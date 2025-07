Tập đoàn Marubeni (Nhật Bản) lên kế hoạch mở rộng tại thị trường Việt Nam

Ngày 14/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp và làm việc với ông Masayuki Omoto, Tổng Giám đốc Tập đoàn Marubeni - một trong những tập đoàn đầu tư và thương mại hàng đầu của Nhật Bản và hoạt động trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế.

Tại buổi làm việc, ông Omoto đánh giá cao những nỗ lực của Việt Nam trong việc triển khai các quyết sách chiến lược và cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh. Đặc biệt, ông Omoto bày tỏ ấn tượng với quá trình tinh gọn bộ máy hành chính, sắp xếp lại địa giới hành chính, điều này sẽ giúp đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian cấp phép, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Tập đoàn Marubeni đã có lịch sử gắn bó với Việt Nam trong suốt 80 năm qua, với văn phòng đại diện chính thức được thành lập từ năm 1991. Hiện nay, các dự án của Marubeni tại Việt Nam đang tạo việc làm cho khoảng 7.500 lao động địa phương, với doanh thu thường niên đạt khoảng 3 tỷ USD.

Marubeni tập trung vào nhiều lĩnh vực then chốt như xuất nhập khẩu hàng hóa (than đá, thủy sản, cà phê, ngũ cốc, hóa dầu), thành lập các liên doanh, M&A, và đầu tư vào năng lượng. Tập đoàn đã xây dựng 11 nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam với tổng công suất khoảng 4.000 MW, trong đó có Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 với công suất 1.200 MW, cùng nhiều nhà máy công nghiệp, thực phẩm, và dệt may.

Khẳng định Việt Nam luôn là thị trường chiến lược của Marubeni, ông Omoto cho biết tập đoàn đang có kế hoạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam theo hướng chất lượng cao, chú trọng phát triển bền vững và đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có một số dự án nổi bật như Nhà máy điện khí Ô Môn II, dự án điện khí LNG Quảng Ninh, các trang trại điện gió và điện mặt trời, Khu công nghiệp Thành phố Amata Hạ Long, các nhà máy chế biến xuất khẩu và đô thị thông minh tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh...

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao sự hiện diện lâu dài và hiệu quả của Marubeni tại Việt Nam, đây là điều mà hiếm có tập đoàn nào làm được. Theo đó, việc Marubeni chọn Việt Nam làm cứ điểm chiến lược là minh chứng cho niềm tin vào tiềm năng phát triển của quốc gia, đồng thời ghi nhận những đóng góp của tập đoàn trong việc chuyển giao công nghệ, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và đóng góp ngân sách.

Chia sẻ về những nỗ lực cải cách của Việt Nam, đặc biệt là “cuộc cách mạng về tổ chức bộ máy”, Thủ tướng tin tưởng các doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó có Tập đoàn Marubeni, sẽ cảm nhận rõ nét những chuyển biến tích cực và được hưởng lợi từ môi trường đầu tư ngày càng minh bạch, thông thoáng.

Thủ tướng khẳng định quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất trong lịch sử. Việc Việt Nam sở hữu lợi thế lớn với dân số trẻ, nguồn nhân lực dồi dào, vị trí chiến lược tại trung tâm tăng trưởng Đông Nam Á chính là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư Nhật Bản khai thác.

Hoan nghênh kế hoạch mở rộng đầu tư tại Việt Nam của Marubeni, Thủ tướng cam kết Chính phủ Việt Nam sẽ luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp nước ngoài với tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ”, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, bền vững.

Đồng thời, Thủ tướng cho biết Việt Nam đã hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho các dự án năng lượng lớn như điện khí LNG, điện gió ngoài khơi; các vướng mắc pháp lý liên quan đến dự án điện khí Ô Môn II đã được giải quyết.

Vì vậy, Thủ tướng đề nghị Marubeni tiếp tục mở rộng đầu tư chiến lược tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng phục vụ tăng trưởng GDP và xuất khẩu điện sang các nước ASEAN, cũng như các lĩnh vực mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, chuyển đổi số…

Thủ tướng khuyến khích Marubeni hợp tác với Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam để kinh doanh và xuất khẩu than sang Nhật Bản cũng như đẩy mạnh hợp tác trong sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, chế biến, xây dựng thương hiệu và xuất khẩu nông sản thế mạnh như cà phê, lúa gạo, thực phẩm chất lượng cao; đầu tư phát triển các khu công nghiệp. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng gợi ý Marubeni có thể xây dựng nhà máy sản xuất mì ăn liền, bánh mochi, dược phẩm tại Việt Nam phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Trong thời gian tới, Thủ tướng cũng đề nghị Marubeni hỗ trợ các doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đẩy mạnh đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.