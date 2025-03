Giá vàng bật tăng, giới phân tích vẫn lạc quan sau cú sụt tuần trước

Giá vàng thế giới khởi động tuần giao dịch mới vào sáng nay (3/3) với mức tăng khá mạnh, nhờ đồng USD giảm trở lại và nhu cầu bắt đáy của nhà đầu tư sau những cú giảm sâu vào tuần trước. Nhiều nhà phân tích vẫn lạc quan về xu hướng tăng giá của vàng, cho rằng sự điều chỉnh của tuần vừa rồi là tất yếu và không gây ra thiệt hại lớn đối với giá vàng về mặt kỹ thuật.

Lúc hơn 7h sáng theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 10,9 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Sáu tại thị trường New York, tương đương tăng 0,38%, giao dịch ở mức 2.870 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 88,9 triệu đồng/lượng, tăng 300.000 đồng/lượng so với cuối tuần.

Giá vàng giao ngay đã giảm khoảng 2,7% trong tuần trước do đồng USD tăng giá trở lại và nhu cầu chốt lời của nhà đầu tư tăng cao sau khi giá vàng lập kỷ lục mới vào đầu tuần.

Theo trang Kitco News, nhiều chuyên gia cho rằng việc bán tháo vàng trong tuần vừa rồi không làm sứt mẻ xu hướng tăng giá dài hạn của kim loại quý này, và là điều đã được lường trước bởi giá vàng đã tăng quá nhanh quá mạnh lên gần ngưỡng 3.000 USD/oz.

“Đó chỉ là một đợt thoái lui thông thường và tôi không thấy có gì đáng phải lo lắng. Giá vàng có thể giảm thêm và kiểm tra lại mức hỗ trợ 2.800 USD/oz. Nếu giá vàng đóng cửa dưới mức 2.800 USD/oz, tôi sẽ có quan điểm thận trọng hơn, nhưng sự thận trọng đó sẽ chỉ áp dụng cho các giao dịch vàng trong ngắn hạn chứ không phải cho việc nắm giữ vàng vật chất trong dài hạn”, nhà phân tích kim loại quý độc lập Jess Colombo - người sáng lập trang tin BubbleBubble Report - nhận định.

Vàng đã không phát huy được vai trò kênh đầu tư an toàn vừa rồi và vai trò này đã được tiếp quản bởi đồng USD và trái phiếu kho bạc Mỹ.

Dù vậy, nhà phân tích thị trường cấp cao Kelvin Wong tại công ty phân tích và dữ liệu OANDA cho rằng nếu các số liệu kinh tế Mỹ tiếp tục xấu đi, vai trò kênh đầu tư an toàn sẽ nhanh chóng trở lại với vàng. Nhưng ông Wong cũng cảnh báo nếu đóng cửa dưới 2.716 USD/oz, giá vàng có thể bước vào một giai đoạn điều chỉnh giảm sâu hơn kéo dài nhiều tháng”.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Tuần này, thị trường tài chính toàn cầu sẽ tiếp tục dõi theo các cuộc đàm phán liên quan tới xung đột Nga - Ukraine và các động thái thuế quan của Tổng thống Donald Trump. Ngoài ra, cũng có nhiều số liệu kinh tế Mỹ quan trọng được công bố trong tuần, có thể ảnh hưởng đáng kể đến đường đi của giá vàng, bao gồm báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 2 và chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) lĩnh vực sản xuất và dịch vụ.

Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ có cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ vào ngày thứ Năm và được dự báo sẽ tiếp tục hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm. Một động thái hạ lãi suất của ECB có thể khiến đồng euro giảm giá, theo đó đưa đồng USD tăng giá và gây bất lợi cho giá vàng. Nhưng mặt khác, môi trường lãi suất giảm trên toàn cầu cũng có lợi cho xu hướng tăng giá của kim loại quý.

Chỉ số Dollar Index giảm khá mạnh khi khởi động tuần mới, có lúc trượt 0,3%, còn 107,3 điểm - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Ông Ole Hansen, trưởng chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saxo Bank, coi sự giảm giá của vàng trong tuần vừa rồi là một sự điều chỉnh cần thiết và lẽ ra đã phải diễn ra từ trước. Ông nhận định giá vàng hoàn toàn có thể giảm xuống dưới mức hỗ trợ chủ chốt 2.800 USD/oz, nhưng ngay cả khi giảm sâu như vậy, xu hướng tăng dài hạn của giá vàng vẫn sẽ duy trì.

“Nhìn chung, chúng tôi coi đây là một sự điều chỉnh lành mạnh trước một cú bứt phá mới lên mức 3.000 USD/oz”, ông Hansen nói.