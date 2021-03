Singapore và Australia tính mở "bong bóng du lịch" hàng không

Theo tin từ CNBC, Singapore và Australia đang thảo luận về việc mở "bong bóng du lịch" hàng không - cho phép du khách hai bên đi lại mà không cần phải cách ly. Động thái này nhằm mở trở lại biên giới hai nước, vốn đã đóng cửa gần một năm do đại dịch Covid-19.

Cả Singapore và Australia hiện đã kiểm soát được dịch bệnh nhờ việc đóng cửa biên giới và áp dụng các biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội nghiêm ngặt.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore cho biết nước này cũng đang thảo luận với Singapore về việc công nhận giấy chứng nhận tiêm vaccine Covid-19 của nhau và khôi phục lại hoạt động đi lại với ưu tiên là học sinh và doanh nhân.

Trong khi đó, chia sẻ với ABC, Phó Thủ tướng Australia Michael McCormack cho biết nước này "đang làm việc với phía Singapore và dự kiến sẽ triển khai bong bóng du lịch vào tháng 7 tới". Ông McCormack cho biết nước này sẽ mở thêm nhiều bong bóng du lịch với các quốc gia đã triển khai chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19.

Chia sẻ với CNA, Chris Coburn, Chủ tịch Phòng Thương mại Australia tại Singapore khẳng định "đây là một tin tuyệt vời cho doanh nghiệp và người dân của cả Singapore và Australia". Ông cho rằng lợi ích của bong bóng du lịch với cả hai nền kinh tế rất "rõ ràng" nếu nhìn vào khối lượng giao dịch thương mại Singapore - Australia, số lượng công ty quốc tế đặt trụ sở và dòng vốn đầu tư đổ vào hai nước tại hai nước.

Các nhà hàng trên cảng Sydney, Australia thường đông kín khách giờ đây trở nên vắng lặng do dịch bệnh. Australia dự kiến mở bong bóng du lịch với Singapore vào tháng 7 tới - Ảnh: AFP

Là trung tâm giao thông tại châu Á, Singapore đang tìm cách khôi phục hoạt động đi lại và ngành du lịch. Ngành du lịch nước này lao dốc mạnh trong 9 tháng đầu năm 2020 do lượng du khách quốc thế giảm tới 81,2% so với cùng kỳ năm trước xuống chỉ còn 2,7 triệu người. Doanh thu từ du lịch sụt giảm 78,4% xuống chỉ còn 4,4 tỷ Đôla Singapore (3,27 tỷ USD). Trước đó, nước này đã cố gắng mở bong bóng du lịch với Hồng Kông - theo kế hoạch được triển khai vào tháng 11/2020 - nhưng đã phải hoãn lại do số ca nhiễm Covid-19 tại Hồng Kông bất ngờ tăng mạnh.

Tuần trước, Bộ trưởng Giao thông Singapore Ong Ye Kung cho biết nước này sẽ không từ bỏ việc thiết lập bong bóng du lịch với Hồng Kông. Sau khi kiểm soát thành công dịch bệnh, nước này đã chủ động nới lỏng các yêu cầu cách ly đối với du khách đến từ Australia cũng như nhiều quốc gia khác như New Zealand và Trung Quốc. Du khách đến từ các nước này nhập cảnh vào Singapore không phải cách ly nếu đáp ứng một số yêu cầu như xét nghiệm PCR âm tính với Covid-19.

Giá cổ phiếu các hãng hàng không của Australia và Singapore đều tăng mạnh trong phiên giao dịch sáng 15/3 sau thông tin trên. Cổ phiếu hãng Singapore Airlines tăng 5,28% giá trị đầu phiên giao dịch buổi chiều, sau khi tăng tới 8,49% phiên sáng. Giá cổ phiếu hãng hàng không hàng đầu Australia Qantas cũng tăng 3,4%.

Bên cạnh đó, cổ phiếu các công ty liên quan tới hàng không như hãng phục vụ bữa ăn hàng không SATS tăng 3,43%, còn SIA Engineering tăng 5,12%.