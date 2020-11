Phát triển kinh tế đêm ở Hà Nội: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa

Là thị phần còn nhiều dư địa, kinh tế đêm ở Hà Nội cần những "cú hích" để bùng nổ. Với sự dẫn dắt của các dự án quy mô lớn, được đầu tư bài bản như Sunshine Heritage Resort, tiềm năng này hứa hẹn được khai thác hiệu quả hơn.

HÀ NỘI VỀ ĐÊM: TIỀM NĂNG HẤP DẪN ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Thủ đô Hà Nội là trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế văn hóa của cả nước. Không chỉ sôi động ban ngày, Hà Nội về đêm cũng sở hữu nhiều tiềm năng và thuận lợi để phát triển kinh tế đêm.

Thứ nhất, Hà Nội có rất nhiều tài nguyên du lịch đa dạng, phong phú, chất lượng, gắn liền với lịch sử văn hóa, truyền thống dân tộc. Thành phố có tới 5.922 di tích lịch sử, văn hoá, trong đó có 1 di sản văn hóa thế giới, 11 di tích quốc gia đặc biệt, 1.182 di tích cấp quốc gia, 1.202 di tích cấp thành phố, 3.487 di tích chưa xếp hạng. Chỉ riêng quận Hoàn Kiếm có tới 190 di tích, trong đó nhiều di tích có giá trị, tiêu biểu đủ đáp ứng nhu cầu của du khách.

Bên cạnh đó là những lợi thế thiên nhiên mà không phải thành phố nào cũng có được, với đầy đủ loại hình cảnh quan thiên nhiên đa dạng, gắn liền với nếp sống văn hóa của người dân bản địa.

Không phải tự nhiên Thủ đô lại có tên là Hà Nội – thành phố bao quanh bởi các con sông. Ở thành phố nằm giữa hai con sông (sông Hồng và sông Đáy), mọi nếp sống, văn hóa của người dân, từ xưa đến nay, dù ngày hay đêm cũng đều gắn liền với hai con sông này.

Hà Nội có nhiều tiềm năng để khai thác kinh tế đêm một cách hiệu quả, mang lại sức bật lớn cho Thủ đô.

Ngoài ra, điểm đặc biệt khi du khách đến với Hà Nội là những cơ hội được trải nghiệm danh thắng thiên nhiên gắn liền với văn hóa tâm linh, truyền thống như hồ Tây với Phủ Tây Hồ, núi Ba Vì – đỉnh thiêng của mảnh đất ngàn năm…



Thứ hai, "Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở Việt Nam" đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó khuyến khích phát triển nhiều ngành nghề, hoạt động mới, nhất là ngành công nghiệp sáng tạo, du lịch, bán lẻ, ẩm thực, đồ uống. Đặc biệt, đề án cho phép thí điểm kéo dài thời gian tổ chức các hoạt động dịch vụ về đêm đến 6 giờ sáng hôm sau. Đây là cơ hội rất lớn để người dân, doanh nghiệp tham gia vào phát triển hoạt động kinh tế đêm.

Ngoài ra, Thủ đô Hà Nội có tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, rất thuận lợi cho phát triển kinh tế đêm.

Với những yếu tố này, Hà Nội có nhiều tiềm năng để khai thác kinh tế đêm một cách hiệu quả, mang lại sức bật lớn cho Thủ đô.

PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐÊM NHƯ THẾ NÀO?

Chia sẻ về câu chuyện phát triển kinh tế đêm ở Hà Nội, PGS.TS Đinh Trọng Thịnh phân tích, tiềm năng phát triển kinh tế đêm ở Thủ đô rất lớn, bắt đầu từ những nhu cầu thực tế của nền kinh tế nói chung và cả ngành du lịch nói riêng. Đó là nhu cầu phát triển du lịch, tạo ra nhiều sản phẩm hấp dẫn du khách hơn. Đó là nhu cầu của khách du lịch đến từ nhiều nơi mong muốn có một cơ hội tìm hiểu đời sống văn hóa, phong tục tập quán vùng miền…

Với bề dày nghìn năm văn hiến thế nhưng phải thừa nhận 1 thực tế rằng, những điểm đến du lịch của Hà Nội tuy là "đặc sản" nhưng đã quá quen thuộc. Nhắc tới Thủ đô hiện tại, du khách trong và ngoài nước sẽ chỉ nghĩ tới những di tích trứ danh như Chùa Một Cột, Lăng Bác, Văn Miếu Quốc Tử Giám… Khi đêm về, sẽ chỉ là dạo bộ bên Bờ Hồ Hoàn Kiếm, ngắm tháp Rùa lung linh. Đã tới lúc Hà Nội thực sự cần một "món ăn mới trên bàn tiệc" để tiếp đãi khách du lịch, níu chân họ ở lại, trải nghiệm và quay lại nhiều lần sau đó. Đó phải là nơi mà du khách có thể tận hưởng từ di tích văn hóa đến hoạt động làng nghề, từ vui chơi, ẩm thực đến thưởng thức nghệ thuật đỉnh cao, một nơi không có giới hạn về thời gian, ngay cả khi đêm xuống vẫn có thể thỏa sức khám phá và tận hưởng nhiều hoạt động phong phú.

