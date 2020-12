Sẽ dừng thu phí 7 trạm BOT tại 3 địa phương?

Dự án thu phí tự động không dừng (ETC) do Bộ Giao thông vận tải quản lý gồm 2 giai đoạn với tổng số 77 trạm thu phí. Theo Bộ Giao thông Vận tải, đến nay cơ bản tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc đã và đang đồng loạt triển khai thực hiện thu phí điện tử không dừng, phấn đấu hoàn thành trong năm 2020.

Tuy nhiên, hiện có 7 trạm thuộc 3 địa phương là Tp.HCM, Thái Bình và Đồng Nai tiến độ triển khai rất chậm, có nguy cơ không kịp tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Tại Tp.HCM, có hai trạm thu phí trên đường Nguyễn Văn Linh chưa lắp đặt hệ thống ETC. Địa phương này cho rằng các trạm BOT nói trên đang thực hiện công tác bảo trì theo Quyết định 19 của Thủ tướng nên chưa triển khai được.

Tại Thái Bình, có một trạm thu phí trên quốc lộ 39B. Ttrạm này chậm lắp đặt ETC là do trạm có doanh thu thấp, dưới 10% so với phương án tài chính.

Còn tỉnh Đồng Nai có bốn trạm thu phí trên đường tỉnh 768. Các trạm này hiện chưa phê duyệt được hạng mục lắp đặt và chưa lựa chọn được nhà cung cấp dịch vụ ETC.

Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết: Bộ đã có văn bản gửi ba địa phương trên. Theo đó, bộ yêu cầu các địa phương này khẩn trương triển khai lắp đặt hệ thống ETC và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng. Theo Quyết định 19/2020, nếu không kịp lắp đặt hệ thống ETC trong năm 2020, các trạm trên phải dừng thu phí.

Về tiến độ lắp đặt hệ thống ETC do Bộ Giao thông Vận tải quản lý, bộ này cho hay: Giai đoạn 1 (BOO1) có tổng số 44 trạm. Đến nay đã lắp đặt, vận hành 40/44 trạm thu phí.

Còn bốn trạm trên các tuyến cao tốc do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) quản lý chưa được thực hiện. 4 dự án đường cao tốc gồm Nội Bài - Lào Cai, Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Tp.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Bến Lức - Long Thành.

Nguyên nhân là do vướng mắc về nguồn vốn đầu tư hệ thống thiết bị tại trạm nên tách ra khỏi giai đoạn 1. Hiện VEC vẫn chưa có phương án triển khai. Thủ tướng cho phép tiến độ hoàn thành do Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Quản lý vốn xem xét, quyết định phù hợp với điều kiện nguồn vốn của dự án.