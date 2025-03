Người Mỹ xin quốc tịch Anh nhiều kỷ lục

Việc ông Donald Trump tái đắc cử tổng thống Mỹ và Anh có những có những thay đổi trong chính sách thuế được cho là hai nguyên nhân quan trọng khiến việc sở hữu hộ chiếu Anh trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết đối với người Mỹ.

Theo dữ liệu từ Bộ Nội vụ Anh, hơn 6.100 công dân Mỹ nộp hồ sơ xin nhập tịch Anh trong năm 2024, con số lớn nhất kể từ khi dữ liệu này bắt đầu được ghi lại cách đây 2 thập kỷ và tăng 26% so với năm 2023. Tổng cộng, số hồ sơ xin nhập tịch Anh trong năm 2024 tăng 6%, đạt 251.000 trường hợp, cũng là một con số kỷ lục.

Đáng chú ý, số hồ sơ của người Mỹ xin trở thành công dân Anh tăng vọt trong quý 4/2024, với mức tăng 40% so với cùng kỳ năm trước, lên 1.700 trường hợp.

Theo tờ báo Financial Times, các luật sư về di cư nói rằng việc ông Trump tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào đầu tháng 11 đã thúc đẩy sự gia tăng này. Ngoài ra, một số thay đổi về thuế của Anh cũng khuyến khích người Mỹ đang cư trú ở Anh tiến hành xin nhập tịch.

Luật sư Elena Hinchin, Công ty luật Farrer & Co, cho biết môi trường chính trị Mỹ là “một động lực rất lớn” phía sau việc nhiều người Mỹ muốn trở thành công dân Anh. “Chúng tôi đã nhận thấy mối quan tâm gia tăng của người Mỹ đối với việc nhập quốc tịch Anh từ trước khi diễn ra bầu cử. Mức độ quan tâm lần này lớn hơn so với trong nhiệm kỳ trước của ông Trump”, bà Hinchin chia sẻ.

Vị luật sư cho biết thêm rằng việc Anh từ bỏ chế độ thuế phi cư trú (non-dom tax) cũng khuyến khích một số người Mỹ giàu có đang sống ở Anh xin nhập tịch nước này trước khi rời khỏi Anh. Chế độ thuế phi cư trú của Anh quy định người sống ở Anh mà có địa chỉ thường trú ở nước khác có thể không phải chịu thuế Anh đối với thu nhập ở nước ngoài.

“Nhiều cá nhân có giá trị tài sản ròng cao đang cân nhắc rời khỏi Anh vì chính sách thuế thay đổi như vậy. Họ muốn xin nhập tịch Anh bây giờ để khỏi mất quyền làm như vậy… Đó là một cách giữ cho cánh cửa để ngỏ và mang lại sự linh hoạt cho con cái họ”, bà Hinchin nhấn mạnh.

Để xin nhập tịch Anh, một người phải có thời gian sinh sống 5 năm ở nước này trở lên, hoặc có cha mẹ là công dân Anh, hoặc có vợ/chồng là người Anh và sinh sống ở Anh từ 3 năm trở lên.

Số liệu của Bộ Nội vụ Anh cũng cho thấy số người Mỹ xin nhập tịch Anh đã trong xu hướng tăng từ cuối năm 2022.

Số người Mỹ xin nhập tịch Anh hàng quý từ năm 2004 đến nay - Nguồn: Bộ Nội vụ Anh/FT.

Theo bà Madeleine Sumption, Giám đốc tổ chức theo dõi di cư Migration Observatory của Đại học Oxford, dữ liệu này cho thấy người Mỹ đã trở nên “đặc biệt quan tâm” tới việc xin quốc tịch Anh trong năm 2024. Tuy nhiên, mọi người thường có nhiều lý do cá nhân để xin nhập tịch tại quốc gia khác.

“Đối với những người rời đi khỏi những quốc gia an toàn, chính trị thường chỉ là lý do thứ ba hoặc thứ tư, không phải là lý do chính”, bà Sumption cho biết.

Tuy nhiên, ông Ono Okeregha, Giám đốc công ty luật luật cư Immigration Advice Service, chia sẻ rằng số lệnh tìm kiếm về quốc tịch Anh đã “tăng vọt” trong ngày sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11/2024. Sau đó, mối quan tâm về quốc tịch và thị thực Anh tiếp tục ở mức cao từ đầu nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.

Ông Okeregha lưu ý rằng người Mỹ nộp hồ sơ xin nhập tịch Anh đã bắt đầu tăng từ mấy năm trước, đó có thể là kết quả của việc những người Mỹ di cư sang Anh trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump từ năm 2016-2020 đã bắt đầu đủ tiêu chuẩn nhập tịch.

Ngoài ra, số người Mỹ xin nhập tịch Ireland cũng tăng mạnh, với mức tăng 46% trong năm 2024 ghi nhận ở đối tượng người từ khu vực Bắc Mỹ có gốc Ireland.