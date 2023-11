Quảng Trị: Hàng nghìn nhà dân bị ngập nước

Sáng 14/11, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết, trong 24 giờ qua (từ 3h ngày 13/11 đến 3h ngày 14/11) trên địa bàn đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 100 - 200mm, đặc biệt một số nơi cao hơn như: Cam Tuyền 285mm, Vĩnh Ô 308mm, Hướng Sơn 336mm, Đầu Mầu 348mm, Cam Chính 369mm, Hướng Hiệp 501mm, Hướng Linh 509mm. Riêng khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây huyện Hướng Hóa phổ biến 10 - 60mm.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường tịa Quảng Trị ngập sâu trong nước, chia cắt giao thông.

Mưa lớn đã gây ngập 10 điểm tại huyện Đakrông (gồm: Ngầm tràn Ba Lòng, cầu tràn A Ngo - A Bung, ngầm tràn Tà Rụt - A Ngo, ngầm tràn A Rồng Trên, ngầm tràn A Đeng, ngầm tràn Ly tôn, cầu tràn La Tó, cầu tràn Húc Nghì, cầu tràn Đá đỏ, đường vào trung tâm xã A Vao) với mức 0,5 - 1,5m.

Nhiều tuyến đường tại thành phố Đông Hà ngập nước trong đêm ngày 13/11 gây khó khăn cho các phương tiện giao thông di chuyển

Tại huyện Hướng Hóa có 4 điểm bị ngập từ 0,5 - 1,0m, gồm: Cầu tràn thôn Tả Xía, cầu tràn thôn Ván Ri, cầu tràn thôn Cheng và tràn bản Bù. Một số đường xóm, đường liên xã tại huyện Hải Lăng cũng bị ngập.

Do mưa lớn đã gây ngập lụt khoảng trên 1.000 nhà dân chủ yếu ở các xã: Cam Tuyền, Cam Hiếu, Cam Thủy, thị trấn Cam Lộ và Cam Thành thuộc huyện Cam Lộ. Mực nước lũ cao nhất tại các nhà dân khoảng 60 - 80cm. Mưa lớn cũng làm cho khoảng 65 ha cây ăn quả, hoa màu, 5 vạn cây giống lâm nghiệp và 1,5 vạn cây hoa Cúc giống bị ngập úng. Ngay trong đêm qua 13/11 và rạng ngày 14/11, huyện Cam Lộ đã tổ chức di dời 255 hộ dân với 550 nhân khẩu đến các nơi an toàn và đảm bảo các điều kiện sinh hoạt cho bà con.

Nước lũ dâng cao tràn vào khu dân cư tại xã Cam Tuyền, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị

Đường giao thông nội đồng xã Thanh An, huyện Cam Lộ bị ngập lụt

Mưa to kéo dài khiến nước lũ trên sông Hiếu dâng nhanh, cuốn trôi 56 con bò của một hộ dân ở thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ. Chính quyền địa phương và người dân đang hỗ trợ gia đình tìm kiếm.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cam Lộ cho biết, do ảnh hưởng của mưa lũ, sáng 14/11, 5 trường học trên địa bàn với tổng học sinh 2.714 em phải nghỉ học. Các trường gồm: Mầm non Hoa Sen (xã Cam Thủy), Mầm non Hoa Hồng (xã Cam Hiếu), TH&THCS Cam Thủy (xã Cam Thủy), TH&THCS Cam Hiếu (xã Cam Hiếu), TH&THCS Cam Tuyền (xã Cam Tuyền).

Lãnh đạo huyện Cam Lộ thông tin, đến sáng 14/11, cơ bản nước lụt trên địa bàn đã rút mạnh. Chính quyền địa phương đang đề nghị lực lượng chức năng hỗ trợ người dân, các trụ sở bị ngập lụt dọn dẹp vệ sinh.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 19 giúp Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cam Tuyền dọn dẹp sau lũ - Ảnh: L.T