SeABank năm 2023: CASA tăng trưởng tốt, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát

Năm 2023, tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước có nhiều biến động. Bằng việc linh hoạt chuyển hướng kinh doanh, tập trung vào công nghệ số, ưu tiên phát triển tín dụng xanh và mở thêm các sản phẩm thu phí mới, SeABank hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023 với nhiều chỉ số tăng trưởng khả quan.

Tính đến hết 31/12/2023, tổng tài sản của SeABank đạt 266.107 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2022; vốn điều lệ ở mức 24.957 tỷ đồng, tăng 22,32% so với cùng kỳ giúp Ngân hàng nâng cao năng lực vốn. Nguồn lực tài chính mạnh mẽ giúp SeABank tập trung đẩy mạnh công nghệ số, tối ưu công nghệ để mang đến cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tiện dụng với nhiều trải nghiệm tích cực xuyên suốt quá trình sử dụng dịch vụ tài chính của Ngân hàng.

Với việc đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, hợp tác bán chéo sản phẩm cũng như gia tăng ứng dụng công nghệ đã giúp nâng tổng số khách hàng giao dịch tại SeABank lên hơn 3 triệu khách hàng. Trong năm 2023 Ngân hàng ghi nhận hơn 32,3 triệu giao dịch trên nền tảng số, tăng 157% so với cùng kỳ và hơn 71% tài khoản mở mới đăng ký online thông qua eKYC.

Điều này thể hiện nỗ lực của Ngân hàng trong việc thu hút khách hàng mới cũng như duy trì tệp khách hàng hiện hữu, từ đó giúp tăng trưởng huy động của năm 2023 lên mức 144.840 tỷ đồng tăng gần 125,4% so với 2022, trong đó tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tiếp tục gia tăng so với các năm trước, đạt 11,5% tổng huy động. Cùng với đó, Tổng dư nợ của SeABank cũng đạt gần 180.000 tỷ đồng tăng hơn 116% so với năm 2022.

Đồng hành hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp cũng như cá nhân trong giai đoạn hồi phục của nền kinh tế, SeABank đã triển khai nhiều chính sách ưu đãi như giảm lãi suất, giảm phí hỗ doanh nghiệp, cá nhân, gói vay ưu đãi với hạn mức hàng nghìn tỷ đồng… Năm 2023, tổng số tiền lãi giảm dành cho các khách hàng hiện hữu lên tới 407,28 tỷ đồng.

Đối mặt với nhiều thách thức, SeABank vẫn đảm bảo an toàn trong hoạt động của Ngân hàng với tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 2% (1,94%) do Ngân hàng chủ động trong việc sử dụng nguồn lực nhằm bao phủ, kiểm soát và thu hồi nợ xấu, Tỷ lệ dự trữ thanh khoản nhanh đạt 20,2% và tỷ lệ khả năng chi trả 30 ngày VND đạt 67,56%.

Những nỗ lực này đã mang về cho SeABank hơn 4.616 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2023, tương ứng tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 13,03%.

Năm 2023 cũng là năm có nhiều dấu ấn của SeABank khi được vinh danh nhiều giải thưởng lớn trong nước cũng như trên trường quốc tế, tiêu biểu như: Top 1000 Ngân hàng mạnh nhất thế giới (Top 1000 World Bank); Top 100 Doanh nghiệp bền vững Việt Nam; Top 100 Thương hiệu giá trị nhất Việt Nam 2023; Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2023…

Bên cạnh đó, SeABank tiếp tục được Moody’s xếp hạng tín nhiệm ở mức Ba3 cho các danh mục Nhà phát hành và Tiền gửi dài hạn nội - ngoại tệ, đồng thời giữ nguyên xếp hạng đánh giá tín dụng cơ sở (BCA) của SeABank ở mức B1. Việc Moody’s khẳng định xếp hạng của SeABank với triển vọng Ổn định phản ánh kỳ vọng của tổ chức này về mức độ an toàn vốn cao và đang cải thiện của Ngân hàng.

Lấy tôn chỉ Vì cộng đồng là một trong những giá trị cốt lõi, năm 2023 SeABank tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực và ý nghĩa với tổng ngân sách hơn 39,2 tỷ đồng như trao tặng 700 căn nhà cho người nghèo tại Hà Tĩnh, Nghệ An, Điện Biên; Trao 10 học bổng khuyến học trọn đời phổ thông tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng cho các em học sinh nghèo tại Quảng Nam, Bình Phước, Nam Định, TP. Hồ Chí Minh, Bắc Giang; Trao Học bổng Khuyến học hằng tháng cho gần 150 em học sinh được Quỹ Ươm mầm Ước mơ đỡ đầu; Trao tặng và trồng gần 31.000 cây rừng cho Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh Đăk Lăk và Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa; Triển khai các hoạt động từ thiện thường niên Xuân yêu thương, SeABankers Vì trẻ thơ, Tuần lễ công dân trên toàn quốc…