Sàn New York sắp hủy niêm yết với ba đại gia viễn thông Trung Quốc

Sàn chứng khoán New York (NYSE) cho biết sẽ hủy niêm yết đối với 3 tập đoàn viễn thông Trung Quốc theo sắc lệnh của chính phủ Mỹ trong đó áp lệnh hạn chế đối với các công ty có mối liên hệ với quân đội Trung Quốc, theo tin từ Bloomberg.

Ba công ty bao gồm China Mobile, China Telecom Corp và China Unicom Hong Kong sẽ bị dừng giao dịch trên NYSE trong khoảng thời gian từ 7-11/1/2021. Hiện tại, các thủ tục để hủy niêm yết với các công ty này đã bắt đầu được thực hiện, thông cáo của NYSE cho biết.

Các quản lý quỹ đầu cơ định lượng gồm Renaissance Technologies LLC, Dimensional Fund Advisors LP và Two Sigma Investments LP từng nằm trong số những nhà đầu tư nắm giữ cổ phần lớn nhất của 3 công ty Trung Quốc trên. Tuy nhiên, theo báo cáo quý gửi lên Ủy ban Chứng khoán Mỹ, tính tới cuối tháng 9, số lượng cổ phần của các quỹ này tại 3 công ty tương đối nhỏ.

Cả China Mobile, China Telecom Corp và China Unicom Hong Kong cũng đều đang niêm yết tại sàn chứng khoán Hồng Kông và có toàn bộ doanh thu đến từ thị trường Trung Quốc. Ngoài việc niêm yết tại sàn chứng khoán New York, 3 công ty này không có hoạt động nào tại Mỹ. Giá trị vốn hóa của các công ty này tại sàn New York cũng tương đối nhỏ so với tại Hồng Kông.

Do đó, theo các nhà phân tích, việc NYSE hủy niêm yết của các công ty này được cho là chỉ mang tính biểu trưng nhiều hơn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc.

Theo báo cáo mới nhất từ Ủy ban Đánh giá An ninh và Kinh tế Mỹ - Trung, tính tới tháng 10/2020, khoảng hơn 210 công ty Trung Quốc niêm yết trên các sàn chứng khoán Mỹ có tổng vốn hóa khoảng 2.200 tỷ USD.

Vào tháng 11/2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh cấm các công ty, tổ chức Mỹ đầu tư vào doanh nghiệp Trung Quốc thuộc sở hữu hoặc do quân đội kiểm soát. Theo sắc lệnh này, các nhà đầu tư Mỹ không được phép mua hoặc bán cổ phần của các công ty Trung Quốc nằm trong "danh sách đen" có liên hệ với quân đội Trung Quốc do Bộ Quốc phòng Mỹ lập ra.

Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng cáo buộc Mỹ "vu cáo một cách ác ý" những chính sách kết hợp quân-dân sự của Bắc Kinh và khẳng định sẽ bảo vệ các doanh nghiệp của mình. Nhiều quan chức Trung Quốc cũng dọa sẽ đáp trả hành động của chính quyền Trump bằng một "danh sách đen" gồm các công ty Mỹ.

Trước đó, hồi tháng 5, Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) cũng cấm China Mobile hoạt động tại Mỹ vì lý do an ninh quốc gia Tới tháng 12, cơ quan này tiếp tục yêu cầu các nhà mạng Mỹ gỡ bỏ thiết bị do tập đoàn Huawei của Trung Quốc sản xuất và bắt đầu cân nhắc cấm China Telecom hoạt động tại Mỹ. Trong một báo cáo vào tháng 6/2020, chi nhánh tại Mỹ của China Telecom khẳng định họ là một công ty độc lập và không liên quan tới chính phủ Trung Quốc.

Trong suốt thập kỷ qua, các sàn chứng khoán trên toàn cầu, bao gồm NYSE và Nasdaq Inc., đã thu hút hàng loạt công ty Trung Quốc muốn huy động vốn ở nước ngoài, đặc biệt là những doanh nghiệp trong lĩnh vực Internet. Trước làn sóng IPO bùng nổ này, Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. - công ty đứng sau sàn chứng khoán Hồng Kông, đã điều chỉnh quy định để thu hút các doanh nghiệp Trung Quốc đã niêm yết ở nước khác sàn trở về quê nhà huy động vốn.

Trong 2 năm qua, nhiều công ty lớn như Alibaba Group và JD.Com - đã IPO tại NYSE - đều tiến hành niêm yết lần hai tại sàn chứng khoán Hồng Kông trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng leo thang với các vấn đề từ thương mại cho tới đại dịch Covid-19.