Quỹ ngoại Platinum Victory Pte.Ltd tiếp tục đăng ký mua cổ phiếu REE

Platinum Victory Pte. Ltd. thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE).



Theo đó, quỹ ngoại Platinum Victory Pte.Ltd, có trụ sở tại Singapore đã đăng ký mua vào hơn 15,8 triệu cổ phiếu REE. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 28/1 đến ngày 26/2/2021 theo phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.

Tuy nhiên, kết thúc đợt đăng ký do điều kiện thị trường không thuận lợi, quỹ này đã không thực hiện mua được cổ phiếu REE. Do đó, Platinum Victory Pte.Ltd tiếp tục đăng ký mua vào số lượng cổ phiếu trên, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 4/3 đến ngày 2/4/2021.

Theo như dữ liệu trên HOSE, kết thúc phiên giao dịch ngày 26/2, REE đóng cửa ở mức giá 56.700 đồng/cổ phiếu, tăng 20.250 đồng/cổ phiếu so với ngày 3/1/2021.

Hiện, Platinum Victory Pte.Ltd đang là cổ đông lớn nhất của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh, sở hữu hơn 92,35 triệu cổ phiếu REE, chiếm 29,88% và nếu giao dịch diễn ra thành công, Platinum Victory Pte.Ltd sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại REE tăng lên mức gần 35%, tương đương với hơn 108,5 triệu cổ phiếu.



Được biết, kể từ tháng 6/2020 đến nay, Platinum Victory Pte.Ltd đã nhiều lần đăng ký mua vào cổ phiếu REE với số lượng lớn. Tuy nhiên, đa phần các giao dịch đều không diễn ra thành công do diễn biến giá không phù hợp. Lần gần nhất là vào tháng 9/2020, Platinum Victory Pte.Ltd đã mua thành công gần 2,4 triệu cổ phiếu REE trên tổng hơn 3 triệu cổ phiếu đăng ký mua.

Về kết quả kinh doanh, REE ghi nhận doanh thu năm 2020 đạt gần 5.640 tỷ đồng, tăng 15,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt 1.923 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.713,3 tỷ đồng, giảm 0,4% so với thực hiện trong năm 2019. Như vậy, REE đã hoàn thành 105,8% kế hoạch lợi nhuận trước thuế (1.923 tỷ đồng).

REE cho biết, riêng quý 4/2020 lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lãi hơn 651 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ là do lợi nhuận mảng hạ tầng điện nước quý 4/2020 tăng 200 tỷ so với cùng kỳ trong đó ảnh hưởng tăng chủ yếu là do kết quả tăng từ các công ty thuỷ điện như TBC, VSH và Thuỷ điện Sông Ba Hạ.

Đồng thời, các khoản đầu tư liên kết với Công ty cấp nước Sông Đà cũng ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ do không có phát sinh chi phí khắc phục sự cố tràn dầu như phải ghi nhận trong quý 4/2019.