Ông Thịnh nhấn mạnh, kinh tế đêm phải được phát triển một cách đa dạng và phải có tính riêng biệt theo từng vùng miền, gắn bó với bản sắc dân tộc của từng địa phương trong một đất nước, và thậm chí là đa dạng cả văn hóa của nhiều quốc gia trên thế giới để thu hút khách du lịch từ các quốc gia đó. Để làm được điều đó, các doanh nghiệp lớn phải có vai trò đầu tàu, tạo ra những vị trí trung tâm phát triển kinh tế đêm.

Trăn trở đi tìm lời hồi đáp cho vấn đề này, Tập đoàn Sunshine đã và đang là một trong những nhà đầu tư tiên phong, dẫn đầu xu hướng phát triển dự án khu đô thị nghỉ dưỡng, gắn liền với trải nghiệm văn hóa và níu chân du khách bằng những hoạt động trải nghiệm đặc sắc, đẳng cấp quốc tế từ ban ngày kéo dài đến ban đêm. Tất cả hội tụ tại chuỗi dự án mang thương hiệu Sunshine Heritage.

Xác định đầu tư dự án dài hạn để chỉn chu, bền vững và hoàn thiện nhất, Tập đoàn Sunshine phát triển Sunshine Heritage theo các phân khu đa dạng về phong cách, độc đáo về kiến trúc để có thể chiều lòng du khách từ khắp nơi trên thế thế giới. Đó là Indochine Villa có quy mô lớn nhất với nét kiến trúc Indochine đặc trưng của tinh thần Đông Dương; là African Villa với các biệt thự mang hơi thở châu Phi, có tone nâu trầm lấy cảm hứng từ túp lều truyền thống của thổ dân và cá sấu hung dữ trên dòng sông Nile; Hay Oceania Villa và Mediterranean Villa...

Biệt thự VIP tại dự án Sunshine Heritage ở Hà Nội, một chốn nghỉ dưỡng tuyệt hảo kéo dài trải nghiệm bất tận từ ngày sang đêm.

Với mong muốn song hành cùng sự phát triển nền kinh tế đêm của thành phố, Tập đoàn Sunshine đã vạch rõ kế hoạch cần phải làm gì, từ phần cứng là thiết kế, kiến trúc, đến phần mềm là các hoạt động trải nghiệm... tất cả đều được lên kế hoạch và triển khai từng bước, cho một dự án Sunshine Heritage hoàn hảo – xứng danh là điểm đến không thể bỏ qua của du khách, đặc biệt là về đêm.



Đơn cử như dự án tiên phong của dòng Sunshine Heritage, tọa lạc tại huyện Phúc Thọ, Hà Nội không chỉ lựa chọn vị trí đắc địa hấp dẫn du khách trong và ngoài nước (nơi giao hòa của sông Hồng và sông Đáy, gần nhiều làng nghề truyền thống, lại cách núi Ba Vì không xa), Tập đoàn còn vạch rõ từng hạng mục cần có để hấp dẫn du khách nước ngoài ở lại, nghỉ ngơi, tận hưởng các dịch vụ xuyên đêm và tiêu tiền.

Không phải những hàng quán vỉa hè, quán bar, karaoke lẻ tẻ, dự án thuộc dòng Sunshine Heritage tạo dựng những điểm vui chơi, trải nghiệm thông qua hàng loạt những công trình biểu tượng rực rỡ khi màn đêm buông xuống như: nhà hát New World Theatre, Yacht Club, Marina Club, The Lotus Retreat, Trung tâm thương mại tầm cỡ Sunshine Mall… Sự hiện hữu của những công trình tầm cỡ, rực sáng, sôi động về đêm cũng trở thành "thỏi nam châm" hút du khách ghé thăm để trải nghiệm, thưởng thức thậm chí là... "check in".

Những công trình tầm cỡ trở thành điểm vui chơi bất tận khi đêm về tại Sunshine Heritage.

Để nâng tầm hưởng thụ ở đẳng cấp cao hơn, khiến du khách trong và ngoài nước phải "móc hầu bao" nhiều hơn, Sunshine Group mang đến những chương trình biểu diễn nghệ thuật sử dụng công nghệ - kỹ thuật – kỹ xảo tân tiến trên thế giới như show biểu diễn nghệ thuật thực cảnh được dàn dựng bởi các đạo diễn lừng danh, các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực; các Trung tâm thương mại cao cấp với những mặt hàng xa xỉ, những club, sân golf mở cửa suốt đêm, những sự kiện trình diễn nghệ thuật, lễ hội tái hiện nền văn hóa của nhiều quốc gia trên thế giới như lễ hội đường phố, lễ hội hóa trang… sẽ là điểm nhấn khó quên dành cho du khách đến Sunshine Heritage.



Các show nghệ thuật sẽ được trình diễn tại Sunshine Heritage trở thành điểm đến không thể bỏ qua đối với du khách.

Bên cạnh đó, với kỳ vọng mang văn hóa truyền thông Việt Nam giới thiệu tới bạn bè quốc tế, những đặc sắc văn hóa dân gian vùng miền trong bối cảnh đương đại với các màn biểu diễn: Rối nước, Hát xẩm, Ả đào, Rước đèn Trung thu, Cây nêu ngày Tết, Viết thư pháp, Kéo co, Đánh đu, Rồng rắn lên mây… sẽ được tái hiện tại Sunshine Heritage hay những phiên chợ quê độc đáo với các sản vật đặc trưng vùng miền của người Việt cũng không thể thiếu.



Hứa hẹn trở thành "khu đô thị không ngủ", Sunshine Heritage đang từng bước trở thành hình mẫu để phát triển loại hình kinh tế đêm không chỉ tại Hà Nội mà con trên cả nước.