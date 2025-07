Cá nhân thận trọng, bán ròng gần 4.000 tỷ đồng khi VN-Index trên đỉnh cao nhất 3 năm

Vn-Index đóng cửa tuần giao dịch thứ 27/2025 tại mức 1.386,97 điểm, tăng 15,53 điểm tương đương tăng 1,13% so với tuần trước, với thanh khoản tăng mạnh nhẹ 15% sau hai tuần lình xình.

Giá trị khớp lệnh bình quân trên HOSE ở mức 20.968 tỷ đồng trong tuần 27, cao hơn 8,7% so với mức trung bình 5 tuần. Tính trên 3 sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân phiên trong tuần 27/2025 đạt 26.241 tỷ đồng, trong đó giá trị giao dịch khớp lệnh ở mức 23.254 tỷ đồng, tăng 14,3% so với tuần trước và tăng 8% so với trung bình 5 tuần.

Chứng khoán là ngành hút dòng tiền với thanh khoản tăng đột biến 55,8% so với tuần trước. Đây là ngành có tỷ trọng dòng tiền hồi phục mạnh từ đáy 10 tuần và cũng là ngành ghi nhận sự mua ròng vượt trội của khối ngoại.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 5167.0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 5695.1 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính, Ngân hàng. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: SSI, FPT, MWG, MSN, GMD, VIX, ACB, HCM, VND, DBC. Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Tài nguyên Cơ bản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, GVR, HPG, SAB, GAS, BID, HSG, PC1, VIC.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 3167.6 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng 3898.9 tỷ đồng qua khớp lệnh. Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 4/18 ngành, chủ yếu là ngành Xây dựng và Vật liệu. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VHM, HAG, VND, VCG, VRE, HDC, DCM, BSI, EVF, POW.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 14/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Thực phẩm và đồ uống. Top bán ròng có: VIX, MSN, GEX, FPT, EIB, HDB, GMD, ANV, SSI.

Tự doanh bán ròng 1971.5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 1144.9 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 12/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Công nghệ Thông tin. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tuần này gồm FPT, MBB, MWG, PNJ, HPG, VPB, VNM, VCB, ANV, E1VFVN30.

Top bán ròng là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top cổ phiếu được bán ròng gồm HAG, VHM, MSH, GEX, GVR, VND, TCB, VRE, VIC, DBC.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 27.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 2941.1 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 13/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Dịch vụ tài chính Top bán ròng có FPT, SSI, MWG, VND, HCM, ACB, VCI, CTG, NLG, DBC.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng có GEX, EIB, VIX, GVR, BID, TPB, SHB, VHM, ANV, VPB.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng vào Chứng khoán, Nuôi trồng nông & hải sản, Công nghệ Thông tin, Dệt may trong khi giảm ở Ngân hàng, Bất động sản, Xây dựng, Thép, Thực phẩm.

Xét theo quy mô vốn hóa, thanh khoản cải thiện ở cả 3 nhóm vốn hóa, trong đó nhóm vốn hóa vừa VNMID ghi nhận sự cải thiện tích cực hơn so với nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML.

Trong tuần 27, tỷ trọng phân bổ dòng tiền vào nhóm vốn hóa vừa VNMID đạt 47,2%, cao hơn đáng kể so với tỷ trọng vào nhóm vốn hóa lớn VN30 (41,1%). Chỉ số VNMID cũng ghi nhận mức tăng mạnh +3,24%, vượt trội so với VN30 (+0,87%) và VNSML (+1,32%).

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền vào nhóm vốn hóa lớn VN30 giảm về 41,1% trong tuần 27 từ mức 46,6% trong tuần 26. Trong khi đó, tỷ trọng cải thiện nhẹ ở nhóm vốn hóa nhỏ VNMSL, đạt 9%.