố thì năm 2021 vẫn hứa hẹn mang tới nhiều cơ hội và tiềm năng cho các nhà đầu tư bất động sản.

Ông David Jackson - Tổng giám đốc Collier Việt Nam: Bất động sản liền thổ khu vực lân cận Tp.HCM được quan tâm

Ông David Jackson, Tổng giám đốc, Colliers Việt Nam.

Ở phân khúc căn hộ, giá vẫn tăng trong năm 2020 bất chấp đại dịch Covid-19. Mặc dù mật độ cư dân của Việt Nam cao hơn một số nước trong khu vực như Thái Lan nhưng diện tích căn hộ trung bình tính trên đầu người vẫn thuộc diện thấp bậc nhất khu vực, do đó vẫn còn nhiều cơ hội để bung ra các nguồn cung mới nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Bên cạnh đó, bất động sản liền thổ vẫn có nhu cầu tương đối cao và nguồn cung thì lại hạn chế ở các thị trường Hà Nội và Tp.HCM, và giá có thể tiếp tục tăng trong năm 2021.

Từ quan sát của chúng tôi, bất động sản liền thổ ở một số khu vực lân cận Tp.HCM như Đồng Nai là phân khúc nhận được sự quan tâm bậc nhất của người mua. Đó là những dự án quy mô tương đối lớn, khá xa trung tâm và ở những khu vực có cơ sở hạ tầng đang phát triển nhanh và dễ dàng tiếp cận Tp.HCM.

Năm 2021, lãi suất vay mua nhà dự kiến sẽ tiếp tục giảm và quy định cho vay cũng "mở" hơn do nhiều ngân hàng thương mại có dòng tiền dương. Rõ ràng đây là cơ hội để các nhà đầu tư xem xét sử dụng đòn bẩy tài chính trước khi quyết định giao dịch. Tuy nhiên, nhà đầu tư chỉ nên viện đến đòn bẩy tài chính nếu chắc chắn rằng bản thân mình có được nền tảng tài chính ổn định trong giai đoạn kinh tế đang gặp khó khăn chung này, bên cạnh việc xem xét toàn diện, thấu đáo chiến lược đầu tư của mình.

Chúng tôi đưa ra 3 lời khuyên chính cho các nhà đầu tư trong giai đoạn này.

Đầu tiên là cần nắm chắc tình hình tài chính của chính mình, bao gồm dòng tiền.

Do đặc thù của giai đoạn khó khăn này, việc tìm ra người mua lại bất động sản sẽ không nhanh như trước kia và nhà đầu tư vẫn phải duy trì các khoản thanh toán theo định kỳ cùng với lãi vay (nếu có).

Điều tiếp theo là các nguyên tắc "kinh điển", liên quan đến uy tín của chủ đầu tư, đánh giá tổng thể của khách hàng đối với các dự án mà chủ đầu tư triển khai trước đây hay giấy tờ pháp lý của dự án. Xem xét vị trí tọa lạc của dự án trong tương quan với cơ sở hạ tầng của khu vực xung quanh, tiện ích nội khu cũng hết sức quan trọng.

Thứ ba là, cơ hội cho nhà đầu tư ở các địa phương có kết nối tốt với hai thành phố lớn là Hà Nội và Tp.HCM vẫn khá nhiều, nhất là những tỉnh thành có cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ và đang phát triển năng động. Ví dụ, bất động sản nhà ở tại một số tỉnh công nghiệp như Bắc Ninh, Đồng Nai hay Bình Dương có khả năng tăng giá lên đến 10% khi mà ngày càng nhiều người xem các địa phương này là nơi sinh sống thuận tiện để làm việc tại các khu công nghiệp cũng như di chuyển thuận lợi đến 2 "đầu tàu" kinh tế cả nước.

Ông Sử Ngọc Khương - Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam: Bức tranh xấu nhất của thị trường nhà ở 2021 là giá sẽ bằng năm 2020

Ông Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao, Savills Việt Nam.

