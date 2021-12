Phát hiện cơ sở gia công gần 2.000 áo khoác giả mạo nhãn hiệu Adidas

Tổng cục quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 30/11/2021, Đội Quản lý thị trường số 4 (Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương) chủ trì phối hợp với Công an huyện Thanh Miện tổ chức kiểm tra đột xuất tại cơ sở kinh doanh, gia công hàng may mặc Gia Hưng do bà Nguyễn Thị Thu là chủ tại thôn Văn Xá, xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở này đang sử dụng máy may gia công áo khoác nam có gắn nhãn hiệu Adidas và logo có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đã được bảo hộ.

Sản phẩm in logo giả Adidas

Đoàn kiểm tra đã tạm giữ hàng hóa là 1.713 chiếc áo khoác nam thành phẩm hoàn chỉnh mang dấu hiệu giả mạo mang nhãn hiệu, 5 chiếc máy may và một số nguyên liệu, bán thành phẩm được sử dụng để gia công hàng hóa giả mạo nhãn hiệu.

Chủ cơ sở không xuất trình được các tài liệu liên quan đến quyền sử dụng các nhãn hiệu nêu trên để gắn lên các sản phẩm áo khoác được sản xuất tại cơ sở. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều đáng nói, cũng tại huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, vào gần cuối tháng 10/2020, Công ty TNHH May Đăng Linh (thôn Quang Trung, xã Hồng Phong, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự do xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp được quy định tại Điều 226 Bộ Luật hình sự.

Công ty này đã sản xuất, gia công các sản phẩm áo phông mang nhãn hiệu của các thương hiệu lớn, nổi tiếng như Gucci, Nike, Lacoste.

Toàn bộ số hàng hóa được sản xuất, gia công tại công ty là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, trong đó, chỉ tính riêng số lượng hàng hóa thành phẩm đã có giá trị gần 500 triệu đồng.