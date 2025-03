TKV đảm bảo cấp đủ than cho sản xuất điện mùa khô

Tháng 2/2025, Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam – TKV tiếp tục hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh đã đề ra theo kế hoạch...Theo đó, sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 3,28 triệu tấn bằng 106% kế hoạch, tiêu thụ 3,92 triệu tấn, trong đó than giao điện ước đạt 3,35 triệu tấn; đất bóc đạt 12,63 triệu m3; đào lò đạt 21 nghìn mét bằng 102% kế hoạch.

Sản xuất khoáng sản Alumin quy đổi đạt 121 nghìn tấn, tiêu thụ 126,3 nghìn tấn. Tinh quặng đồng sản xuất 9,4 ngàn tấn; sản xuất 2,44 nghìn tấn đồng tấm; 682 tấn kẽm thỏi; 15,7 nghìn tấn tinh quặng sắt.

TKV đã sản xuất 869 triệu kWh; 5,5 nghìn tấn thuốc nổ, tiêu thụ 08 nghìn tấn; 17 ngàn tấn Nitrat Amon; tiêu thụ 17,9 ngàn tấn.

Việc hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản theo kế hoạch điều hành, đã đưa doanh thu tổng số của TKV trong tháng 02/2025 của TKV dự kiến đạt 13,65 nghìn tỷ đồng.

Bước vào tháng 3/2025, với dự báo tình hình thời tiết sẽ tiếp tục thuận lợi cho các hoạt động khai thác than, khoáng sản, nhu cầu sử dụng than dự kiến sẽ vào chu kỳ tăng trưởng mạnh do sản lượng điện than sẽ huy động ở mức cao trong mùa khô cho sản xuất điện, để hoàn thành các chỉ tiêu điều hành quý I/2025, TKV thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh tháng 3 với một số chỉ tiêu chính gồm:

Dự kiến sản xuất 3,52 triệu tấn than nguyên khai; than tiêu thụ 4,96 triệu tấn trong đó tiêu thụ hộ điện giao là 4,21 triệu tấn; Bóc đất đá 14,1 triệu m3; 23,1 nghìn mét lò đào;...

Sản phẩm Alumina dự kiến đạt 131 nghìn tấn, tiêu thụ 142 nghìn tấn; khai thác 114 ngàn tấn quặng đồng nguyên khai, kẽm thỏi 625 tấn, đồng tấm đạt 2,7 nghìn tấn... Mục tiêu sản xuất 1.020 triệu Kwh điện, 07 nghìn tấn thuốc nổ, cung ứng 10,1 nghìn tấn; Sản xuất Amon Nitrat đều dự kiến đạt 17 nghìn tấn, tiêu thụ 17,3 nghìn tấn....

Tập đoàn phấn đấu quý I/2025, sản xuất than nguyên khai đạt 9,75 triệu tấn; than tiêu thụ đạt 12,8 triệu tấn; Sản phẩm Alumina đạt 385 ngàn tấn, tiêu thụ 325 ngàn tấn; Sản xuất tinh quặng đạt 28,2 ngàn tấn, tiêu thụ đạt 8,5 ngàn tấn. Sản xuất đồng tấm lũy kế quý I là 8,44 ngàn tấn, tiêu thụ đồng tấm đạt 5,6 ngàn tấn...

Mục tiêu quý I sản xuất đạt 2,72 tỷ kWh điện; 18 nghìn tấn thuốc nổ; 45,2 ngàn tấn Amon Nitrat…

Để hoàn thành các chỉ tiêu đã đặt ra, TKV cho biết sẽ tăng cường quản lý, giám sát các khối sản xuất, kinh doanh bằng mục tiêu điều hành và giải pháp kỹ thuật, quản lý; Chủ động về sản xuất, pha trộn chế biến than nhằm đảm bảo cấp than cho sản xuất điện năm 2025 theo Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo của Bộ Công thương về việc đảm bảo cấp than cho sản xuất điện năm 2025 và các năm tiếp theo.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong mùa hanh khô, chỉ đạo tăng cường quản lý, kiểm tra công tác AT-VSLĐ, công tác bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ; Duy trì hoạt động ổn định tại các nhà máy tuyển khoáng- luyện kim, bảo đảm sản lượng và bảo đảm an toàn, môi trường…