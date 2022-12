Showroom vật liệu xây dựng và nội thất cao cấp Bà Triệu tại An Giang có gì khác biệt?

Vừa qua, công ty Bà Triệu đã khai trương và đi vào hoạt động showroom mới chuyên cung cấp các sản phẩm, thương hiệu cao cấp hàng đầu thế giới trong ngành showroom vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại An Giang. Nhân dịp này, ông Đỗ Anh Tuấn, Giám đốc công ty TNHH MTV Bà Triệu, Hệ thống showroom vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Bà Triệu tại An Giang, đã có những chia sẻ về dự báo sức mua vật liệu nội thất cao cấp ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2023…

Là doanh nghiệp hoạt động lâu năm trong lĩnh vực phân phối showroom vật liệu xây dựng và trang trí nội thất tại miền Tây nói chung, cũng như An Giang nói riêng, anh nhận thấy ngành vật liệu xây dựng bị ảnh hưởng ra sao trong năm vừa qua?

Thị trường bất động sản thường đi đôi với vật liệu xây dựng. Trước tình hình thị trường bất động sản ảm đạm trong năm qua, các công trình dự án sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất do tính thanh khoản kém, hầu như chậm tiến độ hoặc dừng thi công do thiếu vốn, do vậy mà theo tôi, ngành vật liệu xây dựng vẫn còn bị chững lại ít nhất là đến cuối năm 2023 mới có tín hiệu phục hồi dần. Tuy nhiên, ở phân khúc công trình nhà ở cao cấp thị trường vẫn tiếp tục sôi động do nhóm đối tượng này là những người có kinh tế ổn định cũng như đã có sự tích lũy.

Showroom Long Xuyên 1 chuyên về các dòng sản phẩm vật liệu xây dựng cao cấp nhập khẩu.

Sức mua bán tại các showroom của Bà Triệu cho mùa hoàn thiện nhà cửa cuối năm tăng giảm ra sao so với giai đoạn cùng kỳ năm ngoái?

Hiện tại giai đoạn cuối năm 2022 có nhiều biến động so cùng kỳ các năm trước, lượng khách hàng giảm rõ rệt. Tuy nhiên, như chia sẻ ở trên, lượng khách hàng ở phân khúc cao cấp tăng mạnh. Cho thấy sự phát triển đúng hướng của công ty Bà Triệu khi chúng tôi cũng vừa kịp khai trương và đi vào hoạt động showroom mới chuyên cung cấp các sản phẩm, thương hiệu cao cấp hàng đầu thế giới trong ngành showroom vật liệu xây dựng và trang trí nội thất vào quý 4 năm 2022 vừa qua. Nhờ đó, công ty cũng đạt được kế hoạch mục tiêu đã đề ra.

Showroom cao cấp có gì khác biệt so với trước đây? Kế hoạch nhân rộng mô hình showroom cao cấp này trong năm 2023?

Sự khác biệt là rất lớn. Nếu như trước đây, khách hàng muốn mua sản phẩm cao cấp của các thương hiệu hàng đầu thì phải đến các showroom tại các thành phố lớn như Tp.HCM do ở tỉnh chưa đáp ứng được nhu cầu. Và khi mua hàng ở xa, khách sẽ gặp nhiều khó khăn như mất thời gian đi lại, vận chuyển hàng hóa không kịp thời, đổi trả hàng khó khăn, hỗ trợ kỹ thuật cũng như hậu mãi sẽ chậm...

Giờ đây showroom cao cấp của chúng tôi tại Trần Hưng Đạo, tỉnh An Giang, đã có thể đáp ứng mọi nhu cầu từ hàng hóa mẫu mã nhập khẩu đa dạng, showroom trưng bày đẹp, dễ dàng lựa chọn, cung cấp hàng hóa kịp thời, hỗ trợ kỹ thuật cũng như hậu mãi nhanh (trong 24h), giá cả hợp lý… Dự kiến trong năm nay, chúng tôi cũng sẽ tiếp tục chuyển đổi showroom tại Châu Đốc thành showroom cao cấp.

Không gian trưng bày các sản phẩm trang trí nội thất thương hiệu toàn cầu.

Những sản phẩm chủ lực nào mà showroom Bà Triệu sẽ tập trung đẩy mạnh trong thời gian tới?

Chúng tôi hướng đến các dòng sản phẩm thông minh theo xu hướng thế giới cập nhật hàng năm, các sản phẩm đa dạng ngoại nhập từ: Mỹ, Ý, Tây Ban Nha, Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc… Thế mạnh phải kể đến là sản phẩm thiết bị vệ sinh, thiết bị bếp thông minh của các thương hiệu: Moen (Mỹ - Bình chọn là thương hiệu sen vòi số 1 ở Mỹ, Rudolf (Đức), Fagor (Tây Ban Nha)...

Đặc biệt chuyên về các dòng gạch kích thước lớn: 1.2m*2.8m, 0.8m*2.7m, 1.2m*2.4m, 0.9m*1.8m, 0.8m*1.6m, 0.75*1.5m, 1.2m*1.2m…

Ngoài cung ứng nguồn sản phẩm kịp thời, doanh nghiệp Bà Triệu có chiến lược gì để chiếm lĩnh thị trường tại An Giang và các tỉnh thành lân cận?

Chúng tôi vẫn tiếp tục hợp tác với các thương lớn, uy tín trên thế giới để cung cấp những sản phẩm tốt nhất đến khách hàng, cập nhật sản phẩm thường xuyên, chú trọng nhất vào khâu đào tạo và trao dồi kỹ năng tư vấn của nhân viên, tiếp tục phát huy, hoàn thiện dịch vụ. Dĩ nhiên rồi, đây là thế mạnh mà chúng tôi muốn khai thác khi khách hàng có thể được kiến trúc sư của Bà Triệu tư vấn thiết kế giải pháp riêng giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm mà không phải lo lắng hay gặp phải vướng mắc trong quá trình xây nhà.

* Thông tin chi tiết:

Showroom cao cấp Long Xuyên 1: 19/8 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, An Giang

Hệ thống showroom Bà Triệu khác:

Showroom Châu Đốc: 108-112 Hoàng Diệu, Quốc Lộ 91, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, An Giang

Showroom Long Xuyên: 19/4 Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, An Giang

Website: http://www.batrieu.com.vn/