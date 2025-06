Tập trung triển khai 6 nhóm giải pháp chính để đảm bảo cung ứng đủ điện trong mọi tình huống

Ngày 24/6/2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì cuộc họp về kế hoạch cung ứng điện 6 tháng cuối năm 2025 và xây dựng kế hoạch cung ứng điện năm 2026, thúc đẩy tiến độ các dự án nguồn, lưới điện trọng điểm.

ĐẢM BẢO CUNG ỨNG ĐỦ ĐIỆN, THAN TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Báo cáo tại cuộc họp, ông Phạm Nguyên Hùng, Cục trưởng Cục Điện lực (Bộ Công Thương), cho biết lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, tổng sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống quốc gia (bao gồm điện mặt trời mái nhà) ước đạt 156,4 tỷ kWh, cao hơn 3,04% so với cùng kỳ năm 2024, đạt 45% so với Kế hoạch năm 2025 (347,5 tỷ kWh) được Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 3300/QĐ-BCT ngày 15/12/2024, nguyên nhân chủ yếu là do nền nhiệt độ toàn quốc thấp hơn so với cùng kỳ và cả năm quá khứ, nhu cầu phụ tải không tăng cao như dự báo từ đầu năm.

Ông Phạm Nguyên Hùng báo cáo tình hình cung ứng điện trong 6 tháng đầu năm 2025.

Trong 6 tháng đầu năm 2025, công suất tiêu thụ lớn nhất của hệ thống điện quốc gia đạt 51.672 MW ghi nhận vào ngày 2/6/2025, cao hơn 5,7% so với cùng kỳ năm 2024 (tính riêng miền Bắc công suất tiêu thụ lớn nhất, tăng 2.632 MW lên 26.495 MW).

Đối với kế hoạch cung ứng điện trong các tháng còn lại của năm 2025, theo báo cáo cập nhật của Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO), dự kiến tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu trong cả năm 2025 ước đạt 331,4 tỷ kWh, tăng 7,39% so với năm 2024, ước đạt 95,4% so với Kế hoạch năm 2025.

TẬP ĐOÀN, ĐỊA PHƯƠNG CHỦ ĐỘNG LINH HOẠT TRONG MỌI TÌNH HUỐNG

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), kiến nghị các đơn vị liên quan tiếp tục sử dụng số liệu thủy văn với mức biến cao, theo các bản tin dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia để phục vụ công tác tính toán kế hoạch vận hành và phương thức cấp điện trong tháng 7 cũng như các tháng cuối năm 2025.

Đồng thời, đề nghị NSMO tiếp tục phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tối đa cho các đơn vị thành viên của EVN trong việc bố trí cắt điện để thi công các dự án, đặc biệt là các dự án liên quan đến công trình giao thông trọng điểm và các dự án năng lượng quan trọng về nguồn và lưới điện.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc EVN, kiến nghị các đơn vị liên quan tiếp tục sử dụng số liệu thủy văn với mức biến cao.

Chia sẻ thêm, ông Phan Xuân Thủy, Phó Tổng Giám đốc của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), cho biết trong 6 tháng năm 2025, lượng than cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện đạt khoảng 22,37 triệu tấn, tương đương 52,3% kế hoạch cả năm và 54,8% tiến độ theo hợp đồng đã ký. Đồng thời TKV khẳng định luôn duy trì lượng tồn kho lớn nhằm đảm bảo khả năng cung cấp trong các tình huống khẩn cấp.

Ở góc độ địa phương, ông Nguyễn Đình Thắng - Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, cho biết trong những ngày tháng 6, đặc biệt là vào 14 giờ ngày 2/6/2025, phụ tải điện khu vực Hà Nội đã đạt 5.558 MW, mức cao nhất từ trước đến nay, tăng 56% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng kỷ lục trong lịch sử phụ tải điện của Thủ đô.

Tuy nhiên, thực tế hiện nay, trên địa bàn thành phố đang tồn tại nhiều vướng mắc lớn liên quan đến đầu tư, giải phóng mặt bằng và phối hợp các công trình lưới điện. Dự kiến đến hết năm 2025, trên địa bàn Hà Nội sẽ có khoảng 127 dự án cấp điện mới, trong đó nhiều dự án sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời.

GIỮ VỮNG TINH THẦN CẢNH GIÁC CAO TRONG MỌI TÌNH HUỐNG

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu trong những tháng còn lại của năm 2025 và bước sang năm 2026, công tác đảm bảo điện cần được triển khai chủ động, kịp thời và quyết liệt nhằm đạt được mục tiêu đề ra. Đồng thời, Bộ trưởng lưu ý các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, cần giữ vững tinh thần cảnh giác cao trong mọi tình huống trong công tác bảo đảm điện, tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công Thương, đặc biệt là các giải pháp đảm bảo cung ứng đủ điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt trong giai đoạn 2026 - 2030.

