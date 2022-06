“The Me We Spirit” cùng Kusto Home đồng hành, bứt phá và kiến tạo thành công

Thành công là đích đến mong muốn của tất cả mọi người từ cá nhân đến các doanh nghiệp hàng đầu, đặc biệt là trong thị trường bất động sản. Thế nhưng, làm thế nào để có thể vươn đến khát khao này? Câu trả lời sẽ có trong 5 tập của talkshow “The Me We Spirit” do Kusto Home thực hiện, sẽ được lên sóng vào tháng 6 này.

“The Me We Spirit” - nơi các bí quyết thành công được sẻ chia

“The Me We Spirit” - Chuỗi tọa đàm được xây dựng bởi Kusto Home - thuộc tập đoàn đầu tư quốc tế đa ngành Kusto Group. Chương trình có 5 tập phát sóng với sự xuất hiện của MC Liêu Hà Trinh, ông Sergey Nam - Tổng giám đốc của Kusto Home, và đặc biệt là 5 khách mời ưu tú. Tất cả đều là những cá nhân thành công, những người đại diện tiên phong với khát vọng mãnh liệt kiến tạo tương lai. Bên cạnh đó, các chuyên gia xuất hiện trong chương trình cũng đại diện tương ứng với 5 giá trị cốt lõi mà Kusto Home sở hữu: Am tường - Thấu hiểu - Bền vững - Linh hoạt - Độc đáo.

Am tường (Knowledgeable), là chủ đề của tập 1 sắp phát sóng, được Kusto Home chia sẻ cùng Giám đốc Điều hành CBRE Việt Nam - chị Dương Thùy Dung và Liêu Hà Trinh - MC đồng hành xuyên suốt 5 tập. Tập 1 của chương trình giúp khán giả hiểu rõ tầm quan trọng của kiến thức giúp hiện thực hóa mục tiêu đề ra. Minh chứng cho sự thành công của việc vận dụng “kiến thức” từ những kinh nghiệm quý báu trong lĩnh vực bất động sản của Kusto Home đầu tư tại Việt Nam luôn được thị trường đón nhận.

Hình ảnh từ tập 1, talkshow MeWe Spirit.

Tập 2 - Thấu hiểu (Understanding), ở tập này, một lần nữa cho thấy sự thành công có được của Kusto Home tại Việt Nam là nhờ thấu hiểu địa phương. Bên cạnh đó, sự thấu hiểu cũng là nền móng quan trọng của quá trình phát triển của doanh nghiệp, hay đơn giản là trong công việc hàng ngày và xây dựng mối quan hệ của một cá nhân. Kusto Home cũng có thêm lợi thế thấu hiểu từ những trải nghiệm đa văn hóa từ gần 10 quốc gia của Kusto Group. Chính sự thấu hiểu đã giúp Kusto Home mang đến những sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu khách hàng tại thị trường Việt.

Tiếp đến, Nhà phát triển Kusto Home cũng tin tưởng rằng sự bền vững trong kinh doanh từ khía cạnh môi trường, dự án hay xây dựng mối quan hệ đối tác là nền tảng vững chắc để tạo chỗ đứng trên thị trường. Có thể thấy, mặc dù đã có mặt tại Việt Nam từ 2005, Kusto Home không vội vàng phát triển hàng loạt dự án mà chọn lọc và chăm sóc kỹ lưỡng từng sản phẩm trước khi cho ra mắt thị trường. Bền Vững (Sustainable) cũng là chủ đề của tập 3.

Trong nỗ lực để thành công, sự linh hoạt cũng là yếu tố cốt lõi cần phải có. Nhờ linh hoạt trong tầm nhìn cũng như các tiêu chuẩn quốc tế trong xây dựng và thiết kế, Kusto Home luôn tìm kiếm đối tác giàu kinh nghiệm và học hỏi từ họ để kiến tạo nên những sản phẩm độc đáo nhất. Chủ đề - Linh hoạt (Transformative) và những sẻ chia của khách mời trong tập 4 sẽ giúp khán giả hiểu rõ hơn về tâm huyết đa dạng hóa trải nghiệm sống cho khách hàng của Kusto Home.

Cuối cùng, không thể bỏ qua những giá trị độc đáo mà Kusto Home đã mang đến cho thị trường. Một trong số đó chính là Đảo Kim Cương, dự án luôn được giới bất động sản nhắc đến như một chuẩn mực mới của trải nghiệm sống nghỉ dưỡng hạng sang tại Tp.HCM. Độc đáo (Original) cũng là chủ đề tập 5, tập khép lại các sẻ chia của Kusto Home cùng các đại diện ưu tú đến từ nhiều lĩnh vực.

“The Me We Spirit” - chuỗi tọa đàm tâm huyết từ nhà kiến tạo tương lai

Với thông điệp “Cùng nhau phát triển, cùng nhau vượt tầm bứt phá đến những thành công” - The Me We Spirit mong muốn sẽ lan tỏa các giá trị thành công đến với cộng đồng. Thông qua các câu chuyện, trải nghiệm và kiến thức của những chuyên gia, khán giả càng hiểu thêm bí quyết giúp Kusto Home, cũng như các khách mời đạt được nhiều thành quả như ngày hôm nay.

Đảo Kim Cương - minh chứng cho thành công của Kusto Home.

Có mặt tại Việt Nam từ năm 2005, Kusto Home nhanh chóng thiết lập vị thế của mình trên thị trường nhờ đóng góp những giá trị khác biệt bền vững qua những dự án do Kusto Home phát triển. Trong đó, Đảo Kim Cương là một minh chứng thành công và khác biệt của Kusto Home trên hành trình bứt phá kiến tạo tương lai tại Việt Nam.

Thành công cần được sẻ chia, chính vì thế, Kusto Home rất tâm huyết khi thực hiện chương trình với mong muốn nhanh chóng lan tỏa những giá trị tạo nên thành công đến cộng đồng. Thông qua “The Me We Spirit”, Kusto Home tin rằng, mỗi cá nhân hay doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản đều có thể tìm ra cho mình những kiến thức và cảm hứng từ 5 giá trị trên. Từ đó gặt hái được thành công trong việc đầu tư, lựa chọn nơi an cư, hoặc phát triển nên những lựa chọn nhà ở vượt trội.

Bên cạnh đó, thông qua chương trình, Kusto Home cũng sẻ chia triết lý phát triển dự án “Beyond Property” - dựa trên phương châm “Kustomization” đại diện cho sự đồng hành của Kusto Home cùng tất cả khách hàng và tầm nhìn dài hạn tại thị trường Việt Nam nhằm khai mở trải nghiệm sống đặc biệt phù hợp với đối tượng cư dân.

Trong đó, “Kustomization” là định hướng tạo nên những sản phẩm được chăm chút ở từng khía cạnh, để không gian sống hoàn toàn phù hợp với khách hàng mục tiêu. Đây cũng là định hướng khởi đầu cho triết lý “Beyond Property”, kiến tạo trải nghiệm sống khác biệt từ sự am hiểu thị trường địa phương và kinh nghiệm chuyên môn quốc tế khi phát triển dự án. Chính những giá trị cốt lõi cùng triết lý phát triển đã giúp các dự án do Kusto Home khẳng định vị trí trên thị trường nhờ luôn mang lại trải nghiệm sống khác biệt, vượt tầm dành cho cộng đồng.

