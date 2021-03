PVPower dự kiến thoái 100% vốn tại PV Machino

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP - PVPower (mã POW-HOSE) vừa thông qua kế hoạch chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí - PV Machino (mã PVM-UPCoM).

Theo đó, PVPower dự kiến thoái toàn bộ 19.931.430 cổ phiếu PVM, chiếm 100% số cổ phần mà POW đang sở hữu. Tuy nhiên, PVPower chưa công bố thời điểm cụ thể triển khai việc thoái vốn.

Được biết, PV Machino có địa chỉ đặt tại số 8, Tràng Thi, Hà Nội, vốn điều lệ hiện tại là gần 386,4 tỷ đồng và tính tới 31/12/2020, PVPower đang sở hữu 51,58% vốn tại PV Machino, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, nhà cung cấp chủ lực máy, vật tư, thiết bị và dịch vụ sau bán hàng cho ngành dầu khí, điện lực và ngành công nghiệp khác.

Trong năm 2020, PV Machino ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 739,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 50,4 tỷ đồng, lần lượt giảm 58% và tăng 8,6% so với thực hiện trong năm 2019.



Công ty cho biết doanh thu năm 2020 giảm 58% so với cùng kỳ là do ảnh hưởng của dịch Covid làm cho hoạt động kinh doanh của công ty mẹ và các công ty con bị ảnh hưởng, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế lại tăng so với cùng kỳ là do công ty thu được nợ khó đòi và hoàn nhập dự phòng nợ phải thu.

Mới đây, Tổng giám đốc của POW chia sẻ lợi nhuận trước thuế sơ bộ 2 tháng năm 2021 của công ty đạt 410 tỷ đồng với doanh thu đạt 4,7 nghìn tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ và sản lượng điện thương phẩm đạt 2,8 tỷ kWh, giảm 12% so với cùng kỳ.

POW đặt mục tiêu sản lượng điện thương phẩm cả năm 2021 ở mức tối thiểu 21,2 tỷ kWh. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 4/3, cổ phiếu PVM tăng 3.100 đồng lên 24.400 đồng/cổ phiếu.