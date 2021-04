Tập đoàn Tân Long ra mắt thương hiệu gạo ngon nhất thế giới

Tháng 4 năm 2021, Tập đoàn Tân Long chính thức ra mắt gạo A An ST25 ngon nhất thế giới (năm 2019). Theo thông tin từ nhà sản xuất, gạo ST25 được sản xuất từ giống chuẩn, gieo trồng và thu hoạch trên những cánh đồng giàu phù sa vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Mất hơn 20 năm kể từ bước nghiên cứu, lai tạo, cải tiến giống cho đến khi ra đời thành phẩm, lúa ST25 mang các phẩm chất vượt trội về đặc tính mà ít giống có được như kháng mặn tốt, sức đề kháng bệnh cao, ít phải sử dụng phân bón. Gạo thành phẩm ST25 có hạt dài và đều, mùi thơm lá dứa, vị ngọt tự nhiên, giá trị dinh dưỡng cao. Đặc biệt là cơm mểm dẻo ngay cả khi để nguội, phù hợp với thị hiếu chọn gạo của đa số người yêu thích loại gạo thơm trong nước.

Gạo A An ST25 cũng là sản phẩm đánh dấu sự tiếp nối và phát triển từ thành công của hai giống gạo cùng dòng ST là A An ST21 và A An ST24. Người tiêu dùng đã có thêm một lựa chọn gạo chất lượng cao hoàn hảo cho bữa ăn ngon hàng ngày.

Gạo A An được Tập đoàn Tân Long sản xuất theo chuỗi từ việc liên kết với nông dân để sản xuất lúa trên cánh đồng đến chế biến công nghệ cao tại nhà máy gạo và xây dựng hệ thống hơn 10.000 điểm bán thân thiện với người tiêu dùng toàn quốc; luôn thực hiện đúng cam kết: Không đấu trộn – Không chất tạo mùi – Không chất bảo quản và An toàn vệ sinh thực phẩm.