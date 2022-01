Săn tìm “dấu vết” chó Hổ ở... Hà Nội

Có nguồn gốc từ đảo Phú Quốc hơn 400 năm trước, giống chó Phú Quốc không chỉ là niềm hãnh diện của người dân đảo này mà còn được người Việt trên khắp đất nước coi là “quốc khuyển”. Bởi đây là giống chó hiếm hoi của Việt Nam nổi tiếng trên toàn thế giới, với những đặc điểm: rất thông minh, lanh lợi và có rất nhiều “tài lẻ” như bơi lội giỏi, săn bắt giỏi...

CHÓ PHÚ QUỐC VỆN CỌP ĐƯỢC ƯA CHUỘNG

Anh Hoàng Công Hải, trang trại thú cảnh Siêu Pet, ở xóm Nhồi, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội cho biết, giống chó Phú Quốc có thân hình thon gọn, trọng lượng trưởng thành khoảng 12-18kg.

Chó Phú Quốc có đặc điểm nổi bật là lông xoáy chạy dọc trên sống lưng thành vệt dài khoảng 35-40cm và rộng 3-5cm. Bốn chân của chó Phú Quốc rất đặc biệt bởi có lớp màng mỏng ở giữa các ngón chân, giống hệt màng chân vịt, nhờ đó chó bơi rất giỏi.

Theo anh Hải, giá bán chó Phú Quốc được phân hạng cấp bậc dựa theo màu lông: “Nhất Vện, nhì Vàng, tam Đen, tứ Đốm”. Màu lông chó Phú Quốc khá đa dạng, thường hay gặp nhất là màu đen tuyền, rồi đến màu vàng lửa, cuối cùng là màu vện cọp. Màu lông càng phổ biến thì giá càng rẻ và ngược lại, màu lông càng quý hiếm giá càng đắt.

Chó Phú Quốc màu đen tuyền có giá thấp nhất, chỉ khoảng 3 triệu đồng cho một chú 2 tháng tuổi. Giá chó Phú Quốc màu vàng lửa rơi vào khoảng từ 3,5 - 4 triệu đồng. Đây là màu lông phổ biến của chó Phú Quốc, thường chỉ sau màu đen tuyền. Nhưng đắt nhất là lông màu vện cọp. Chó Phú Quốc vện cọp đạt tiêu chuẩn phải có lông vằn vện đều và rõ nét như lông của loài hổ.

Người nuôi thường quan niệm rằng những chú chó Phú Quốc màu vện cọp sẽ đem lại nhiều may mắn cho chủ nhân. Do đó, sức hút của các chú trên thị trường chưa bao giờ giảm nhiệt. Do số lượng chó Phú Quốc màu vện cọp không nhiều nên giá bán vào khoảng trên dưới 6 triệu đồng với chó 2 tháng tuổi.

Chó trưởng thành tất nhiên sẽ đắt giá hơn. Đặc biệt, những chú chó đã qua huấn luyện nâng cao thì giá có thể gấp 2, 3 lần so với chó chưa được huấn luyện. “Tuy nhiên, thông thường người nuôi ít khi chọn mua chó Phú Quốc trưởng thành, vì họ thích tự tay chăm sóc chúng từ nhỏ để gia tăng tình cảm, khiến chúng nghe lời và dễ dàng trong việc quản lý. Những người chọn mua chó Phú Quốc trưởng thành, đa phần là để phục vụ mục đích sinh sản kinh doanh, họ không muốn tốn quá nhiều thời gian trong việc chăm sóc các chú từ nhỏ”, anh Hoàng Công Hải chia sẻ.

Phần lớn các giống chó cảnh, con cái thường có giá cao hơn con đực. Nhưng với chó Phú Quốc thì ngược lại. Giá con đực đa phần sẽ đắt hơn con cái từ 4-5 trăm nghìn.

Nguyên nhân có thể là do các chú chó Phú Quốc đực thường mạnh mẽ, gan dạ, thân hình chắc khỏe, vạm vỡ. Điều này rất ít khi bắt gặp ở các con cái. Đặc biệt, nếu chó bố mẹ có giấy chứng nhận của Hiệp hội những người nuôi chó giống Việt Nam (VKA) thì giá sẽ đắt hơn từ 1 - 2 triệu đồng. Tuy nhiên, số lượng chó Phú Quốc được công nhận ở Việt Nam không nhiều. Do đó, những bé cún có bố mẹ như thế thường rất hiếm và khó để tìm mua.

