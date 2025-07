Chưa họp đạo hội cổ đông, BCG và TCD vào diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo quyết định về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (mã BCG) và cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Tracodi (mã TCD) vào diện cảnh báo kể từ ngày 09/07/2025.

Nguyên nhân là BCG và TCD chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX).

Bên cạnh đó, cổ phiếu BCG đồng thời thuộc diện hạn chế giao dịch theo quyết định số 381/QĐ-SGDHCM ngày 20/5/2025 của HOSE do tổ chức niêm yết chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2024 quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Được biết, BCG đã có văn bản giải trình về biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chậm nộp Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Cụ thể: thời gian vừa qua công ty đã xảy ra nhiều biến động liên quan đến cổ dông lớn và nhân sự tại công ty và các công ty thành viên, dẫn đến công tác thực hiện báo cáo tài chính bị gián doạn do phục vụ công tác điều tra.

Hiện nay, các công ty con và công ty liên kết của Tập doàn Bamboo Capital vẫn đang trong quá trình hoàn thiện Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

Tính đến thời điểm hiện tại chỉ có 4/45 công ty đã hoàn tất việc phát hành báo cáo. Do vậy, công ty chưa thể phát hành Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán theo đúng thời gian quy định.

Đối với cổ phiếu TCD, lý do bị chuyển vào diện hạn chế giao dịch là do chậm nộp BCTC kiểm toán năm 2024 quá 45 ngày so với thời hạn quy định.

Theo giải trình từ phía công ty, hiện tại, nhân sự mới của công ty đang tiếp cận làm việc với đơn vị kiểm toán, do đó cần thêm thời gian làm việc và thống nhất số liệu với đơn vị kiểm toán. Do vậy đến thời điểm hiện tại công tác kiểm toán vẫn chưa được thực hiện xong.

Song song với đó, ngày 19/05/2025, HĐQT cũng đã ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong đó có việc trình đại hội đồng cổ đồng thông qua bổ sung danh sách dơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính trong năm 2024. Trong trường hợp đơn vị kiểm toán hiện tại không đáp ứng được các yêu cầu về tiến độ công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 thì công ty có thể chủ động làm việc với các đơn vị kiểm toán mới để đảm bảo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 được công bố sớm nhất có thể.

Đồng thời trên cơ sở số liệu kiểm toán năm 2024, công ty có thể tiến hành việc lập và công bố báo cáo tài chính 01/2025.

Trước đó, HOSE cũng đã hai lần nhắc nhở BCG và TCD chậm nộp BCTC quý 1/2025.

Chốt phiên giao dịch ngày 3/7, giá cổ phiếu BCG đạt 3.000 đồng/cp, còn giá cổ phiếu TCD vẫn bật tăng trần 6,57% lên mức 2.110 đồng/cp.