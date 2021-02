REE muốn bán tiếp 12 triệu cổ phiếu Nhiệt điện Quảng Ninh

Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã REE-HOSE) thông báo 12 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhiệt điện Quảng Ninh (mã QTP-HNX).

Theo đó, REE đăng ký bán 12 triệu cổ phiếu QTP nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 25/2 đến ngày 24/3/2021.

Hiện Cơ điện lạnh REE đang là cổ đông lớn sở hữu 29.585.353 cổ phiếu, chiếm 6,57% vốn tại QTP. Mới đây, REE thông báo đã bán thành công 5 triệu cổ phiếu QTP, từ ngày 21/1 đến ngày 17/2/2021.

Được biết, tính từ đầu năm 2020, REE sở hữu tổng cộng hơn 42 triệu cổ phiếu QTP, chiếm 9,35% và trong cả năm vừa qua REE đã liên tục bán ra lượng lớn cổ phiếu QTP nhằm thoái bớt vốn.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu QTP bứt phá mạnh từ đầu năm 2021, đóng cửa ngày cuối năm 2020, cổ phiếu QTP dừng ở mốc 11.800 đồng/cổ phiếu và tăng lên mức 14.500 đồng/cổ phiếu vào ngày 13/1/2021 và đóng cửa phiên giao dịch hôm nay (23/2), giá cổ phiếu QTP dừng ở mức 13.200 đồng/cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, QTP ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.870 tỷ đồng, giảm 31,8% so với cùng kỳ (2.742 tỷ đồng); lãi sau thuế quý 4 đạt gần 805 tỷ đồng, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ (386 tỷ đồng). Lũy kế cả năm 2020 doanh thu thuần đạt 8.614 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ và lãi sau thuế đạt 765 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ.