"Quỹ vì người nghèo" thành phố Hà Nội tiếp nhận hơn 50 tỷ đồng ủng hộ

Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố vừa tổ chức phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội thành phố năm 2023, nhằm hưởng ứng phong trào thi đua "Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động, và Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2023 do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, thực hiện bảo đảm an sinh xã hội và mục tiêu giảm nghèo bền vững, thành phố đã tập trung xây dựng các chính sách xã hội có tính bền vững; xác định chính sách xã hội phải được đặt ngang tầm với chính sách kinh tế và được thực hiện đồng bộ với phát triển kinh tế, phù hợp với trình độ và khả năng nguồn lực của Thủ đô trong từng thời kỳ.

Thành ủy Hà Nội đã ban hành Chương trình số 08-CTr/TU về “Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô giai đoạn 2021-2025”.

Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành nhiều nghị quyết, quyết định về chính sách đặc thù thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững của thành phố giai đoạn 2022-2025; ban hành các quy định về mức chuẩn trợ giúp xã hội và đối tượng bảo trợ xã hội của thành phố...

Ngoài những chính sách của Trung ương và thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội cùng tổ chức đoàn thể các cấp, ngành cũng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo, hỗ trợ cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Tất cả cùng hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm sự bình đẳng về cơ hội phát triển của người dân Thủ đô, góp phần ổn định chính trị, xã hội và tạo động lực phát triển kinh tế.

Tính đến nay, theo chuẩn nghèo đa chiều của TP. Hà Nội giai đoạn 2022-2025, toàn thành phố còn 2.134 hộ nghèo (chiếm 0,095% tổng số hộ dân) và 22.263 hộ cận nghèo (chiếm 0,99% tổng số hộ dân). Trong khi đó, thành phố đặt mục tiêu hằng năm giảm từ 25% đến 30% số hộ nghèo và 10% số hộ cận nghèo; phấn đấu đến cuối năm 2025, thành phố cơ bản không còn hộ nghèo.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP. Hà Nội nhấn mạnh, Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và an sinh xã hội năm 2023 là dịp để mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân Thủ đô tiếp tục thể hiện tinh thần "Tương thân, tương ái”, “Thương người như thể thương thân”; bằng những hành động thiết thực cụ thể, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, chung tay thực hiện mục tiêu hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo; trao sinh kế, tạo giá đỡ an sinh, giúp người nghèo có có cuộc sống tốt hơn và cơ hội thay đổi cuộc đời.

Trao hỗ trợ cho các hộ nghèo.

Tại Lễ phát động, Ủy ban nhân dân thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội cũng đã phát động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo”; trao kinh phí hỗ trợ cho 245 hộ nghèo trên địa bàn thành phố, số kinh phí này sẽ được phân bổ cho các huyện, thị xã để xét chọn các hộ nghèo đảm bảo đúng tiêu chí, công khai, công bằng, minh bạch.

Tính đến tối 3/10, Ban Vận động "Quỹ vì người nghèo" TP. Hà Nội đã tiếp nhận hơn 50 tỷ đồng ủng hộ của các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân. Đây sẽ là nguồn lực góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo và an sinh xã hội của thành phố.

Cũng tại Chương trình, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã tuyên dương, vinh danh các tập thể, đơn vị và cá nhân tiêu biểu có đóng góp tích cực cho công tác giảm nghèo và an sinh xã hội của thành phố.