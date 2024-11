Thanh Hoá đẩy mạnh phát triển hạ tầng khu công nghiệp Bỉm Sơn

Khu công nghiệp Bỉm Sơn được thành lập vào ngày 21/12/2009 theo quyết định ban hành số 4738/QĐ- UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa, với vị trí cầu nối giữa Bắc Bộ và Trung Bộ, Thanh Hóa có ý nghĩa về chiến lược kinh tế quan trọng.

Trong quy hoạch phát triển các khu công nghiệp Việt Nam và quy hoạch điều chỉnh phát triển các khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa, khu công nghiệp Bỉm Sơn được định hướng là khu công nghiệp đa ngành. Đến thời điểm hiện tại, khu công nghiệp này được quy hoạch với 524,9 ha.

Ngoài các trục giao thông chính trong khu công nghiệp do Nhà nước đầu tư, hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp này do 3 nhà đầu tư hạ tầng đảm nhận, tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng.

Trong đó, Bắc khu A có diện tích 163,36 ha do Công ty CP Đầu tư phát triển VID Thanh Hóa làm chủ đầu tư; Nam khu A có diện tích 145 ha do Công ty CP Tập đoàn Tân Phục Hưng làm chủ đầu tư; khu B có diện tích hơn 216 ha do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4 làm chủ đầu tư.

Đến này tiến độ thực hiện tại Bắc khu A do Công ty CP Đầu tư phát triển VID Thanh Hóa làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư 886,5 tỉ đồng; khối lượng thực hiện đến nay khoảng 250 tỉ đồng. Dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 75 ha (giai đoạn 1), hiện đang tiến hành thủ tục thực hiện giai đoạn 2.

Chủ đầu tư đã đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật với khối lượng gần 90%, thu hút được 10 dự án thứ cấp, gồm: 6 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư 305,2 tỉ đồng và 4 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư 157,5 triệu USD, tổng diện tích đất đã cho thuê 36,53 ha; tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp đạt 37,61%.

Tiếp đến tại Nam khu A do Công ty Cổ phần Tập đoàn Phục Hưng làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư 686,8 tỉ đồng, khối lượng thực hiện đến nay khoảng 478 tỉ đồng.

Dự án đã giải phóng mặt bằng và được giao đất 106,76 ha, đạt 94% khối lượng; đã đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn chỉnh, khối lượng đạt trên 80%.

Khu vực này đã thu hút được 25 dự án thứ cấp, gồm 9 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư 2.026 tỉ đồng và 16 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư 229,9 triệu USD, tổng diện tích đất đã cho thuê đạt 96,42 ha, tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp đạt 83,7%.

Khu B do Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng HUD4 làm chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư 430 tỉ đồng, khối lượng thực hiện đến nay khoảng 295 tỉ đồng. Dự án đã giải phóng mặt bằng và được giao đất 119 ha, đạt 85% khối lượng, giai đoạn 1, hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư cơ bản, khối lượng đạt khoảng 70%.

Dự án đã thu hút được 20 dự án thứ cấp, gồm: 17 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký đầu tư 2.547,15 tỉ đồng và 3 dự án đầu tư FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư 67,9 triệu USD; tổng diện tích đất đã cho thuê 90,988 ha; tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp đạt 65,8%.