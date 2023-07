Thế giới vừa trải qua 3 ngày nóng nhất trong lịch sử

Thế giới vừa ghi nhận ngày nóng nhất trong lịch sử lần thứ ba liên tiếp chỉ trong 4 ngày của tuần này, làm dấy lên mối lo sợ về những thay đổi sâu rộng đang diễn ra trong hệ thống của Trái Đất do khủng hoảng khí hậu.

Hãng tin CNBC dẫn số liệu không chính thức từ các nhà nghiên cứu của Mỹ cho thấy nhiệt độ bình quân toàn cầu tăng lên mức 17,23 độ C, tương đương 63,01 độ F, vào hôm thứ Năm tuần này. Mức nhiệt này vượt qua 2 kỷ lục nhiệt độ ghi nhận trước đó trong tuần.

Dữ liệu trên được đưa ra không lâu sau khi cơ quan phụ trách vấn đề biến đổi khí hậu của Liên minh châu Âu (EU) Copernicus Climate Change Service xác nhận Trái Đất vừa trải qua tháng 6 nóng nhất từng được ghi nhận, với mức nhiệt chưa từng có tiền lệ trên bề mặt nước biển và độ dày băng thấp kỷ lục ở Nam Cực - thấp hơn 17% so với bình quân lịch sử.

“Tháng 6 vừa rồi là tháng 6 nóng nhất từ trước đến nay, với nhiệt độ cao hơn 0,5 độ C so với mức bình quân của tháng 6 từ 1991-2020, phá vỡ kỷ lục cũ thiết lập tháng 6/2019 với một khoảng cách khá lớn”, báo cáo của Copernicus cho biết.

Cũng theo cơ quan này, khu vực Tây Bắc của châu Âu đã có tháng 6 nóng chưa từng thấy. Nhiệt độ tháng 6 vừa rồi ở một số khu vực của Canada, Mỹ, Mexico, châu Á và miền Đông Australia cũng cao hơn nhiều so với bình thường.

Các nhà khoa học về khí hậu đã bày tỏ lo ngại sâu sắc. Cơ quan khí hậu của Liên hiệp quốc gần đây cảnh báo rằng sự kết hợp giữa lượng khí thải gây ứng nhà kính không ngừng tăng lên và sự trở lại của hiện tượng El Nino đồng nghĩa điều tồi tệ nhất còn chưa tới.

“Nhiệt độ toàn cầu lại phá kỷ lục vào ngày hôm qua”, giáo sư danh dự Bill McGuire của trường University College London nhấn mạnh. “Xin chào mừng đến với tương lai, một tương lai nóng hơn trước nhiều”.

Climate Reanalyzer, một công cụ không chính thức của Đại học Maine dùng để đo nhiệt độ không khí toàn cầu ở độ cao 2 mét trên mực nước biển, đã ghi nhận các mức nhiệt kỷ lục trong những ngày gần đây. Dữ liệu từ công cụ này được ghi lại từ năm 1979, thường được các nhà khoa học khí hậu trên thế giới tham khảo để đánh giá về tình trạng của thế giới.

Hôm thứ Hai tuần này, nhiệt độ bình quân toàn cầu được phát hiện đạt mức 17,01 độ C, vượt ngưỡng 17 độ C lần đầu tiên kể từ khi dữ liệu này bắt đầu được thu thập cách đây 44 năm. Kỷ lục mới bị phá vỡ ngay vào ngày thứ Ba, khi nhiệt độ bình quân toàn cầu đạt 17,18 độ C, và mức nhiệt này duy trì trong ngày thứ Tư.

Kỷ lục nhiệt độ trước đó được ghi nhận vào năm 2016 - năm nóng nhất trong lịch sử. Vào tháng 8 năm ngoái, Climate Reanalyzer ghi nhận mức nhiệt bình quân toàn cầu 16,92 độ C.

“Nhiệt độ không khí toàn cầu chỉ có tăng lên!” nhà nghiên cứu khí hậu Leon Simons viết trên mạng xã hội Twitter, đề cập đến việc nhiệt độ Trái Đất liên tiếp lập kỷ lục trong tuần này.

Hiện tượng này diễn ra sau một loạt sự kiện thời tiết cực đoan gây lo lắng trong những tháng gần đây, như sóng nhiệt ở Trung Quốc, Bắc Phi, phía Tây Địa Trung Hải, Mexico và miền Nam nước Mỹ.

“Chúng ta đang ở vào một tình thế chưa từng có tiền lệ và có thể kỳ vọng sự xuất hiện của những kỷ lục nhiệt độ mới, khi El Nino phát triển mạnh mẽ hơn. Những ảnh hưởng này có thể lan sang cả năm 2024”, ông Chris Hewitt - Giám đốc phụ trách vấn đề khí hậu tại Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) - nhận định trong một báo cáo công bố hôm 6/7. “Đây là thông tin đáng lo ngại đối với hành tinh này”.