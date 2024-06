Sacombank được vinh danh “Ngân hàng có hoạt động dịch vụ ngoại hối và thị trường vốn tốt nhất Việt Nam 2024”

Sacombank vừa được The Asset bình chọn là “Ngân hàng có hoạt động ngoại hối và thị trường vốn tốt nhất Việt Nam 2024” (Best in Treasury and Working Capital SMEs Vietnam) trong khuôn khổ giải thưởng The Asset Triple A Award 2024.

Đây là năm thứ 3 liên tiếp Sacombank nhận giải thưởng này do đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về hiệu quả kinh doanh, giải pháp hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) cùng các đánh giá tích cực trực tiếp từ khách hàng.

BA NĂM LIÊN TIẾP ĐẠT GIẢI THƯỞNG THE ASSET TRIPLE A

Được thành lập từ năm 1999 và đặt trụ sở tại Hồng Kông, The Asset là tạp chí tài chính quốc tế nổi tiếng, chuyên phát hành các ấn phẩm có nội dung về thị trường tài chính toàn cầu. Đối tượng độc giả chủ yếu là các giám đốc điều hành tập đoàn đa quốc gia và chuyên gia kinh tế hàng đầu tại khu vực Châu Á.

Các giải thưởng của The Asset có quy trình đánh giá minh bạch, nghiêm ngặt với những yêu cầu khắt khe từ hội đồng đánh giá và được trao định kỳ hàng năm cho các định chế tài chính của Châu Á vì những thành tựu nổi bật và đóng góp thiết thực vào sự phát triển của ngành tài chính ngân hàng.

Năm 2023, Sacombank triển khai thành công dự án nâng cấp hệ thống Treasury Front-to-back trên nền tảng công nghệ mới nhất phù hợp với xu hướng kinh doanh trong thời kỳ số hóa cũng như tuân thủ các quy định của Basel và Ngân hàng Nhà nước. Tất cả thông tin giao dịch được cập nhật liên tục theo thời gian thực, mở rộng 24/7 và áp dụng xuyên suốt ngày nghỉ lễ, đáp ứng mọi nhu cầu thanh toán của khách hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.

Trên nền tảng công nghệ hiện đại, an toàn, bảo mật, cùng với thế mạnh về nguồn thanh khoản ngoại tệ dồi dào, mạng lưới giao dịch rộng khắp tại Việt Nam, Lào, Campuchia, trong năm qua, Sacombank đã triển khai các gói giải pháp toàn diện về ngoại hối - phái sinh cũng như hệ thống giao dịch số giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, tối ưu hóa lợi nhuận và quản trị rủi ro hiệu quả. Doanh số thanh toán xuất nhập khẩu của khách hàng doanh nghiệp qua Sacombank trong năm 2023 đạt gần 12 tỷ USD.

NHIỀU GIẢI THƯỞNG DANH GIÁ KHÁC GỌI TÊN SACOMBANK

Trước đó, vào đầu tháng 06/2024, Sacombank cũng vinh dự nhận 2 giải thưởng trong lĩnh vực ngân hàng số và bán lẻ sáng tạo. Giải thưởng được bình chọn và trao bởi Internation Business Magazine (IBM). Đây cũng là năm thứ 4 Sacombank nhận được các giải thưởng danh giá từ IBM.

Ngoài ra, Sacombank cũng vừa vinh dự lần đầu tiên vào Top 10 Thương hiệu ASEAN 2024, giải thưởng được trao tại lễ trao giải "ASEAN Award 2024" - nằm trong khuôn khổ Diễn đàn kinh tế ASEAN 2024 lần thứ 5, được tổ chức tại Singapore. Theo đó, Sacombank được Hội đồng thẩm định đánh giá cao về chất lượng sản phẩm dịch vụ; hoạt động kinh doanh bền vững. Đồng thời có những đóng góp quan trọng phát triển kinh tế - xã hội cho đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế

Hiện nay, khách hàng khi tiếp cận hệ sản phẩm - dịch vụ của Sacombank đã có thể trải nghiệm một hành trình số liền mạch và nhất quán, mọi nhu cầu tài chính được giải quyết một cách nhanh chóng và tiện lợi. Nhiều công nghệ mới, đa tiện ích đã được Sacombank tiên phong cung cấp đến khách hàng, điển hình như: Ứng dụng ngân hàng số Sacombank Pay tích hợp mọi dịch vụ tài chính; Công nghệ eKYC mở tài khoản/thẻ thanh toán, thẻ tín dụng phi vật lý có ngay trong 5s; Kết nối thanh toán không chạm với Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay; Quét QR thanh toán, chuyển tiền, rút tiền nhanh chóng trong nước và thị trường 3 nước Thái Lan, Hàn Quốc, Campuchia.

Sacombank cũng đã đưa vào vận hành nền tảng Contact Center thế hệ mới tích hợp AI, hoạt động đa kênh, 24/7 đảm bảo phục vụ khách hàng nhanh chóng; Đưa vào hoạt động máy giao dịch thông minh - STM và tiến tới thành lập các Điểm giao dịch số với mong muốn khách hàng trải nghiệm các công nghệ tài chính mới và hiện đại nhất.

Nền tảng công nghệ cũng là động lực chính thúc đẩy sự phát triển của mảng bán lẻ tại Sacombank trong những năm qua. Sacombank đang sở hữu hệ khách hàng lên tới 18 triệu cá nhân và doanh nghiệp, trong đó 67% là khách hàng số. Số lượng giao dịch trên kênh số của Sacombank tăng trưởng gần gấp 6 lần kể từ năm 2018, đạt 508 triệu giao dịch trong năm 2023.

“Dựa trên các nền tảng vững chắc, Sacombank sẵn sàng bứt phá về tăng trưởng trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Tầm nhìn đến năm 2030, Sacombank đặt mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, nằm trong TOP 3 Ngân hàng số hoá và bán lẻ tại Việt Nam”, đại diện Sacombank chia sẻ.

Tự hào là một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam, Sacombank cam kết tiếp tục đổi mới phát triển công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm và mang đến cho khách hàng những giải pháp tài chính toàn diện khi sử dụng dịch vụ của Sacombank, qua đó đáp ứng tối đa nhu cầu và mong đợi của khách hàng cũng như góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành tài chính quốc gia.