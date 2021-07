Sắp có nền tảng tư vấn miễn phí cho người cần trợ giúp trong Covid-19

Theo thông tin từ nhà sáng lập Got It Hùng Trần, hơn 60 người là quản lý sản phẩm, kỹ sư phần mềm, thiết kế, và vận hành đang làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ để mang tới một nền tảng chuyên gia theo yêu cầu hoàn toàn miễn phí cho những người đang bị ảnh hưởng bởi Covid-19 và cần trợ giúp trực tiếp.

Dự án có tên gọi Giúp Tôi! Project dự kiến sẽ được ra mắt trong tuần tới và tiếp tục được phát triển.

Theo đó, khi cần được tư vấn trực tiếp từ các bác sỹ hay các chuyên gia, người dùng Giúp Tôi! Project chỉ cần bấm nút và được kết nối tức thời và sẽ được trợ giúp thông qua chat hay video call (cuộc gọi video).

“Các chuyên gia không nhất thiết phải ở cùng địa phương với bạn mà có thể ở bất kỳ đâu trên thế giới nên bạn sẽ được trợ giúp 24/7 và giảm tải đáng kể cho lực lượng tại chỗ. Hệ thống cũng sẽ được mở rộng để đáp ứng các nhu cầu được trợ giúp khác, kể cả các yêu cầu trợ giúp về “bánh mì” vì cuộc chiến chống dịch sẽ còn rất dài và còn rất nhiều người cần được trợ giúp ”, nhà sáng lập Got It Hùng Trần chia sẻ trên trang cá nhân.

Dự án hiện thu hút sự tham gia của các kỹ sư đến từ Got It Vietnam, STEAM for Vietnam, Kompa Group và Filum AI và đang tiếp tục kêu gọi sự chung tay của cộng đồng công nghệ và phi công nghệ để mở rộng phát triển.

Các nhà phát triển kỳ vọng, dự án sẽ góp phần giảm tải sự căng thẳng cho các lực lượng chống dịch tuyến đầu như bác sỹ, y tá trong bối cảnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp tại TP.HCM và các địa phương lân cận trên cả nước.