NHỮNG "THƯƠNG VỤ CHÓ" LÊN TỚI TỶ ĐỒNG

Vào tháng 8/2019, một thương vụ mua bán 3 chú chó Phú Quốc nổi đình đám gây sự chú ý đặc biệt của dư luận, bởi tổng giá trị mua bán lên tới 1 tỷ đồng. Đây là thương vụ chuyển nhượng chó bản địa đắt nhất Việt Nam từ trước đến nay.

Chủ nhân của màn giao dịch “khủng” này được biết tới là chị Lê Thị Hà (sinh năm 1988, sống tại Hà Nội). Xuất phát từ tình yêu dành cho động vật, chị Hà đã quyết định mở trang trại chó Phú Quốc. Sau gần 10 năm, đến nay cô gái này đã giúp cho những người yêu giống chó Phú Quốc có nơi để trao đổi kinh nghiệm nuôi, huấn luyện và góp phần bảo tồn giống chó bản địa Việt Nam.

Năm 2019, chị Hà mua 3 chú chó giống Phú Quốc từ Sài Gòn, với các tên: Cọp, Lốc và Hổ. Đặc điểm chung của 3 chú chó đặc biệt này là đều mang cá tính mạnh của một “thủ lĩnh” và đều đạt thành tích cao trong các cuộc thi dành cho chó. Trước khi được chị Hà mua với giá 350 triệu đồng, chú chó mang tên Cọp đã từng tham gia nhiều cuộc thi chó và dành danh hiệu vô địch chó Việt Nam.

Sau gần hai năm về ở với người chủ mới là chị Lê Thị Hà, đến nay Cọp đã có những thay đổi tích cực, nhất là khả năng đuổi bắt, săn mồi. Dưới bàn tay của các huấn luyện viên riêng, chị Hà mong muốn nhanh qua hết dịch Covid để đưa chú chó này đi dự cuộc thi cho chó Phú Quốc tại nước ngoài.

Vẻ đẹp oai phong, nét quắc thước, uy vũ và dữ dằn toát ra ngay khi nhìn vào đôi mắt của Cọp, đó là vẻ đẹp của một chú chó đực đầu đàn, một “thủ lĩnh” kiên cường. Điều đặc biệt, tiếng gầm của Cọp nghe rất giống tiếng gầm của một con vật săn mồi hoang dã. Người thường nếu nghe sẽ thấy sợ hãi, đây là sức mạnh răn đe, thể hiện uy quyền với những chú chó khác trong bầy.

Cũng được mua với giá 350 triệu đồng, Hổ là một chú chó đực có màu vện vàng bạc má, có ngoại hình như một chú hổ lạnh lùng và hiếu chiến. Năm 2019, chú chó Hổ đã giành chiến thắng tuyệt đối trong các cuộc thi dành cho các giống chó bản địa Việt Nam và bước lên ngôi vị vô địch. Chú chó này thắng giải cả ở phần đánh giá của các giám khảo Việt Nam cũng như các giám khảo quốc tế.

Nói về tính cách của Hổ, chị Hà chia sẻ: “Hổ điềm tĩnh và kiêu kỳ, với chó cái “cậu ta” khá chiều chuộng, nhưng với chó đực khác thì luôn quyết chiến giành lãnh thổ, nhất quyết không để “một rừng hai hổ”. Còn chú chó mang tên Lốc có màu lông vàng, cũng rất uy dũng, được chị Hà mua về với giá 300 triệu đồng.

Cách đây vài năm, người chơi chó ở Hà Nội rộ lên phong trào truy tầm và chơi chó hổ. Tuy nhiên, chó Phú Quốc tuy có màu lông vằn vện, nhưng chỉ là những vệt lông màu đen nhạt trên nền lông màu nâu, nên nhìn vẫn chưa thực sự giống lắm với chúa Sơn Lâm.

