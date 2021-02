Quỹ Chính phủ Singapore (GIC) thu khoảng 1.700 tỷ từ việc bán cổ phiếu MSN

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) thông báo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn Công ty Cổ phần Tập đoàn MaSan (mã MSN-HOSE).



Cụ thể: Ardolis Investment Pte Ltd và Government of Singapore thuộc quỹ Chính phủ Singapore (GIC) đã bán ra tổng cộng 19.799.133 cổ phiếu MSN, qua đó giảm lượng sở hữu xuống còn 126.174.926 cổ phiếu, chiếm 10,74% vốn tại MSN.

Giao dịch được diễn ra vào ngày 15/1/2021 qua phương thức thỏa thuận. Theo dữ liệu trên HOSE, mức giá bình quân nhóm quỹ GIC bán MSN trong phiên giao dịch này vào khoảng 86.000 đồng/cổ phiếu và ước tính nhóm GIC đã thu về khoảng 1.700 tỷ đồng từ việc bán cổ phiếu MSN.

Trước đó, vào ngày 14/5/2020, Ardolis Invesment Pte Ltd đã mua gần 39 triệu cổ phiếu MSN với mức giá khoảng 60.000 đồng/cổ phiếu và quỹ này đã chi 2.335 tỷ đồng sở hữu số cổ phiếu nói trên.

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Masan đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu MSN, từ ngày 4/2/2021 đến ngày 5/3/2021 nhằm tăng tỷ lệ sở hữu tại MSN. Nếu thành công, số cổ phiếu mà công ty nắm giữ sẽ tăng lên hơn 369,68 triệu cổ phiếu MSN, chiếm 31,47% theo giao dịch thoả thuận hoặc khớp lệnh.

Kết thúc năm 2020, Masan đạt doanh thu 77.218 tỷ đồng tăng 106,7% so với năm trước (37.354 tỷ đồng) và lợi nhuận thuần phân bổ cho các cổ đông của công ty đạt 1.234 tỷ đồng trong cả năm 2020, thấp hơn so với các kỳ tương ứng trước đó do ảnh hưởng từ hợp nhất VinCommerce và tăng lợi ích của cổ đông thiểu số do pha loãng tỷ lệ sở hữu của MSN tại Masan Consumer Holdings.

Đồng thời, khoản thu nhập 1 lần trị giá 1.398 tỷ đồng trong năm 2020 do tác động lợi thế thương mại âm từ thương vụ mua lại nền tăng kinh doanh volfram của HCS thấp hơn khoản thu nhập 1.651 tỷ đồng do dàn xếp thành công vụ kiện Jacobs trong năm 2019;

Ngoài ra, Masan High-Tech Materials đạt lợi nhuận thấp hơn do giá cả hàng hoá và sản lượng bán ra thấp hơn và chi phí lãi vay cao hơn do Tập đoàn tăng các khoản vay để tăng tỷ lệ sở hữu tại The CrowX từ 70% lên 85% và tăng sở hữu tại VinCommerce.

MSN cũng cho biết, trong quý 4/2020, VCM có EBITDA (lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay) đạt 16 tỷ đồng và số lượng cửa hàng vào cuối kỳ giảm gần 700 cửa hàng còn 2.354 cửa hàng - trong đó: VinMart là 123 cửa hàng và 2.231 cửa hàng VinMart+.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày hôm nay 2/1/2021, giá cổ phiếu MSN giảm 4,09% còn 82.000 đồng/cổ phiếu.