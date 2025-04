Quảng Trị: Tăng trưởng kinh tế vượt qua “kịch bản”

Cụ thể, theo thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh này, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh này ước tính tăng 6,72% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 4,84% của quý I/2024 và vượt qua kịch bản kế hoạch tăng trưởng quý I/2025 đã được xây dựng.

Sự tăng trưởng này được phân bổ đều trên các khu vực kinh tế. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 6,35%, trong đó ngành lâm nghiệp dẫn đầu với mức tăng trưởng 19,81%. Ngành khai thác gỗ cũng tăng cao 33,16% do nhu cầu xuất khẩu gỗ tăng. Ngành nông nghiệp tăng 2,73%, với sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng 3,90%.

Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,38%, cao hơn mức tăng 4,60% của quý I/2024. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đã có dấu hiệu phục hồi, tăng trưởng 4,89%, trong khi ngành sản xuất và phân phối điện tăng 13,86%. Ngành xây dựng tăng 6,81%.

Khu vực dịch vụ cũng tăng trưởng mạnh mẽ, tăng 7,29% so với cùng kỳ năm trước. Các ngành dịch vụ thị trường như bán buôn, bán lẻ, hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm, thông tin và truyền thông đều có mức tăng trưởng đáng kể.

Cơ cấu kinh tế của tỉnh Quảng Trị trong quý I/2025 có sự thay đổi nhẹ. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 15,15%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 32,63%, khu vực dịch vụ chiếm 48,29%, và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 3,93%.

Nhìn chung, tỉnh Quảng Trị đã đạt được những kết quả tích cực trong tăng trưởng kinh tế quý I/2025. Sự tăng trưởng này là kết quả của sự nỗ lực từ các ngành kinh tế và sẽ góp phần quan trọng vào việc đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trong năm 2025.

Tuy nhiên, để duy trì tốc độ tăng trưởng này, tỉnh Quảng Trị cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh tế, đặc biệt là các ngành dịch vụ và công nghiệp. Đồng thời, tỉnh cũng cần chú trọng đến việc phát triển cơ sở hạ tầng và thu hút đầu tư để tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các doanh nghiệp.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều thách thức, việc Quảng Trị đạt được tốc độ tăng trưởng ấn tượng trong quý I/2025 là một tín hiệu tích cực. Tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh tế và phát triển cơ sở hạ tầng để đạt được mục tiêu tăng trưởng trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Tỉnh Quảng Trị cũng cần chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là trong các ngành dịch vụ và công nghiệp. Đồng thời, tỉnh cũng cần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và đổi mới sáng tạo để tăng cường năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Trong quý 1/2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị từ đầu năm đến ngày 15/3/2025 đạt 976,86 tỷ đồng, tương đương 19,7% dự toán địa phương năm 2025, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước.

Sự tăng trưởng này được phân bổ đều trên các nguồn thu. Thu nội địa của tỉnh này đạt 744,64 tỷ đồng, chiếm 76% tổng thu ngân sách, tăng 33,6% so với cùng kỳ năm 2024. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu cũng tăng mạnh, đạt 231,31 tỷ đồng, tăng 49,2% so với cùng kỳ năm 2024.

Về chi ngân sách, tổng chi ngân sách địa phương từ đầu năm đến 15/3/2025 là 3.230,08 tỷ đồng, bằng 25% dự toán địa phương năm 2025 và tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 209,85 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ, và chi thường xuyên đạt 1.540,54 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ.