PNJ 11 tháng lãi sau thuế 939 tỷ đồng, vượt 13% kế hoạch năm

Cụ thể, tháng 11 PNJ ghi nhận 1.812 tỷ đồng doanh thu thuần và 120 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Doanh thu kênh bán lẻ đóng góp 64,3%; kênh sỉ đóng góp 16,3% và kênh vàng miếng đóng góp 16,9%. So với cùng kỳ năm trước, doanh thu kênh lẻ tăng đáng kể trong khi đó, kênh vàng miếng và kênh sỉ sụt giảm.



Luỹ kế 11 tháng, PNJ ghi nhận doanh thu thuần 15.305 tỷ đồng, tăng 1,5%; lợi nhuận sau thuế đạt 939 tỷ đồng, giảm 12,4% so với 11 tháng năm 2019. Kênh lẻ vẫn đóng góp chính vào doanh thu của PNJ và có tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước với tỷ trọng 59,2%; kênh vàng miếng đóng góp 23,1% doanh thu và tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước (đóng góp 20,7%).



Nguồn: PNJ



PNJ cho biết, doanh thu kênh bán lẻ trong tháng 11 tăng trưởng 21,7% tiếp nối đà tăng trưởng doanh thu kể từ tháng 9/2020 với các chương trình bán hàng được thúc đẩy vào thời điểm mua hàng cho dịp cuối năm. Luỹ kế 11 tháng, doanh thu kênh lẻ tăng 7,8%. Doanh thu vàng miếng tăng 18,6% trong tháng 11 và tăng 13,3% trong 11 tháng. Trong khi đó, doanh thu kênh sỉ giảm 18,4% trong tháng 11; giảm 24,9% trong 11 tháng. Thị trường trang sức bán sỉ vẫn chưa cho thấy tín hiệu ấm lên của thị trường trang sức chung tại Việt Nam.

Theo PNJ, biên lợi nhuận gộp trong tháng 11 đạt 20,4% tương đương với cùng kỳ năm 2019. Lũy kế 11 tháng, biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức 19,7%.



Trong 11 tháng, PNJ đã mở mới 27 cửa hàng, nâng cấp 8 cửa hàng. Hiện PNJ đang có 305 cửa hàng Gold, 30 cửa hàng Silver, 66 cửa hàng đồng hồ theo mô hình S-i-S.

Với kết quả đạt được nói trên, 11 tháng, PNJ đã hoàn thành 105,7% kế hoạch doanh thu năm và 112,7% kế hoạch lợi nhuận năm 2020.