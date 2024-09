The Aqua Signature: Tuyệt tác xứng tầm gia sản của giới thượng lưu

Bất động sản vẫn luôn giữ vị trí ưu tiên trong danh mục đầu tư của giới siêu giàu. Theo Knight Frank, hơn 1/5 tầng lớp siêu giàu (những người có tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên) trên toàn cầu có kế hoạch mua bất động sản nhà ở trong năm 2024. Lẽ dĩ nhiên, với tầng lớp tinh anh am tường phong cách sống và bài toán đầu tư, “khẩu vị” chọn bất động sản cũng đòi hỏi nhiều tiêu chí khắt khe về vị trí, tính đặc quyền, khan hiếm và tiềm năng tích sản trong dài hạn.

Tọa lạc trên địa thế độc tôn bên dòng sông Vàm Cỏ Đông huyền thoại, sở hữu trọn mặt kênh đào đi qua cùng những ưu thế vượt trội của mô hình compound khép kín, 39 tuyệt tác The Aqua Signature vào “tầm ngắm” của giới thượng lưu đang tìm kiếm một chốn an cư sang trọng đúng nghĩa và gia sản truyền đời.

DẤU ẤN THỊNH VƯỢNG GIỮA ĐA TẦNG THIÊN NHIÊN

The Aqua Signature nằm bên trong compound The Aqua, Waterpoint - khu đô thị được phát triển bởi Nam Long và Nishi Nippon Railroad, thụ hưởng môi trường sống biệt lập và kín đáo mà giới thượng lưu luôn kiếm tìm. Đây cũng là khu biệt thự duy nhất thuộc compound The Aqua sở hữu trọn vẹn mặt kênh đào đi qua, luân chuyển nguồn sinh khí tươi mát, trong lành và giá trị phong thủy thịnh vượng.

Giá trị “cận thủy” càng trở nên đắt giá tại The Aqua Signature bởi vị trí tiếp giáp dòng sông Vàm Cỏ Đông, liền kề Vịnh Cảng nước ngọt 8,6ha duy nhất phía tây. Tựa như bức tranh thủy mặc êm đềm, thiên nhiên sông nước mang đến cho The Aqua Signature sức hút riêng biệt không dễ kiếm tìm. Đó là không gian sống thanh bình, tĩnh tại, gắn bó mật thiết với thiên nhiên nguyên bản.

The Aqua Signature bên dòng sông Vàm Cỏ Đông huyền thoại.

Trên nền thiên nhiên hữu tình, chủ đầu tư mang đến bộ sưu tập 39 tuyệt tác kiến trúc Nhật Bản đương đại, dung hòa với cảnh sắc tự nhiên nhưng vẫn khéo léo tôn vinh vị thế của từng chủ nhân. Phong cách thiết kế từ “xứ sở Mặt trời mọc” được thể hiện qua những đường nét thanh thoát, trang nhã kết hợp gam màu thanh lịch, gần gũi tự nhiên, đủ bề thế, sang trọng nhưng vẫn tinh tế, hài hòa.

The Aqua Signature bao gồm ba loại sản phẩm chính: Garden Grand Villa, Canal Grand Villa, Canal Detached Villa mang điểm nhấn riêng ở vị trí, tầm nhìn nhưng đều hướng đến kết nối thiên nhiên thông qua hành lang xanh bao quanh, hệ cửa kính kích thước lớn… Chỉ cần mở cửa sổ hay bước chân ra hiên nhà, mỗi chủ nhân của The Aqua Signature đều dễ dàng cảm nhận làn gió tươi mát từ dòng sông, hay hương thoang thoảng của khóm hoa vừa nở, cho tâm trí luôn được cân bằng.

