Sống xanh và hưởng trọn tiện ích tại dự án The Fibonan phía Đông Hà Nội

SỐNG ĐÔ THỊ - HƯỞNG THIÊN NHIÊN

Theo nghiên cứu của Savills Việt Nam, nguồn cung nhà ở những năm gần đây tại nội đô Hà Nội trở nên vô cùng khan hiếm với số lượng căn hộ bàn giao giảm 36% mỗi năm. Trái ngược với tình trạng đó, dự kiến tỷ lệ đô thị hóa của Hà Nội sẽ đạt 62% vào năm 2025 và tăng lên 75% vào năm 2030, kèm theo đó nhu cầu nhà ở sẽ tiếp tục gia tăng.

Lệch pha cung - cầu nhà ở trong khu vực nội thị dẫn tới xu thế di cư ra ngoại ô. Trong bối cảnh đó, khu vực phía Đông đang là điểm đến của cuộc đại dịch chuyển nhờ hưởng lợi lớn từ quy hoạch phát triển thành phố hai bên bờ sông Hồng.

Nếu như trước đây, nhắc đến phía Đông Hà Nội, người dân có xu hướng e ngại vì định kiến về vị trí xa xôi, cách trở sông nước thì gần đây đã hoàn thiện và đồng bộ hệ thống giao thông trọng điểm: Hoàn thành cầu Vĩnh Tuy 2, khởi công tuyến đường vành đai 4, hàng loạt cây cầu dự kiến được xây dựng như cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi, Mễ Sở… Đặc biệt, khu vực này thu hút sự đầu tư mạnh mẽ của nhiều tập đoàn bất động sản lớn.

Vinhomes Ocean Park 1,2,3 - siêu quần thể đô thị hàng ngàn hecta đã và đang hình thành, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Những quần thể này hoàn thiện bộ mặt cho khu Đông Hà Nội, tạo nên hệ thống tiện ích - hạ tầng đồng bộ, hiện đại gồm các cơ sở giáo dục quốc tế liên cấp, loạt tiện ích khủng như biển hồ nhân tạo, công viên giải trí quy mô…. Bên cạnh đó, đại đô thị Ecopark rộng gần 500 ha với hàng triệu cây xanh cũng là một trong số dự án nổi bật thu hút dòng dịch chuyển cư trú của hàng ngàn khách hàng nội đô và các khu vực lân cận.

Giữa bức tranh đô thị mới đầy ấn tượng phía Đông, nếu khách hàng tìm kiếm một cuộc sống sôi động, hiện đại thì Vinhomes Ocean Park là một lựa chọn, trong khi đó Ecopark sẽ dành cho những cư dân mong muốn một cuộc sống sinh thái đầy thảnh thơi.

Vậy với những người mong muốn có cuộc sống năng động, hiện đại, “phố thị” - vừa hưởng không gian xanh thiên nhiên thì đâu là sự lựa chọn phù hợp? Và The Fibonan xuất hiện như một “mảnh ghép” hoàn hảo, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu, kiến tạo một cuộc sống cân bằng dành cho những cư dân “sống trẻ”.

Sống trẻ cân bằng tại The Fibonan.

Những người có lối sống trẻ là những người hiện đại, năng động, có tư duy làm chủ cuộc sống của mình, dù họ đang ở độ tuổi nào đi chăng nữa. Họ tiên phong trong làn sóng dịch chuyển để tìm kiếm không gian sống xanh, văn minh và xứng tầm với phong cách sống năng động để trải nghiệm những tiện nghi độc đáo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Sống xanh - sống khỏe - sống an toàn là những tiêu chí lựa chọn nơi ở của những người sống trẻ, cũng đồng thời tiệm cận với ý tưởng phát triển dự án The Fibonan.

“The Fibonan là 1 mảnh ghép song hành cùng các hạ tầng hiện đại sẵn có của khu Đông Hà Nội với mô hình: City in the city (thành phố trong thành phố). Tại đây, cư dân vừa được sống trong không gian riêng tư, khẳng định chất riêng, vừa hoà nhịp trong một cộng đồng những người “sống trẻ” ưa trải nghiệm”, đại diện Chủ đầu tư cho biết.

Ưu điểm “độc quyền” của The Fibonan là vị trí tọa lạc giữa hai đại đô thị quy mô và hiện đại bậc nhất phía Đông Hà Nội. Từ đây, cư dân The Fibonan có thể kết nối dễ dàng với các tiện ích ngoại khu cũng như dễ dàng di chuyển vào vùng lõi thành phố.

The Fibonan sở hữu hơn 40 tiện ích "may đo" đặc quyền, cho cư dân lối sống trẻ hiện đại, cân bằng và thuận lợi.

Với quy mô 32 tầng nổi và 3 tầng hầm, The Fibonan cung cấp 656 căn hộ cao cấp xanh thông minh và bộ sưu tập hơn 40 tiện ích may đo đặc quyền cư dân bố trí tại nhiều tầng không gian trải nghiệm độc đáo như: 2 tầng dịch vụ thương mại, tầng kết nối tri thức với không gian thư viện mở, tầng tái tạo sức khỏe với tổ hợp thể thao nước, tầng khám phá với các hoạt động giải trí hiện đại và tinh tế… Tất cả được bao bọc bởi màu xanh mướt mải của cây xanh,. Có thể nói, The Fibonan là tổng hòa các yếu tố cần thiết để thỏa mãn nhu cầu an cư - nghỉ dưỡng tại gia lâu dài của khách hàng.

Hiện tại, chủ đầu tư dự án đang áp dụng chính sách ưu đãi cho những khách hàng mua sớm. Theo đó, khi thanh toán sớm 95% giá trị căn hộ, khách hàng hưởng mức chiết khấu lên tới 20%. Tiến độ thanh toán cũng được giãn cách 13 đợt, giúp khách hàng chủ động dòng tiền. Đặc biệt, với những khách hàng có hộ khẩu tại Hưng Yên hay là cư dân Ecopark, sẽ được chiết khấu thêm 1%. Ngoài ra, khách hàng được miễn phí 2 năm phí quản lý dịch vụ khi giao dịch vào thời gian này.

Những chính sách ưu đãi này là cơ hội hiếm có cho những cư dân đang sẵn sàng dòng tiền và muốn sở hữu một không gian sống đẳng cấp như The Fibonan - điểm trạm bình yên tại phía Đông Hà Nội dành cho những người sống trẻ.