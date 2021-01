Tăng tốc cuối năm, CRE báo lãi gần 302 tỷ đồng trong năm 2020

Vượt qua những khó khăn, Cen Land đã tăng tốc thành công mang lại doanh thu lớn trong năm 2020. Trong đó, hai lĩnh vực đem lại nguồn thu mạnh nhất vẫn là môi giới và đầu tư bất động sản.

BÁO LÃI GẦN 302 TỶ ĐỒNG

Trải qua những thách thức chưa từng có trong năm vừa qua bởi tác động kép của dịch bệnh Covid-19, Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land, HOSE: CRE) vẫn có kết quả kinh doanh tích cực.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2020, doanh thu thuần đạt 805 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 99,5 tỷ tăng 58% so với quý 3, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2019.

Doanh thu thuần cả năm đạt 2.113 tỷ đồng bằng 92% doanh thu của năm 2019. Trong đó, doanh thu môi giới đạt 1.037 tỷ bằng 81% so với 2019, doanh thu chuyển nhượng bất động sản tăng nhẹ đạt 1.039 tỷ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận gần 302 tỷ đồng giảm 23% so với năm trước, EPS đạt 3.692 đồng/cổ phiếu.

Tổng tài sản tăng mạnh 45% lên 3.892 tỷ đồng, chủ yếu do tăng các khoản ký quỹ, ký cược để đảm bảo phân phối các sản phẩm bất động sản hình thành từ các dự án và một số khoản phải thu khác. Trong năm 2020, công ty cũng tăng cường vay nợ tài chính để tài trợ cho các dự án đầu tư thứ cấp.

Mặc dù không đạt so với kế hoạch đặt ra nhưng kết quả kinh doanh của Cen Land được đánh giá là thành công trong bối cảnh suy giảm chung của thị trường bất động sản và nhiều doanh nghiệp báo cáo lỗ.

Trên thị trường, kết phiên giao dịch ngày 19/1, cổ phiếu CRE đứng ở mức 25.800 đồng/cổ phiếu. Khối lượng khớp lệnh bình quân 10 phiên gần nhất đạt 1,7 triệu đơn vị.

Mới đây, Cen Land công bố phát hành thành công trái phiếu doanh nghiệp hơn 450 tỷ đồng để tài trợ cho dự án Louis City và dành khoản đầu tư 800 tỷ đồng vào dự án ven đô Hà Nội. Dự kiến, các dự án này sẽ mang lại doanh thu lớn cho Cen Land trong năm 2021.

BA DẤU ẤN CEN LAND 2020

Kết quả kinh doanh tích cực ở trên có được nhờ những chuyển đổi "nhanh kịp thời và thần tốc" của Cen Land. Tại các địa phương, Cen Land đã đóng cửa hàng loạt văn phòng môi giới địa ốc. Chỉ trong thời gian ngắn, hàng loạt văn phòng giao dịch địa phương được nâng tầm vị thế thành mô hình công ty. Đây là một trong những bước đi quan trọng giúp Cen Land thay đổi một diện mạo mới, nâng tầm vị thế, minh chứng cho sự phát triển vững mạnh của Cen Land.

Tháng 12/2020, Công ty Cổ phần Cen Quảng Ninh chính thức ra đời từ tiền thân là văn phòng đại diện của Cen Land tại tỉnh Quảng Ninh. Tương tự tại Vĩnh Phúc, Công ty Cổ phần Cen Vĩnh Phúc đã chính thức ra mắt.

Tiếp tục mở rộng mạng lưới, Cen Land ra mắt Công ty Cổ phần Cen Hưng Yên, Công ty Cổ phần Cen Hải Phòng,… Ngày 12/1/2021, Cen Land chi nhánh Tp.HCM chính thức ra mắt tại trụ sở 59 Nguyễn Cơ Thạch, phường An Lợi Đông, quận 2, Tp.HCM.

Mở rộng thị trường, Cen Land ra mắt công ty Cổ phần Cen Quảng Ninh.

Theo dòng chảy chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, Cen Land đặt ra mục tiêu lớn khi mua lại 100% nền tảng bất động sản công nghệ Cenhomes.vn, kỳ vọng sẽ trở thành Unicorn đầu tiên trong lĩnh vực này ở Việt Nam. Với mức đầu tư 10 triệu USD, Cen Homes trở thành nền tảng bất động sản sở hữu cơ sở dữ liệu và hệ thống định giá bất động sản online lớn nhất tại Việt Nam với độ chính xác cao nhờ áp dụng các cộng nghệ thực tế ảo (VR), Big Data và trí tuệ nhân tạo (AI).



Trong tương lai, Cen Homes sẽ là một nền tảng giao dịch bất động sản đa ứng dụng. Theo đó, Cen Homes sẽ là trợ thủ đắc lực cho các hoạt động của các sàn giao dịch, các nhà môi giới và cuối cùng là những khách hàng mua bán, thuê và cho thuê bất động sản.

Ở giai đoạn "bình thường mới", Cen Land vững bước khi đưa ra những chiến lược quan trọng, tập trung vào những mảng tiềm năng, mang lại lợi nhuận cao như bất động sản công nghiệp và dịch vụ, bất động sản hậu cần (Logistics) với thương hiệu Cen Zone và ứng dụng mua bán nhà phố (nhà lẻ) đối với thị trường thứ cấp, và ứng dụng cho thuê nhà ngắn và dài hạn với thương hiệu Cen Housing và Cen Stay.

Với những nỗ lực không ngừng, năm 2019, Cen Land vinh dự nhận hàng loạt giải thưởng danh giá từ các tổ chức trong nước và quốc tế uy tín. Tháng 7/2020, Cen Land xuất sắc giành cú đúp giải thưởng tại Dot Property Vietnam Awards 2020 với hạng mục "Công ty phân phối bất động sản tốt nhất Việt Nam" và "Công ty tư vấn bất động sản tốt nhất Việt Nam" năm 2020.

Tháng 11/2020, Cen Land được tạp chí Forbes Asia trao giải "Doanh nghiệp dưới 1 tỷ USD tốt nhất châu Á Thái Bình Dương - Best Under A Billion".

Mới đây nhất, Cen Land tiếp tục được ghi nhận năm thứ 3 liên tiếp nằm trong danh sách Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2020 do Vietnam Report bình chọn.