NHIỀU NGƯỜI BỊ LỪA MUA PHẢI CHÓ "HỔ VẼ"

Người ta đồn nhau có giống chó màu lông giống hệt như hổ. Vào thời điểm đó, các phiên chợ Bưởi, Hà Nội bày bán một loại chó lạ có bộ lông rất giống lông hổ, với những vệt lông màu đen hoàn toàn đen tuyền, cùng những khoang lông vàng màu đậm được phân bố trên khắp cơ thể và có kích thước khá đều đặn, trông rất đẹp.

Chó hổ được phát giá vài triệu đồng/ một con. Khi được hỏi về nguồn gốc của loại chó này, một số người bán hàng ở đây quả quyết rằng đây là giống chó nhập ngoại. Tuy nhiên, khi hỏi nhập về từ nước nào thì họ lại không trả lời được. Một số chủ bán hàng khác cho biết đây là giống chó hổ xuất xứ từ vùng cao Tây Bắc, hai năm chỉ đẻ được một lứa và mỗi lần chỉ sản sinh được từ 1 đến 2 con cho nên giống chó này rất hiếm.

Tuy nhiên, nhiều khách hàng sau khi mua loại chó này về nuôi được một thời gian thì “chó hổ” biến thành chó vàng, chó mực. Ông Trần Triển Vọng (ở An Dương, Tây Hồ) là một trong những khách đã từng mua hai chú chó hổ đó về nuôi.

Theo lời kể của ông Vọng, trong một lần tập thể dục buổi sáng gần bến xe buýt trên đường Yên Phụ, ông gặp một thanh niên xách hai con chó hổ trong một bao tải rao bán với giá 1 triệu đồng/ con. Người thanh niên nói đây là giống chó hổ nhập ngoại vừa ăn trộm được ở một gia đình giàu có. Tin lời, ông liền mua cùng lúc hai con với giá 2 triệu đồng.

Một tháng sau khi nuôi, hai chú chó này dần “hiện nguyên hình” là chó bấc thuần Việt 100% vì màu lông mượt mà của hổ bị phai nhạt và rụng, thay vào đó là màu lông vàng mỡ gà mọc khắp cơ thể. Đến lúc này mọi người mới biết thực chất đây là loại chó bình thường đã được tẩy lông và sơn màu giống lông hổ.

Ông Vũ Dũng cũng ở An Dương, Tây Hồ, đã từng mua chú chó hổ đực ở chợ Bưởi. “Lúc đầu tôi thấy nó rất đáng yêu, lông mượt và đặc biệt là rất hiền. Những người bán hàng khăng khăng rằng đây là giống chó mới nhập từ nước ngoài về. Ai ngờ càng nuôi, màu lông đẹp đẽ của nó dần bị phai màu, rồi xù xì trông rất xấu...”, ông Dũng cho hay.

Chú chó hổ này hiện nay vẫn được ông Dũng nuôi, đã tương đối lớn nhưng màu lông thì đã hoàn toàn ngả sang màu mỡ gà. Sau khi nhiều người bị lừa mua phải chó hổ rởm, thì giới chơi chó cảnh biết tỏng rằng có công nghệ “hô biến” từ một con chó bình thường thành một giống chó quý hiếm để lừa bịp và moi tiền thiên hạ. Từ những chú chó ta bình thường có giá chỉ dưới 1 triệu đồng, người ta đã tẩy lông rồi sơn lại theo màu sắc lông hổ và bán với giá hàng triệu đồng.

Đi trên đường Hoàng Hoa Thám không còn thấy bày bán loại chó này nữa. Tuy nhiên, khi chúng tôi hỏi muốn tìm mua loại chó hổ, thì một chủ hàng nói chắc như đinh đóng cột rằng cứ đặt tiền trước sẽ có.

Một số tiểu thương buôn bán cây cảnh và trái cây xung quanh chợ cho biết, trước đây loại chó hổ này được bày bán công khai ở khu vực chợ Bưởi (đường Hoàng Hoa Thám) vào các phiên chợ và được rất nhiều người chơi chó cảnh tìm mua.

Thế nhưng thời gian gần đây, người ta không bày bán công khai nữa, mà chỉ lén lút. Chị Thu, một tiểu thương bán hoa quả ở chợ Bưởi cho biết: “Chó hổ thật gì mà buôn bán lén lút, không dám công khai vì sợ bị bắt. Tôi nghi ngờ đây là loại… chó đểu chứ không phải chó hổ”.