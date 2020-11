Tập đoàn PAN chính thức nâng tỷ lệ sở hữu tại VFG lên 47,97%

Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (mã PAN-HOSE) công bố Báo cáo kết quả chào mua công khai cổ phiếu VFG của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam.



Cụ thể: PAN đã mua được 2.151.871 cổ phiếu trên tổng số cổ phiếu dự kiến chào mua là 4.813.780 cổ phiếu, chiếm 15% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của VFG. Qua đó, nâng tổng số cổ phiếu nắm giữ lên 15.390.932 cổ phiếu, chiếm 47,97% vốn tại VFG.

Trước đó, PAN cho biết sẽ chào mua công khai số cổ phiếu VFG với giá là 50.000 đồng/cổ phiếu. Bình quân giá tham chiếu cổ phiếu VFG do HOSE công bố trong thời hạn 60 ngày giao dịch liền trước ngày 7/9/2020 (ngày nộp bản đăng ký chào mua) là 39.190 đồng/cổ phiếu. Mục đích của đợt chào mua là nâng tỷ lệ sở hữu và đầu tư lâu dài tại VFG.

Được biết, Tập đoàn PAN bắt đầu sở hữu cổ phần của VFG từ cuối năm 2018 khi chào mua công khai 20% vốn VFG với giá bình quân 38.500 đồng/cổ phiếu. Công ty tiếp tục mua thêm cổ phần và nâng sở hữu lên mức 41% hiện tại.

VFG kinh doanh trong lĩnh vực nông dược với các sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật. Doanh nghiệp được cổ phần hóa từ năm 1999 và niêm yết cổ phiếu vào năm 2009.

Về kết quả kinh doanh quý 3/2020, trong quý 3, doanh thu thuần hợp nhất của Tập đoàn đạt 2.670 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế quý 3 đạt 83,7 tỷ đồng - cùng kỳ lãi hơn 115 tỷ đồng.

Theo PAN, mức doanh thu tăng được phần lớn do sự tăng trưởng trong doanh thu mảng giống cây trồng, gạo đóng gói và tôm xuất khẩu...Tuy nhiên, lợi nhuận giảm là do chi phí đầu vào, chi phí nuôi trồng thuỷ sản cũng như chi phí bán hàng tăng cao do ảnh hưởng của dịch Covid.

Luỹ kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 5.791 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt hơn 178 tỷ đồng.

PAN cho biết, dự kiến trong quý 4 ngoài sự ổn định của mảng giống cây trồng, gạo, tôm xuất khẩu, mảng kinh doanh bánh kẹo sẽ hồi phục mạnh mẽ do nhu cầu tiêu dùng quay trở lại và chuẩn bị cho tết nguyên đán.