Thị trường bất động sản được dự đoán sẽ không có sự suy sụp và giảm giá đáng kể như năm 2010 và 2011 khi giá bất động sản rớt đến 30% trong cả nước, có thể kể đến một số lí do quan trọng như: thị trường đã tăng trưởng quá nóng trước đó, kế tiếp là tăng trưởng trong tín dụng quá nóng từ từ 30%-45%, cộng với việc tăng trưởng trong lãi suất qua đêm từ 10%-12% lên tới hơn 20%.

Dù còn khó khăn nhưng thị trường bất động sản khác trước rất nhiều. Với giả định rằng những mục tiêu về kinh tế thì tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ được ít nhất như năm 2020, lãi suất tiền gửi và lãi suất huy động như năm 2020, biên độ tăng trưởng tín dụng sấp xỉ 30%, tỷ giá hối đoái và tỷ giá ngoại tệ được kiểm soát tốt. Do vậy bức tranh xấu nhất của thị trường nhà ở trong năm 2021 là giá cả sẽ bằng năm 2020.

Thường các nhà đầu tư cá nhân sẽ có xu hướng lựa chọn vàng và bất động sản là kênh trú ẩn an toàn. Nếu như thế hệ trước trong thời kì chiến tranh bất ổn tích trữ vàng thì giờ nay được chuyển sang bất động sản. Các nhà đầu tư cá nhân cân nhắc thêm là nếu họ sử dụng đòn bẩy kinh tế thì liệu họ có còn khả năng chi trả cho đến lúc thị trường tốt như kì vọng để bán, còn không thì những khó khăn về tài chính mà nếu họ không vượt qua được thì họ sẽ ra sao. Đối với những người có năng lực tài chính dồi dào thì họ có thể lướt còn không thì cho thuê, vì đó là tài sản của họ. Nhưng nếu phải đang dùng đòn bẩy qua lớn thì nên cân nhắc kỹ lưỡng.

Trong phân khúc đầu tư nhà ở, khảo sát gần đây cho thấy biến động kinh tế phức tạp khiến chi tiêu của đa số người dân thận trọng hơn trước, vì thế nhu cầu mua bất động sản vừa túi tiền như căn hộ hạng C đang chiếm ưu thế.

Bà Võ Thị Khánh Trang - Trưởng Bộ phận nghiên cứu Savills Việt Nam: Phân khúc căn hộ hạng C sẽ hoạt động tốt trong thời gian tới

Bà Võ Thị Khánh Trang, Trưởng Bộ Phận Nghiên Cứu, Savills Việt Nam.

Tỉ lê tiêu thụ căn hộ hạng C (giá dưới 2 tỷ đồng) cao đến 93% tại Tp.HCM trong năm 2020 và được dự đoán là vẫn giữ ở mức cao trong năm 2021 có thể được lý giải ngoài việc ưu đãi tài chính, còn do các chủ đầu tư đã tạo ra được sự khác biệt trong các dựa án.

Bên cạnh đó, nguồn cung nhà liền thổ cũng đang khá hạn chế, trong khi giá trị căn hộ Hạng C hợp lý và chất lượng phát triển dự án của phân khúc này ngày càng được cải thiện với định hướng tạo môi trường sống cho cộng đồng với nhiều tiện ích nội khu.

Nghiên cứu cũng cho thấy rằng nguồn cung của căn hộ hạng C trong năm 2021 được chào bán trong thị trường sẽ ít hơn so với các năm trước do chi phí đất đai ngày càng tăng dẫn đến việc kém hấp hẫn với chủ đầu tư.

Tại hai thành phố lớn là Tp.HCM và Hà Nội nguồn cung cho phân phuc này được dự đoán lần lượt là 50% và 15% trên tổng nguồn cung dự kiến mở bán trong năm 2021.

Phân khúc căn hộ hạng C sẽ hoạt động tốt trong thời gian tới bởi tình hình kinh tế tại Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng tốt trong bối cảnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và tác động nền kinh tế toàn cầu; lãi suất có xu hướng giảm; lượng hàng tồn thấp và nguồn cung mới còn hạn chế; và chủ đầu tư tiếp tục đẩy mạnh kích cầu với nhiều ưu đãi.