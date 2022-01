Tham vọng 100% người dùng điện thoại có tài khoản Mobile Money trong năm 2022

Khối viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) gồm 5 đơn vị: Vụ Công nghệ Thông tin, Cục Viễn thông, Cục Tần số Vô tuyến điện, Cục Bưu điện Trung ương, và Trung tâm Internet Việt Nam.

Đối với khối viễn thông, ông Nguyễn Phong Nhã cho biết, năm 2021, Cục đã xử lý gần 1,1 triệu SIM có dấu hiệu thông tin thuê bao không đúng quy định; chặn hơn 78 triệu cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo; xử lý 227 nghìn thuê bao phát tán cuộc gọi rác; 100% máy điện thoại nhập khẩu đã tích hợp 4G, có VoLTE. Số máy điện thoại có VoLTE tang 117%; số người sử dụng VoLTE tăng 3 lần.

Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ Đại hội Đảng XIII; bầu cử Quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông di động tập trung triển khai kiên cố hóa nhà trạm tại các tỉnh ven biển Miền Trung; kết nối Telehealth tới 100% tuyến huyện.

Về kế hoạch năm 2022, Cục Viễn thông sẽ thực hiện việc phủ sóng mạng băng rộng di động tốc độ trên 1Gb đến các khu công nghiệp, khu công nghệ cao; 100% người trưởng thành có smartphone; 75% hộ gia đình có FTTH; 85% thuê bao băng rộng di động/100 dân; 100% người sử dụng điện thoại di động có tài khoản Mobile Money; thị phần dịch vụ điện toán đám mây của doanh nghiệp Việt Nam chiếm 40%.

Trong khi, lĩnh vực tần số vô tuyến điện, ông Nguyễn Đức Trung, Cục trưởng cục này cho biết, năm 2021 Cục đã xây dựng phương án đấu giá băng tần (2300 - 2400) MHz, cấp giấy phép băng tần thử nghiệm 4G, 5G cho Viettel, VNPT, MobiFone; cấp 31.000 giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện và gần 2.500 chứng chỉ VTĐ viên hàng hải - chiếm 40% tổng số hồ sơ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Trong năm qua, Cục Tần số Vô tuyến điện đã kiểm soát, phát hiện 274 vi phạm, xử lý 92 vụ nhiễu/28 tỉnh, thành phố, cụ thể là 258 trạm gốc/ 04 mạng; tại Hà Nội 2-5% trạm gốc được xử lý nhiễu; cải thiện 2-10 lần chất lượng dịch vụ của mỗi trạm gốc; kiểm soát, thu được 407 phát xạ trong băng tần 700 MHz quy hoạch cho IMT…

NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG PHẢI TĂNG 30%

Tham dự hội nghị tổng kết của khối viễn thông, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chỉ đạo, việc tăng năng suất lao động chỉ có thể thực hiện bằng công nghệ, hiện nay công nghệ đã sẵn sàng, do đó, năm 2022 năng suất lao động của Khối Viễn thông phải tăng 30%.

Để đạt được hiệu suất trên, viễn thông cũng cần không gian mới để phát triển. Theo đó, hai không gian mới quan trọng nhất cho viễn thông là Cloud Computing và Digital Platform. Hai không gian này đều đang có tốc độ tăng trưởng hàng năm từ 15-20% trong khi Viễn thông chỉ tăng trưởng từ 1-2%. Đến năm 2025, quy mô của mỗi thị trường này sẽ tương đương với viễn thông.

Ngoài ra, trong năm 2022, viễn thông cũng phải giải quyết dứt điểm tất cả những tồn tại kéo dài. Đó là các loại rác viễn thông, SIM rác, tin nhắn, cuộc gọi rác, thư rác. Giải quyết được các loại rác này thì viễn thông mới trở thành hạ tầng cho thanh toán điện tử, cho kinh tế số, tức là chuyển sang một trạng thái mới, không gian mới.

“Viễn thông đã trở thành hạ tầng nền tảng của mọi người trong cuộc sống hàng ngày. Số người sử dụng viễn thông là hàng trăm triệu, doanh thu hàng trăm ngàn tỷ, lợi nhuận hàng chục ngàn tỷ”, Bộ trưởng Hùng nhấn mạnh, đồng thời cho biết, để để đảm bảo an toàn mạng viễn thông, các thiết bị viễn thông phải có tiêu chuẩn về an toàn an ninh mạng.

Nhà mạng phải đầu tư các công nghệ, thiết bị để đảm bảo mạng viễn thông an toàn, để người dân không bị gây phiền nhiễu, để không gian Internet lành mạnh cũng như đảm bảo để các cơ quan an ninh có thể truy vết hoạt động vi phạm.

Khối Viễn thông cũng phải thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản lý, kết nối trực tuyến với các nhà mạng để thay thế các báo cáo; phân tích, đánh giá dữ liệu bằng data, AI để quản lý và phát triển ngành; sử dụng công nghệ số để tăng năng suất lao động.

Theo ông Hùng, năm 2022, viễn thông phải tăng trưởng 2 con số để đến năm 2025 tăng gấp đôi. Và muốn thực hiện được điều đó thì “quản lý phải đi liền với dẫn dắt và phát triển, quản lý nhà nước phải mở không gian mới cho lĩnh vực, định hướng công nghệ và mạng lưới, có kế hoạch phát triển hạ tầng cho từng địa phương, mở rộng hợp tác quốc tế, đầu tư ra nước ngoài, học tập và phổ biến kinh nghiệm quốc tế”.

“Trong năm 2022, song song với việc phải khởi động nghiên cứu 6G, viễn thông phải hoàn thành xong việc phân bổ tần số 4G, 5G và hoàn thành phủ sóng mạng 5G trên toàn quốc. Thay vì dùng thiết bị nước ngoài thì dùng thiết bị trong nước, nghiên cứu sản xuất thiết bị 5G, 6G, thiết bị truyền dẫn, thiết bị đầu cuối. Ban hành tiêu chuẩn thiết bị viễn thông Việt Nam. Các nhà mạng khi đấu thầu mua sắm bắt buộc phải mời các doanh nghiệp thiết bị trong nước”, Bộ trưởng chỉ đạo.