Các đơn vị, theo chức năng nhiệm vụ được giao, cần chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết, triển khai giải pháp cụ thể để bảo đảm tiến độ và chất lượng các công trình nguồn và lưới điện, phù hợp với Quy hoạch điện 8 và các kế hoạch điều chỉnh liên quan đã được công bố.

Đối với các dự án nguồn và lưới điện, đặc biệt là những công trình có vai trò giải tỏa công suất từ các khu vực có tiềm năng phát điện lớn như miền núi, miền Trung và Tây Nguyên, cũng như các loại hình điện tái tạo, việc triển khai cần được ưu tiên, quyết liệt nhằm đáp ứng yêu cầu cung ứng điện ổn định trong các tháng còn lại của năm 2025.

Để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm điện cho năm 2025, Bộ trưởng Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị tập trung triển khai 6 nhóm giải pháp chính sau:

Thứ nhất, chủ động kế hoạch vận hành, bảo dưỡng toàn hệ thống điện. Các đơn vị phát điện, truyền tải, phân phối điện cần chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch vận hành, duy tu, bảo dưỡng thiết bị, nhà máy, tổ máy. Mục tiêu là bảo đảm toàn hệ thống sẵn sàng ở mức cao nhất để đáp ứng nhu cầu điện trong năm.

Bộ trưởng yêu cầu các Tập đoàn tuyệt đối không để xảy ra sự cố do nguyên nhân chủ quan, còn nguyên nhân khách quan cần chủ động kiểm soát, phòng ngừa tối đa.

Thứ hai, bảo đảm cung ứng đủ nhiên liệu cho phát điện, đặc biệt là các loại nhiên liệu trọng yếu như than, khí, vận hành hợp lý, hiệu quả các hồ thủy điện để tối ưu sản lượng trong điều kiện thủy văn thay đổi.

Thứ ba, tăng cường giám sát thời tiết, thủy văn và phối hợp vận hành hồ chứa.

Thứ tư, chuẩn bị sẵn sàng kịch bản ứng phó thường xuyên. Rà soát, xây dựng và cập nhật những tình huống thay đổi bất thường ngoài dự báo để chuẩn bị sẵn kịch bản điều hành, bảo đảm nhu cầu tăng cao nguồn, nhất là những nguồn linh hoạt như điện mặt trời áp mái.

Thứ năm, đôn đốc, thúc đẩy tiến độ thi công và vận hành các công trình điện trọng điểm. Mục tiêu là đưa các công trình vào vận hành đúng kế hoạch trong năm 2025 và các năm tiếp theo. Bảo đảm tiến độ đối với các dự án trọng điểm (các đường dây truyền tải 500 kV, các nhà máy điện lớn cũng như chuẩn bị khởi công các tổ hợp nguồn điện theo Quy hoạch điện 8 điều chỉnh) chào mừng các sự kiện lớn của đất nước.

Thứ sáu, đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Từ bài học kinh nghiệm trong những năm qua, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị. Theo đó, Cục Điện lực chủ trì, phối hợp chặt chẽ với NSMO khẩn trương xây dựng kế hoạch cung ứng điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2026. EVN phối hợp với NSMO trong việc dự báo tăng trưởng nhu cầu phụ tải điện; chủ động phối hợp với các điện lực địa phương duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp hệ thống lưới điện cơ sở; bảo đảm khả năng hấp thụ nguồn điện mặt trời mái nhà đang phát triển mạnh.

Đặc biệt, cần khai thác hiệu quả và điều tiết hợp lý các hồ chứa thủy điện, đặc biệt là các hồ thủy lợi lớn tại miền Bắc, nhằm đáp ứng nhu cầu điện trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2026.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị TKV, Tổng công ty Đông Bắc cùng các chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện phải chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất và cung ứng đủ nguồn than, đáp ứng nhu cầu của hệ thống điện trong từng tháng của năm 2026. Các nhà máy nhiệt điện than cũng cần nâng mức dự phòng nhiên liệu, sẵn sàng đáp ứng khi hệ thống điện cần huy động cao.

Đối với các đơn vị như PVN, PV GAS,… Bộ trưởng đề nghị cần chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, xuất nhập khẩu và cung ứng khí, đảm bảo đáp ứng đủ cho phát điện theo nhu cầu hệ thống; áp dụng cơ chế điều hành linh hoạt và điều hòa, tính toán việc phân bổ khí dựa trên cơ sở hợp đồng bao tiêu đã cam kết, bảo đảm tính khả thi trong vận hành hệ thống điện…