Sau vụ bé gái rơi từ tầng 12: Đề xuất chủ đầu tư phải lắp lưới an toàn tại chung cư

Theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 09/2008/QĐ-BXD, nhà ở, nhà chung cư, trường học, khách sạn... phải có lan can hoặc vật chắn đủ khả năng ngăn người đi lại không bị ngã tại các sàn nền có cao độ chênh nhau từ 2 bậc thang trở lên và ở các vị trí gồm: sàn, ban công, lô gia, hành lang, giếng trời, và mái có người đi lại.

Tại nhà ở, chiều cao tối thiểu đối với lan can lô gia và sân thượng ở vị trí từ tầng 9 trở lên tối thiểu 1,4m. Lan can phải có khả năng chịu được tác động của lực ngang quy định trong Quy chuẩn liên quan. Không làm lan can có mặt trên rộng để tránh người ngồi hoặc nằm. Nếu sử dụng kính ở các lan can, thì kính phải chịu được tác động va đập mà không bị vỡ.

Đối với công trình có trẻ em dưới 5 tuổi sử dụng thì lan can phải cấu tạo không cho trẻ em dễ trèo qua và không có lỗ hổng đút lọt quả cầu đường kính 100mm, không có cấu tạo để trẻ em trèo qua.

Thực tế khi xây dựng, các chủ đầu tư đã thực hiện theo quy định Quy chuẩn xây dựng Việt Nam. Các chuyên gia thiết kế, xây dựng cũng liên tiếp cảnh báo việc không được để trẻ chơi ban công, lô gia mà không có sự giám sát của người lớn, khuyến cáo các hộ dân trước khi sử dụng toà nhà nên lắp lưới bảo vệ an toàn tại các vị trí lô gia, ban công tránh trường hợp các bé trèo qua lan can… Tuy nhiên, thời gian qua vẫn có nhiều sự cố thương tâm xảy ra.

Vụ việc bé gái 3 tuổi trèo qua qua lan can rồi rơi từ tầng 12A tòa nhà ở số 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội là hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh về sự cần thiết lắp đặt lưới bảo vệ an toàn. Trước đó, cũng có nhiều vụ thương tâm xảy ra như một bé trai 4 tuổi đang chơi đùa ngoài khu vực ban công tầng 3 toà nhà Rice City khu đô thị Linh Đàm, Hoàng Mai thì bất ngờ rơi xuống đất, bất tỉnh, dù được đưa đi cấp cứu sau đó nhưng cháu bé đã tử vong. Một sự cố khác là bé 5 tuổi ở nhà cùng ông nội tại tầng 7 khu chung cư phường Dịch Vọng, Cầu Giấy đang chơi ngoài ban công trèo qua lan can rơi xuống đất nguy kịch…

Chiều cao tối thiểu của lan can theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam 09/2008/QĐ-BXD.

Giới chuyên gia cho rằng dù không phải là hầu hết song có phần nguyên nhân từ gia đình khi không dọn dẹp vật dụng sát lan can, lơ là không chú ý tới trẻ nhỏ. Các quy định về việc để các vật có chiều cao ở ngoài lan can như điều hoà, máy giặt… cũng chưa được lưu tâm. Do đó, để đảm bảo an toàn, đã có nhiều ý kiến đề xuất bổ sung quy định chủ đầu tư phải hoàn thiện lưới an toàn tại các khu vực lô gia, ban công, cửa kính... trước khi bàn giao căn hộ, nhà ở cho người dân.



Trao đổi với VnEconomy, ông Nguyễn Văn Đính, Phó tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam nhất trí với đề xuất này và cho rằng tiêu chuẩn kỹ thuật chiều cao lan can để chống trẻ em leo trèo đã có nhưng chưa triệt để ngăn chặn nguy hiểm từ những vị trí này.

Trong khi đó, khi để người dân tự lắp sẽ không có sự thống nhất đồng bộ giữa các hộ gia đình, nhà lắp nhà không, gây mất thẩm mỹ của cả toà nhà, thậm chí xảy ra "chuồng cọp" như những khu tập thể… “Theo tôi để đảm bảo an toàn cơ quan quản lý nhà nước cần thiết bổ sung quy định các chủ đầu tư dự án phải lắp lưới bảo vệ an toàn theo thiết kế đồng bộ chung của toà nhà trước khi bàn giao đưa vào sử dụng. Đối với những dự án đã bàn giao rồi, thì ban quản lý dự án thống nhất với cư dân thống nhất lắp hàng rào lưới bảo vệ theo nguyên tắc chung, vừa đảm bảo an toàn, vừa nâng cao tính thẩm mỹ”, ông Đính nói.

Việc yêu cầu chủ đầu tư lắp lưới an toàn có ý kiến lo ngại sẽ làm giá nhà tăng theo do chi phí lắp, nhân công lắp, tuy nhiên, chi phí này là không đáng kể. Theo tìm hiểu, trên thị trường lưới an toàn có giá dao động trong khoảng từ 120 - 170.000 đồng/m2 tuỳ theo đường kính sợi inox (2.5mm hay 3mm) hoặc theo diện tích đặt.

“Chúng tôi sẵn sàng chấp nhận trả chi phí lắp đặt này miễn đảm bảo an toàn cho cả gia đình, tính mạng không thể đong đếm đắt hay rẻ, tuy nhiên, chủ đầu tư cũng phải công khai, minh bạch chi phí lắp đặt”, anh Huy, một người dân quận Hà Đông, chia sẻ.