Quỹ đất khan hiếm, bất động sản trung tâm quận 1 giàu tiềm năng tăng giá

Bất động sản lõi đô thị lớn nhất nước vững đà tăng giá theo thời gian do tính khan hiếm, sự phát triển sầm uất và danh giá của khu trung tâm.

SỰ ĐẮT GIÁ CỦA BẤT ĐỘNG SẢN TRUNG TÂM TRÊN THẾ GIỚI

Trang thông tin bất động sản Curbed năm 2020 công bố danh sách 25 căn hộ đắt giá nhất New York, Mỹ, trong đó mức giá thấp nhất đã lên đến 46,5 triệu USD.

Căn penthouse tòa nhà 35 Hudson Yards đang được rao giá 59 triệu USD, sở hữu tầm nhìn toàn cảnh sông Hudson, Công viên Trung tâm (Central Park) và khu tài chính Manhattan. Ảnh: Curbed.

Điểm chung của các căn hộ "chục triệu đô" kể trên là tọa lạc tại những tòa nhà trọng điểm của quận Manhattan, New York, tầm nhìn thoáng rộng đến những danh thắng của thành phố, bao gồm Công viên Trung tâm, sông Hudson,... Từ những tòa chọc trời này, cư dân có thể dễ dàng tiếp cận những công trình tiện ích, những biểu tượng văn hóa và sự phồn vinh của nơi được mệnh danh là "thành phố không ngủ".

Các chuyên gia bất động sản nhận định, sở dĩ các dòng sản phẩm này sở hữu mức giá cao ngất ngưỡng và liên tục lập đỉnh mới là do tính khan hiếm của sản phẩm, cùng với đó là những "giá trị vô hình" khi sống tại đây. Cư dân thượng lưu không chỉ tìm kiếm một nơi sang trọng để ở, mà còn cần những dịch vụ, tiện ích và cảm giác sống chất lượng đỉnh cao thông qua thiết kế tinh tế, cùng tầm nhìn "vô giá" ra toàn cảnh phố thị phồn hoa cả ngày lẫn đêm.

Đáng chú ý, với bối cảnh quỹ đất sạch dành cho phát triển bất động sản trung tâm gần như không còn, sự xuất hiện của những sản phẩm mới trong tương lai, đặc biệt là căn hộ, được dự báo sẽ tiếp tục đẩy đỉnh giá bất động sản trung tâm lên cao. Xu hướng này không chỉ thể hiện rõ nét tại New York mà còn phổ biến tại những thành phố lớn khác như London, Hong Kong, Tokyo,... và đang dần rõ nét hơn tại Tp.HCM.

LƯỢNG GIỚI HẠN CỦA BẤT ĐỘNG SẢN TRUNG TÂM TẠI VIỆT NAM

Năm 2021, thị trường bất động sản hạng sang Tp.HCM tập trung sự chú ý vào dự án tổ hợp căn hộ - thương mại hạng sang The Grand Manhattan (hai mặt tiền Cô Bắc - Cô Giang, quận 1) do Tập đoàn Novaland phát triển.

Với quy mô diện tích khoảng 14.000m2, dự án mang đến khoảng 1000 căn hộ sở hữu lâu dài, với loại căn hộ 2,3 phòng ngủ và sky villa (biệt thự trên không). Các sản phẩm căn hộ dự kiến bàn giao hoàn thiện cơ bản cùng thiết bị smarthome cho khách hàng vào cuối năm 2022.

Dự án sở hữu vị trí "vàng" cách chợ Bến Thành chưa đến 1 km, nằm ngay vùng lõi quận 1, mọi tiện ích, công trình, biểu tượng văn hóa - kinh tế đều chỉ cách dự án vài phút di chuyển. Đây là một trong những công trình đắt giá nhất thành phố khi ra mắt và hiện vẫn thu hút sự chú ý của giới đầu tư lẫn người mua để ở thuộc tầng lớp thượng lưu.

Diễn viên, doanh nhân Chi Bảo, một nhà đầu tư tại dự án này cho biết, anh "rót tiền" vào dự án này bởi anh đã sống ở trung tâm lâu năm nên hiểu rõ giá trị bền vững của bất động sản "vùng lõi". Đây cũng là khu vực có nhiều doanh nhân hay chuyên gia nước ngoài có nhu cầu thuê căn hộ với giá cao, có thể dao động từ 2.500-2.700 USD một căn mỗi tháng, thậm chí là cao hơn.

Trong khi đó, anh Ngô Trọng Đạt, một nhà đầu tư lâu năm tại Tp.HCM cho rằng, do quỹ đất trung tâm khan hiếm, khó có dự án tương tự nếu so về vị trí, những căn hộ hạng sang như The Grand Manhattan sở hữu lợi thế độc tôn giúp đảm bảo tính thanh khoản và khả năng khai thác cho thuê, chuyển nhượng tốt trong tương lai.

The Grand Manhattan thiết kế không gian nội thất hiện đại, sang trọng. Ảnh: Novaland.

Để thu hút nhóm khách hàng cao cấp, Novaland phát triển The Grand Manhattan hướng đến các chuẩn quốc tế như tiêu chuẩn xanh, công nghệ thông minh, vật liệu hoàn thiện nhập khẩu từ châu Âu... Ngoài ra, dự án còn được tích hợp với khách sạn 5 sao quốc tế Avani Saigon, mang đến cho cư dân chất lượng sống "chuẩn resort" từ những dịch vụ, tiện ích 5 sao trong không gian xanh rộng lớn.

Với sự gia nhập thị trường của The Grand Manhattan, mặt bằng giá bất động sản hạng sang đang tiếp tục đẩy lên cao. Từ năm 2017 đến đầu quý 4/2019, tức trong vòng ba năm gần đây, căn hộ hạng sang tại khu trung tâm Tp.HCM tăng giá đến 40%. Trong biểu đồ phát triển của chu kỳ bất động sản hạng sang khu vực Đông Nam Á, Tp.HCM và Hà Nội đều đang nằm ở chu kỳ tăng giá nhanh, đặc biệt tại dự án sở hữu "tọa độ vàng" ngay trung tâm thành phố.

CBRE Việt Nam dự báo giá tài sản phân khúc hạng sang sẽ còn nhiều biến động và tăng trưởng theo chiều hướng gia tăng không giới hạn trong thời gian tới.

