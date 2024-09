Thấy gì từ vị trí siêu kết nối của phân khu The Victoria

VỊ TRÍ SIÊU KẾT NỐI

Nằm trên quỹ đất vàng cuối cùng của đại đô thị Vinhome Smart City, phân khu The Victoria sở hữu nhiều ưu thế vượt trội từ vị trí siêu kết nối. Trước tiên, The Victoria gồm 3 tòa tháp có vị trí độc lập với các dự án trong khu đô thị và không bị chắn ngang tầm nhìn bởi tòa chung cư khác.

Giới chuyên gia cũng nhận định, giá trị vàng của The Victoria còn nằm ở khu vực thế đất cao, nơi hạ tầng cơ sở đồng bộ, hiện đại. Cộng với đây là khu vực mật độ dân cư thấp nên lưu lượng giao thông thoáng đãng.

Phân khu The Victoria chuẩn bị ra mắt thị trường sở hữu vị trí đắc địa.

Cư dân The Victoria có thể trở về nhà từ nhiều cung đường thông qua các tuyến huyết mạch của thành phố và sự kết nối xuyên qua trục đường của đại đô thị như: trục đường Lê Trọng Tấn kết nối với đại lộ Thăng Long, đường 72 nối thẳng đường Lê Quang Đạo kéo dài, đường Tố Hữu,… Ngoài ra, cư dân có thể di chuyển thông qua các mạch đường nhánh trong đại đô thị tới các tuyến phố như: Cầu Cốc, Tây Mỗ,…

Bên cạnh đó, từ The Victoria chỉ mất khoảng 300m tới ngay giao lộ của 2 tuyến đường huyết mạch Vành đai 3.5 – Lê Trọng Tấn với Đại Lộ Thăng Long. Lợi thế này giúp cư dân di chuyển vào đường cao tốc đại lộ hay vành đai nhanh chóng và dễ dàng.

Trong tương lai, với vị trí nằm ngay sát điểm chờ của hệ thống xe metro, cư dân The Victoria còn tiếp cận dễ dàng với tuyến đường sắt đô thị Metro 5,6,7. Khoảng cách di chuyển tới các điểm trong nội thành được rút ngắn nhanh chóng.

Bản đồ kết nối The Victoria trong khu vực.

Thông qua tâm điểm mạng lưới kết nối các trục đường huyết mạch trong đại đô thị và ngoại khu với hệ thống phương tiện giao thông công cộng và cá nhân thuận lợi, theo ước tính, cư dân The Victoria chỉ mất 5-30 phút di chuyển tới các điểm kinh tế, văn hóa, hành chính, giáo dục, du lịch,… nổi tiếng tại thành phố Hà Nội.

Cụ thể, cư dân The Victoria mất 7 phút để di chuyển tới Trung tâm hội nghị Quốc gia và Bảo tàng Hà Nội, 10 phút di chuyển tới Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, 12 phút di chuyển tới Keangnam Tower, 20 phút di chuyển đến khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc, 25 phút di chuyển tới hồ Hoàn Kiếm.

TÂM ĐIỂM KẾT NỐI TIỆN ÍCH TRONG ĐẠI ĐÔ THỊ

Sức hút của The Victoria còn được đánh giá đến từ vị trí siêu hết nối ngay trong lòng đại đô thị. Nhờ mạng lưới các tuyến đường trong đại đô thị hoàn thiện đồng bộ và hiện đại, cư dân nhí có thể đi bộ đến trường học an toàn chỉ mất khoảng 5-10 phút với nhiều lựa chọn như: trường liên cấp Vinschool, trường THCS Tây Mỗ 3, trường tiểu học Tây Mỗ 3.

Vị trí kề cận với phân khu thấp tầng của Geleximco giúp khoảng cách từ The Victoria đến các trường mầm non tư thuộc chất lượng cao, trường Lomonoxop, Alpha School trở nên rất gần. Ngoài ra, theo quy hoạch, hệ thống trường liên cấp Vinschool mới sẽ tiếp tục được xây dựng ngay sát phân khu The Victoria, mang đến cho cư dân thêm sự lựa chọn về giáo dục.

Bên cạnh đó, The Victoria còn kề sát với cầu đi bộ Hinoki. Kết nối này giúp cư dân có thể di chuyển đến công viên trung tâm, các phân khu khác như The Masterise, Imperia Smart City – The Mirae Park,… chỉ vài phút.

Từ The Victoria cư dân dễ dàng kết nối với các tiện ích trong đại đô thị.

Đặc biệt, The Victoria là dự án hiếm hoi nằm ở vị trí đối diện Parking Zone 4. Cùng với thiết kế 2 tầng hầm, câu chuyện đỗ xe ô tô không còn là bài toán phải lo lắng của nhiều cư dân.

Việc di chuyển đến các tiện ích trong đại đô thị cũng trở nên dễ dàng thông qua hệ thống xe bus điện, cư dân The Victoria có thể thuận tiện đi tới các trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, vườn Nhật Zen Park, bệnh viện quốc tế Vinmec, hệ thống bệnh viện công và tư thuộc Nam Từ Liêm.

Sở hữu vị trí siêu kết nối trong đại đô thị, hưởng trọn lợi thế của hạ tầng giao thông phía Tây Hà Nội, cư dân The Victoria hoàn toàn an tâm về mọi hành trình di chuyển cũng như trải nghiệm sử dụng tiện ích.

Bên cạnh đó, vị trí tách biệt độc nhất trong đại đô thị, cùng lớp cây xanh cảnh quan bao quanh sẽ mang đến không gian sống yên tĩnh, riêng tư cho từng căn hộ. The Victoria bắt trọn nhu cầu của cuộc sống không ngừng chuyển động - tựa như khởi đầu bất tận cho mọi nguồn cảm hứng, nơi khởi sinh và lan tỏa sức sống.