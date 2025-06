Lên kịch bản thuế đối ứng 20%, hầu hết các ngân hàng đều lạc quan về lợi nhuận năm 2025

Nhiều ngân hàng đã xây dựng kịch bản cơ sở với mức thuế quan của Mỹ vào khoảng 20%, theo đó tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2025 sẽ đạt 6,5-7,0%, theo tổng hợp từ Chứng khoán Vietcap.

Theo đó, với VCB, ban lãnh đạo ngân hàng cho biết, nhiều khách hàng của VCB đã bắt đầu lập kế hoạch kịch bản thuế quan riêng, thảo luận với các đối tác mua hàng tại Mỹ, và tích cực tìm biện pháp đa dạng hóa danh mục khách hàng để giúp giảm thiểu rủi ro từ thuế quan.

Các công ty FDI chiếm khoảng 10% tổng dư nợ cho vay của ngân hàng tính đến cuối quý 1/2025. Rủi ro đối với danh mục cho vay của VCB do thuế quan khá hạn chế vì ngân hàng kỳ vọng mức thuế sẽ thấp hơn 46%. Tỷ trọng cho vay của VCB với các ngành bị ảnh hưởng mạnh tương đối nhỏ. Một số khách hàng có khả năng đàm phán giá nhập khẩu từ Mỹ nhờ chênh lệch giá giữa giá bán và giá nhập khẩu.

Khách hàng của VCB chủ yếu là các công ty tốt với năng lực tài chính vững mạnh; họ đã có kế hoạch ứng phó cho các kịch bản thuế quan khác nhau để không gây tác động đáng kể lên tình hình tài chính của họ.

Đại diện CTG nhận định do tác động của chính sách thuế quan mới, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam có thể sẽ chậm lại. Các mặt hàng xuất khẩu có thể bị ảnh hưởng mạnh bao gồm đồ nội thất, hải sản và dệt may. Các hành động quyết liệt và kịp thời của Chính phủ đã giúp ổn định niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế, và chưa có làn sóng doanh nghiệp FDI rút vốn nào. Do đó, VietinBank đánh giá rằng trong ngắn hạn, sẽ không có bất kỳ tác động đáng kể nào, nên ngân hàng chưa điều chỉnh kế hoạch tăng trưởng cho năm 2025.

Ngân hàng BID kỳ vọng sẽ có tác động từ cuộc chiến thương mại đến lợi nhuận ngân hàng nhưng không dự kiến điều này sẽ dẫn đến tăng trưởng lợi nhuận âm.

Theo ước tính sơ bộ của BID, khoảng 15% tổng danh mục cho vay của ngân hàng có thể bị ảnh hưởng bởi các biện pháp thuế quan. Các nhóm khách hàng bị ảnh hưởng nhiều nhất bao gồm sản xuất thép, nhựa, cơ khí, thủy hải sản, giày dép, dệt may, logistics và bất động sản khu công nghiệp. Các doanh nghiệp xuất khẩu sang Mỹ sẽ là những đối tượng chịu tác động đầu tiên. Mặc dù hầu hết các nhà xuất khẩu hàng điện tử là doanh nghiệp FDI, các ngành công nghiệp hỗ trợ có thể bị ảnh hưởng gián tiếp.

Trong khi đó, ban lãnh đạo MBB tin rằng cải cách hành chính của Nhà nước sẽ hỗ trợ đáng kể triển vọng tăng trưởng của Việt Nam. Tỷ trọng cho vay của MBB với các doanh nghiệp FDI xuất khẩu sang Mỹ là không đáng kể (0,6% tổng dư nợ cho vay).

Ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 24% nhưng chỉ 10% tăng trưởng lợi nhuận cho năm 2025. Ban lãnh đạo tự tin sẽ đạt được mục tiêu đặt ra tại đại hội cổ đông. Ngân hàng cũng có kế hoạch mua lại 100 triệu cổ phiếu quỹ để bảo vệ lợi ích cổ đông trong bối cảnh thị trường biến động.

TCB có tỷ trọng cho vay không quá cao đối với thương mại với chỉ 3% dư nợ tín dụng cho các công ty có xuất khẩu sang Mỹ. Theo ngân hàng, tác động trực tiếp đầu tiên từ thuế đối ứng sẽ nằm ở doanh thu (TOI). Sẽ có một số yếu tố giúp giảm thiểu tác động như giảm chi tiêu cho lương thưởng/hoạt động tiếp thị. Tuy nhiên, nếu nền kinh tế chung chậm lại, tỷ lệ nợ quá hạn sẽ tăng lên.

Chủ tịch Hồ Hùng Anh cho biết cuộc chiến thương mại có thể tác động tiêu cực đến nền kinh tế, nhưng tác động trực tiếp ngắn hạn đến thị trường bất động sản sẽ hạn chế. Nhu cầu về nhà ở & đầu tư vào bất động sản vẫn đáng kể, và cam kết của Chính phủ trong việc đầu tư vào cơ sở hạ tầng sẽ hỗ trợ thị trường.

Ban lãnh đạo VPB dự kiến tác động tiêu cực từ thuế quan đối với hoạt động kinh doanh (bao gồm FDI, các ngành xuất khẩu truyền thống và các khu công nghiệp). Tuy nhiên, ngân hàng kỳ vọng các chính sách hỗ trợ của Chính phủ sẽ giảm thiểu tác động và mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5%-8% vẫn có thể đạt được.

Các công ty xuất khẩu chiếm 3% danh mục cho vay của VPB. Đối với phân khúc FDI, tổng đóng góp huy động vốn từ FDI là 10 nghìn tỷ đồng (1,8% tổng tiền gửi khách hàng quý 1/2025) và tổng dư nợ tín dụng là 6 nghìn tỷ đồng (0,8% tổng dư nợ cho vay quý 1/2025). VPB hiện chưa ghi nhận tác động trực tiếp nào từ thuế đối ứng tới danh mục cho vay.

Còn HDB đã rà soát và phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro và tỷ trọng cho vay, trong đó tín dụng trực tiếp cho các doanh nghiệp xuất khẩu sang Mỹ là không đáng kể, chiếm dưới 1,5% tổng dư nợ tín dụng.

Theo VIB, ngân hàng này ít bị ảnh hưởng bởi thuế quan hơn so với các đối thủ cạnh tranh do tập trung vào các phân khúc bán lẻ như cho vay mua nhà, tài chính vi mô, cho vay hộ kinh doanh, và cho vay mua ô tô. Ngân hàng duy trì mục tiêu tăng trưởng tín dụng và mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế là 22% so với cùng kỳ cho mỗi chỉ tiêu trong năm 2025.

Theo Tổng Giám đốc của TPB, tỷ trọng cho vay của ngân hàng với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu liên quan đến thị trường Mỹ vào khoảng 10,8 nghìn tỷ đồng (chiếm 4% tổng tín dụng của TPB tính đến quý 4/2024). Ngoài ra, doanh thu từ Mỹ chiếm dưới 20% tổng doanh thu của các công ty này, hạn chế tác động tiêu cực trực tiếp.

Cuối cùng, tỷ trọng cho vay của LPB đối với các công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu có thể bị ảnh hưởng bởi thuế quan tiềm tàng của Mỹ chỉ là 0,3%. Do đó, ban lãnh đạo kỳ vọng thuế quan sẽ không tác động đáng kể đến chất lượng tín dụng của ngân hàng. Kể từ khi công bố thuế quan, LPB đã tổ chức nhiều cuộc họp để đánh giá tác động tiềm ẩn và phát triển các giải pháp, một trong số đó là thành lập LPBank AMC.