Tài sản nào ở châu Á được quan tâm nhất sau đêm bầu cử Mỹ?

Trong khi cuộc đua tổng thống giữa ông Donald Trump và Joe Biden đang được cả thế giới quan tâm, các nhà đầu tư châu Á đang tập trung theo dõi xem kết quả cuộc bầu cử này sẽ ảnh hưởng thế nào tới đồng Nhân dân tệ, chứng khoán có liên quan tới biến đổi khí hậu và các kế hoạch kích thích kinh tế, cũng như tác động của những chính sách của Mỹ tới lĩnh vực y tế và công nghệ.

Dưới đây là là những tài sản được giới đầu tư quan tâm nhất sau khi Mỹ kết thúc đêm bầu cử và có kết quả sơ bộ, theo các nhà phân tích của Bloomberg.

Năn lượng xanh

Giá cổ phiếu của các công ty có liên quan tới năng lượng xanh tại châu Á đã tăng mạnh sau khi nhiều cuộc thăm dò dự báo những công ty này sẽ được hưởng lợi từ kế hoạch năng lượng sạch trị giá 2.200 tỷ USD của ông Biden. Kế hoạch này có thể sẽ giúp tăng nhu cầu với tấm năng lượng mặt trời và xe điện, theo nhà phân tích Michelle Leung của Bloomberg Intelligence.

Từ tháng 9, các cổ phiếu năng lượng xanh tại châu Á tăng vượt chỉ số chung của thị trường. Các cổ phiếu được đưa vào biểu đồ này bao gồm Adani Green Energy Ltd. của Ấn Độ, Hanwha Solutions Corp. của Hàn Quốc, JA Solar Technology Co. và Xinyi Solar Holdings Ltd. của Trung Quốc - Nguồn: Bloomberg.

Nhân dân tệ

Các nhà đầu tư ngoại hối đang dự báo đồng Nhân dân tệ sẽ biến động mạnh hơn sau bầu cử Mỹ, đưa chỉ số dao động dự kiến của tiền tệ này trong dữ liệu của Bloomberg tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2011. Biến động của đồng Nhân dân tệ trên thị trường quốc tế - thường được dùng để do mức độ rủi ro của thị trường - đã tăng gấp đôi trong tuần qua. Từ đầu quý 4, đồng Nhân dân tệ đã tăng 1,5% so với đồng USD.

Theo một số nhà phân tích, đồng Nhân dân tệ trên thị trường quốc tế đặc biệt nhạy cảm với kết quả bầu cử bởi một chính quyền của ông Biden đồng nghĩa với lập trường ôn hòa hơn với Trung Quốc trong chiến tranh thương mại.

Công nghệ Trung Quốc

Các cổ phiếu Internet Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục "qua mặt" cổ phiếu công nghệ Mỹ trong vài tháng tới, đặc biệt là nếu ông Biden thắng cử. Đó là bởi ứng viên đảng Dân chủ dự kiến sẽ thực hiện một số thay đổi trong chính sách thuế doanh nghiệp Mỹ, bao gồm các hãng công nghệ khổng lồ và thậm chí có thể siết chặt quản lý chống độc quyền trong lĩnh vực này. Sự suy yếu của các cổ phiếu đại gia công nghệ Mỹ cùng với tham vọng trở thành cường quốc công nghệ của Bắc Kinh có thể giúp cổ phiếu của các công ty công nghệ Trung Quốc trở nên hấp dẫn hơn.

Hầu hết nhà phân tích dự báo căng thẳng Mỹ - Trung sẽ không biến mất hoàn toàn nhưng ông Biden sẽ dùng những chiến thuật thông thường để đối phó với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Cổ phiếu có tính chu kỳ

Theo một báo cáo của nhóm nhà chiến lược của Jefferies Financial Group, nếu lịch sử lặp lại với một chiến thắng dành cho ông Trump, các cổ phiếu giá rẻ sẽ được hưởng lợi trong ngắn hạn.

Jefferies Financial Group đã đưa ra một danh sách gồm những cổ phiếu có phản ứng tích cực nhất với chiến thắng của ông Trump vào năm 2016, trong đó chủ yếu là "những cố phiếu có tính chu kỳ giá trị cao", từ công ty thương mại Enterprises Ltd. của Ấn Độ, cho đến ngân hàng DBS Group Holdings Ltd. của Singapore. Các cổ phiếu này đều có mức tăng trưởng kém hơn so với chỉ số chung của thị trường và đều chạm đáy năm 2020 trong phiên ngày 3/11.

Điều này cho thấy nếu ông Biden thắng và có thể đưa ra một chương trình kích thích tài khóa lớn, các cổ phiếu giá rẻ nhạy cảm với tình hình vĩ mô sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. Nhà phân tích trưởng của Jefferies Financial Group dự báo dưới chính quyền của đảng Dân chủ, chi tiêu cho cơ sở hạ tầng sẽ giúp nền kinh tế ổn định và cân bằng hơn.

Yên, Won và Rupiah

Đồng Yên của Nhật, Won của Hàn Quốc và Rupiah của Indonesia là những tiền tệ châu Á nhạy cảm với kết quả bầu cử Mỹ nhất. Lần đầu tiên kể từ tháng 9, các quỹ phòng hộ đã ngừng bán ròng đồng Yên, trong bối cảnh giới đầu tư chuẩn bị cho những biến động của thị trường sau bầu cử Mỹ, theo dữ liệu trong tuần tính tới 27/10 của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ. Ngược lại, đồng Rupiah và Won có thể biến động mạnh dựa vào việc các nhà đầu tư sẽ trở lại hay rời khỏi khu vực này sau khi có kết quả bầu cử.

Cổ phiếu y tế

Việc ông Biden kêu gọi chấm dứt ưu đãi thuế dành cho các hãng sản xuất dược có thể gây tác động tiêu cực tới nhiều doanh nghiệp dược phẩm của Nhật. Vài tháng qua, giá cổ phiếu của các hãng dược Nhật Bản đã sụt giảm mạnh. Tuy nhiên, việc ông chủ trương tập trung đầu tư vào xét nghiệm Covid-19, các kế hoạch y tế cộng đồng và chạy đua vắc-xin Covid-19 có thể sẽ giúp nhiều hãng sản xuất thuốc gốc của Ấn Độ được hưởng lợi.