TẦM NHÌN QUỐC GIA VỀ MỘT VIỆT NAM TỰ CHỦ CÔNG NGHỆ

Vừa qua, tại Trụ sở Bộ Công an, Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Bộ Công an tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Sáng tạo, Khai thác dữ liệu và Phòng an ninh, an toàn hệ thống. Tập đoàn One Mount là một trong những đơn vị công nghệ tiêu biểu ký kết thỏa thuận hợp tác với trung tâm, hướng tới mục tiêu thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, kiến tạo các nền tảng dữ liệu lõi của quốc gia. Đây là bước đi quan trọng, thể hiện sự chung tay giữa khu vực công và tư nhân trong hành trình kiến tạo tương lai số của Việt Nam.

One Mount ký kết hợp tác chiến lược với Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Thỏa thuận tập trung vào các lĩnh vực then chốt, tuân thủ pháp luật hiện hành, bao gồm: Dữ liệu bất động sản, tài chính phi ngân hàng và bảo hiểm, y tế số, cùng các nền tảng dữ liệu mở rộng. Các chuyên gia đánh giá, sự kiện này đánh dấu bước chuyển mình trọng yếu, đưa đổi mới sáng tạo từ tầm nhìn chiến lược thành hành động cụ thể với lộ trình rõ ràng, được thúc đẩy bởi ba trụ cột: chính sách, công nghệ và tài chính.

Trung tâm Sáng tạo, Khai thác Dữ liệu đóng vai trò “kiến trúc sư hệ sinh thái”, định hướng và đồng hành cùng One Mount trong việc khai thác, ứng dụng các nền tảng số tiên tiến. Các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI) và chuỗi khối (Blockchain) được ứng dụng nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành nhà nước, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Với năng lực vượt trội trong công nghệ dữ liệu lõi, One Mount tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong sau khi được giao nhiệm vụ quốc gia xây dựng mạng Blockchain Layer-1 “Make in Vietnam”. Đơn vị này sẽ phối hợp với Trung tâm Sáng tạo, Khai thác Dữ liệu để nghiên cứu và phát triển các giải pháp đột phá như công cụ định giá bất động sản tự động (AVM), sổ đỏ điện tử, y tế số, và các mô hình dữ liệu tài chính - bảo hiểm.

Hệ sinh thái Techcombank - One Mount, với vai trò cầu nối chiến lược, sẽ đưa các giải pháp dữ liệu tiên tiến đến hàng triệu người dùng và doanh nghiệp thông qua mạng lưới rộng khắp của Techcombank - ngân hàng dẫn đầu trong lĩnh vực tài chính số. Đây là hệ sinh thái tài chính - công nghệ tiên phong, cam kết đồng hành cùng Nhà nước hướng tới mục tiêu làm chủ hạ tầng số và thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho nền kinh tế Việt Nam.

ĐỊNH HÌNH TƯƠNG LAI SỐ CHO VIỆT NAM

Sự hợp tác này không chỉ là một thỏa thuận kỹ thuật hay thương mại, mà còn là bước đi chiến lược giữa Nhà nước và khu vực tư nhân nhằm xây dựng các nền tảng công nghệ lõi, củng cố hệ sinh thái dữ liệu quốc gia. Thỏa thuận tạo ra môi trường số an toàn, đúng với tinh thần Nghị định 13/2023/NĐ-CP, đồng thời hướng tới tầm nhìn dài hạn về một Việt Nam tự chủ công nghệ lõi, mang lại lợi ích tối đa cho xã hội và kinh tế.

Người dân sẽ được tiếp cận các dịch vụ công như y tế, hành chính, cũng như các dịch vụ thương mại như bất động sản, tài chính, bảo hiểm một cách thuận tiện, thông minh và cá nhân hóa, đồng thời đảm bảo an toàn thông tin. Doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, sẽ hưởng lợi từ môi trường kinh doanh số minh bạch, giảm thiểu rủi ro gian lận và nâng cao hiệu quả hoạt động nhờ dữ liệu thông minh. Các nền tảng số hiện đại cũng sẽ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

One Mount là doanh nghiệp tiên phong kiến tạo hạ tầng dữ liệu, công nghệ vì dân sinh theo định hướng Chính phủ.

Điểm nổi bật của thỏa thuận là tính liên ngành, bao quát các lĩnh vực như: Y tế, bất động sản, tài chính, bảo hiểm và công nghệ. Sự kết hợp này tạo nên một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo phong phú, vừa củng cố an ninh mạng, vừa đảm bảo dữ liệu được sử dụng an toàn, hiệu quả, góp phần thúc đẩy kinh tế số phát triển bền vững.

Phát biểu tại lễ ký kết, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, nhấn mạnh: “Đây là thời điểm vàng để kết nối các chủ thể đổi mới sáng tạo, cùng hướng tới mục tiêu làm chủ công nghệ lõi, thúc đẩy chủ quyền số quốc gia và tạo ra giá trị dữ liệu Việt Nam trên bản đồ số toàn cầu.”

Trong bối cảnh Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số, mô hình hợp tác “tư nhân đi trước, Nhà nước đồng hành” là con đường tất yếu để xây dựng hạ tầng số quốc gia. Sự tiên phong của hệ sinh thái Techcombank - One Mount khẳng định rằng doanh nghiệp tư nhân Việt Nam hoàn toàn có khả năng đảm nhận những sứ mệnh quốc gia, góp phần đưa Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên số.