Giữa đa tầng thiên nhiên, The Aqua Signature kiến tạo cuộc sống như nghỉ dưỡng. Ngay ngưỡng cửa nhà là chuỗi tiện ích "may đo" đặc quyền của The Aqua như clubhouse (nhà cộng đồng), hồ bơi người lớn và hồ bơi trẻ em, khu thể thao ngoài trời… Ở trung tâm khu đô thị tích hợp là hệ thống tiện ích "tất cả trong một", đáp ứng mọi nhu cầu sống – học tập – làm việc – mua sắm - giải trí, nối dài hành trình tận hưởng, trải nghiệm.

Trường Nội trú Song ngữ Quốc tế EMASI Plus quy mô 6ha bên trong khu đô thị.

KÊNH TÍCH SẢN BỀN VỮNG

Với những nhà đầu tư chuyên nghiệp “luôn nhìn thấy cơ hội trong tương lai”, giá trị của The Aqua Signature còn là tiềm năng dài hạn, đến từ sự phát triển bứt tốc của thị trường bất động sản Long An và diện mạo khu đô thị Waterpoint hoàn thiện từng ngày.

Thời gian qua, Long An được biết đến như một điểm sáng nổi bật với loạt động thái tích cực về đầu tư hạ tầng, chỉ số phát triển kinh tế – xã hội. Các dự án trọng điểm như Vành đai 3, Vành đai 4, đường tỉnh 823D,… đang được xúc tiến triển khai, tạo đột phá mạnh mẽ về giao thông, mở rộng dư địa phát triển kinh tế và không gian đô thị mới.

Waterpoint tọa lạc trên mặt tiền Tỉnh lộ 830 kéo dài từ thị trấn Đức Hòa đến cao tốc TP.HCM - Trung Lương và quốc lộ 1. Khu đô thị vừa hưởng lợi từ hành lang giao thông liên vùng đã hoàn thiện, cách trung tâm TP.HCM chỉ hơn 30 phút, vừa đón đầu tiềm năng từ các công trình hạ tầng đang triển khai. Bên cạnh đó, định hướng đưa Bến Lức trở thành đô thị vệ tinh cửa ngõ TP.HCM cũng tạo “bệ phóng” quan trọng cho các dự án bất động sản.

Với quy mô 355ha, Waterpoint được quy hoạch theo mô hình khu đô thị tích hợp, hướng đến đáp ứng nhu cầu của 30.000 cư dân. Khu đô thị sở hữu hơn 25ha quỹ đất dành cho giáo dục; 3ha tổ hợp thể dục thể thao và sự kiện, 8ha tiện ích thể thao ngoài trời, 8,6ha Vịnh nước ngọt; 20ha dành cho các tiện ích thương mại - giải trí… Trong đó, nhiều tiện ích quan trọng đã hoàn thiện như hệ thống xe buýt liên vùng, hệ thống câu lạc bộ cộng đồng ven sông, bến du thuyền, tổ hợp thể dục - thể thao và sự kiện, Vịnh Cảng, khép kín tuyến đường chạy bộ, đường đạp xe…

Waterpoint được quy hoạch theo mô hình khu đô thị tích hợp.

Mới đây nhất, nhiều tiện ích quan trọng bên trong khu đô thị cũng lần lượt đưa vào hoạt động gồm Trường nội trú song ngữ quốc tế EMASI Plus đào tạo 1.800 học sinh; phòng khám đa khoa; siêu thị thực phẩm SanHà Foodstore Plus… Không chỉ nâng cao trải nghiệm cho cộng đồng cư dân và người dân khu vực, các tiện ích này còn gián tiếp gia tăng giá trị bất động sản.

Trên hành trình hiện thực hóa tầm nhìn trở thành tập đoàn bất động sản tích hợp hàng đầu Việt Nam, các khu đô thị tích hợp như Waterpoint sẽ tiếp tục được Nam Long ưu tiên phát triển, mang đến giá trị bền vững về mặt kinh tế, xã hội, môi trường. Đây cũng là yếu tố then chốt, nới rộng dư địa tăng giá cho các sản phẩm biệt thự bên trong khu đô thị.